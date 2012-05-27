Yanko Design'dan silindir şeklinde yazıcı konsepti

Bilgisayar çevre birimleri arasında yer alan yazıcı ürünleri, genelde büyük boyutları nedeniyle taşınması ve uygun bir alan bulunması zor olan ürünlerden. Ünlü tasarım firması Yanko Design, silindir şeklindeki yazıcı konsepti ile buna bir çözüm bulma peşinde.





Tasarımcı Yang Jae Wook tarafından geliştirilen konsept bir silindir şeklinde ve çıkış tablası da silindirin etrafına dolanmış vaziyette. Tamamen geleneksel yazıcı yöntemini kullanan konsept, kağıdı çıkartırken silindir tablanın içerisine doğru gönderiyor ve kağıt kıvrılıp buruşmadan dışarı çıkıyor.





Kağıt tepsisi ise üst kısımda aynı zamanda yazıcının taşıma sapını oluşturan metal parçanın kaldırılmasıya ortaya çıkıyor. Yine buradan silindir şeklinde temiz kağıt konabiliyor.





Circle adını alan bu konsept yazıcı ticari hayata henüz geçmedi. Ancak yerden tasarruf etmek isteyen ofisler ve odalar için oldukça rağbet görecektir.













http://www.yankodesign.com/2012/05/21/the-circle-printer/