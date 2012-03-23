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Yandex, müzik servisini Pazartesi ülkemizde hizmete sokuyor

7 yıl
4,5b
1
31
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde resmi olarak ofis açmasının ardından sunduğu hizmetlerle büyük beğeni toplayan Yandex, bu kez çevrimiçi müzik servisini ülkemiz kullanıcılarının hizmetine sunacak.

Yeni hizmetin resmi duyurusu Moskova'da editörümüz Kaan Arlı'nın da aralarında bulunduğu Türk basın mensupları ve teknoloji editörlerine verilen davette yapıldı.

Yandex tepe yöneticisi Arkady Volozh, 7.8 milyar dolar değere sahip Yandex'in Türkiye pazarına büyük önem verdiğini ve Türkiye için Rusya'dan 100 mühendisin yazılım desteği sağladığını belirtti.

Yandex'in yeni müzik hizmeti ise Pazartesi günü kullanıcılara sunulacak. Arama motoru vasıtasıyla ulaşılacak hizmette 170 bin yerli, 2.5 milyon yabancı müzik çevrimiçi olarak dinlenebilecek, ancak indirme mümkün olmayacak.

Müzik servisi, Yandex'in kendi sunucularında barındırılıyor ve oynatma listesi oluşturma gibi fonksiyonlar da sunuyor.

Ayrıca Türkçe tweet'ler de Yandex arama motoru sonuçlarına dahil edilecek.

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Hobar 7 yıl en beğenilen
dh ye girmek için google a dh. Facebook a girmek için google a facebook yazarak girenler olduğu sürece işleri bayağı bir zor
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-Ege 7 yıl
Güzel bir gelişme Türkiye'ye destek vermeleri. Google dan başka kullanılan arama motoru nerdeyse yok.Televizyon reklamları da başladı.Ülkemize iyi yatırım yapıyorlar.
Güzel bir gelişme Türkiye'ye destek vermeleri. Google dan başka kullanılan arama motoru nerdeyse yok.Televizyon reklamları da başladı.Ülkemize iyi yatırım yapıy...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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prince1907 7 yıl
siteye, google a yandex yazarak girdim :D
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JohnLord 7 yıl
yandex mail yandex maps uygulamalarını kullanıyorum arama motorunu kullanamamamın sebebi google chrome kullanmam yoksa yandexten arama olsa direk kullanırım :P
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MURATSPLAT 7 yıl
O arayüzü değiştirmedikliler. O arayüzle Google ile rekabet edemezler.
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söny 7 yıl
Tv reklamlarında sürekli görmekten bıktığım arama motoru google varken yandex mandex çok zor seyler
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carter 7 yıl
Google'ın üstünlüğünü kırması zor gibi gözüküyor.
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| OMG! | 7 yıl
google türkiyeye gerekli desteği vermiyor,yandex belki de bu nedenle türkiye için bu kadar yatırım yapmıyodur,mantıken rakibin alamadağı yerleri alarak elini güçlendirmek isteyecektir,ülkemiz için iyi,klasikleşen laf rekabet tüketicinin işine yarar,biz de daha kaliteli servislere kavuşuyoruz.
fakat servisleri malesef ki google kaliesinde değil,haritalar istisna tabiki.
arama motoru olarak google daha iyi,yandex mail'ı kullandım gmail kadar kullanışlı değil + sorunlar vardı,ama en ufak bir geribildiriminize dahi çok özenle dönüt veriyorlar.
yani yandex google kadar kaliteli değil ama ülkemizde googledan daha fazla iş yapacak potansiyeli var.
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nty35 7 yıl
android'de yandex haritalar google haritalar'dan 3 büyük şehir için çok daha iyi. her ne kadar google fan'ı da olsam türkiye'ye yeterli önemi göstermedikleri için bu tip girişimci firmalara saygı duyuyor ve destekliyorum :)
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vidoko 7 yıl
Bundan sonra yandexle dh e gircem.
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vidoko 7 yıl
Bundan sonra yandexle dh e gircem.
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tolsen 7 yıl
yandex in street map ve trafik olayı türkiye için 1 numara bence yandex teki desteği şu anda google vermiyor
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.Kara. 7 yıl
googlede doğru bilgi bulmak hergeçen gün zorlaşıyorken yandex altermatif olabilir.
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Jaraxxus 7 yıl
Biraz milliyetçi bir yorum olacak ama kendi milletimden biri açmış olsa hani bizden biri bir şeyler yapmaya çalışsa ben şu dakka Google kullanmayı bırakır destek çıkarım eksik gedik farketmez ama yok malesef...
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