Yandex harita ve panorama servisleri iOS kullanıcıları için de hazır

Rusya'nın arama motoru devi Yandex'in bir süre önce İstanbul'da açtığı ofis ile resmi olarak Türkiye pazarına girmesinin ardından sokak görünümü haritalama işlemleri için Ankara ve İstanbul'da kameralı araçlar yollara çıkmıştı.





Yandex harita servisi ülkemizde gerçek zamanlı trafik bilgilerinin yanısıra Ankara ve İstanbul için de sokak görünümü benzeri panorama özelliğini de sunuyor. Google'ın ülkemizde bu kadar gelişmiş bir hizmeti olmadığı için Yandex'in harita servisi oldukça ilgi gördü.





Yandex mobil harita hizmetini ilk olarak Android kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Şimdi ise iOS kullanıcıları da Yandex'in hizmetinden faydalanabilecek. Ücretsiz olarak App Store'da yerini alan uygulama gerçek zamanlı trafik bilgilerinin yanısıra panorama özelliği de sunuyor.





İlk Android uygulamasında bu fonksiyon eksikken şimdi o da güncellenmiş durumda. Her iki platformun uygulama mağazasından Yandex harita uygulaması indirilebilir durumda.