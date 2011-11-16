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Yandex harita ve panorama servisleri iOS kullanıcıları için de hazır

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Rusya'nın arama motoru devi Yandex'in bir süre önce İstanbul'da açtığı ofis ile resmi olarak Türkiye pazarına girmesinin ardından sokak görünümü haritalama işlemleri için Ankara ve İstanbul'da kameralı araçlar yollara çıkmıştı. 

Yandex harita servisi ülkemizde gerçek zamanlı trafik bilgilerinin yanısıra Ankara ve İstanbul için de sokak görünümü benzeri panorama özelliğini de sunuyor. Google'ın ülkemizde bu kadar gelişmiş bir hizmeti olmadığı için Yandex'in harita servisi oldukça ilgi gördü.

Yandex mobil harita hizmetini ilk olarak Android kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Şimdi ise iOS kullanıcıları da Yandex'in hizmetinden faydalanabilecek. Ücretsiz olarak App Store'da yerini alan uygulama gerçek zamanlı trafik bilgilerinin yanısıra panorama özelliği de sunuyor. 

İlk Android uygulamasında bu fonksiyon eksikken şimdi o da güncellenmiş durumda. Her iki platformun uygulama mağazasından Yandex harita uygulaması indirilebilir durumda.

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farego 5 yıl
Tek kelime muhteşem oldu bu :) bana çok faydası oluyor.
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pessimistil 6 yıl
Konuyu hortlatiyorum ama ben ios versiyonunda panorama ozelligini bulamadim. Bu arada program turkce ve herhangi bir sorun yok.
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DH Misafiri 7 yıl
Ufak tefek geliştirme gerekleri olsa da, çok başarılı bir uygulama. burdan da inceleme fırsatım oldu mobixir.com/...
sonrasında telefona kurup kullanmaya başladım.
3 boyutlu görseli ve ibb trafikteki kamera goruntulerini de ekleyebilirlerse daha güzel olacaktır
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fotoilan 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
La okul arkadaşımı durakta beklerkenki panoromik fotoğrafını buldum o derece.
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major24 7 yıl
Bende rusça yazı sadece harita üzerinde çıkıyor. O da oraya gömülü sanırım imza gibi birşey. Bir yer adı belirtmiyor.
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Çok Önemli Birisi 7 yıl
Bu programın PC versiyonunu kullandım.Sokak görünümü cidden iyi.
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xconnect 7 yıl
Market kontrolünden geçmeyen uygulamalara dikkat etmek gerekir. Linkteki apk dosyası donumuzun bedenini bile görmek istiyor :-))
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HSeldon 7 yıl
ipad 2 için yükledim, dil rusça. Değiştirmek içinde bir seçenek bulamadım. Türkçe veya ingilizce yapmanın yolu var mı?
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E_Aydin35 7 yıl
İyiymiş yani insanlara yardımcı olur en azından:)
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Batuist 7 yıl
sokak görünümü hizmeti gerçekten çok güzel olmuş.. her ne kadar harita hizmetini beğenmemiş olsamda .ünkü o konuda google ile kıyaslarsanız aradaki fark çok bariz google lehinde.. ama istanbul sokak görünümü haritası çok başarılı bence çok beğendim.. Ben böyle bir hizmeti Türklerin yapasını isterdim. bizim haritamızı bile bize yabancılar sunuyor.. bu madalyonun öteki tarafı..
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OvernightSensation 7 yıl
batucan57
arkadaşlar amd yeni sürücüsünü yayınladı 11.11

konu ile ne alakası var?
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Klack 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

batucan57

arkadaşlar amd yeni sürücüsünü yayınladı 11.11


konu ile ne alakası var?

bide eksiyi sana basmışlar


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m.t.y. 7 yıl
ajan bunlar ajan.
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