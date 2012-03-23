Yandex, müzik servisini Pazartesi ülkemizde hizmete sokuyor

Ülkemizde resmi olarak ofis açmasının ardından sunduğu hizmetlerle büyük beğeni toplayan Yandex, bu kez çevrimiçi müzik servisini ülkemiz kullanıcılarının hizmetine sunacak.





Yeni hizmetin resmi duyurusu Moskova'da editörümüz Kaan Arlı'nın da aralarında bulunduğu Türk basın mensupları ve teknoloji editörlerine verilen davette yapıldı.





Yandex tepe yöneticisi Arkady Volozh, 7.8 milyar dolar değere sahip Yandex'in Türkiye pazarına büyük önem verdiğini ve Türkiye için Rusya'dan 100 mühendisin yazılım desteği sağladığını belirtti.





Yandex'in yeni müzik hizmeti ise Pazartesi günü kullanıcılara sunulacak. Arama motoru vasıtasıyla ulaşılacak hizmette 170 bin yerli, 2.5 milyon yabancı müzik çevrimiçi olarak dinlenebilecek, ancak indirme mümkün olmayacak.





Müzik servisi, Yandex'in kendi sunucularında barındırılıyor ve oynatma listesi oluşturma gibi fonksiyonlar da sunuyor.





Ayrıca Türkçe tweet'ler de Yandex arama motoru sonuçlarına dahil edilecek.