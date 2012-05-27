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Yanko Design'dan silindir şeklinde yazıcı konsepti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
1
11
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar çevre birimleri arasında yer alan yazıcı ürünleri, genelde büyük boyutları nedeniyle taşınması ve uygun bir alan bulunması zor olan ürünlerden. Ünlü tasarım firması Yanko Design, silindir şeklindeki yazıcı konsepti ile buna bir çözüm bulma peşinde.

Tasarımcı Yang Jae Wook tarafından geliştirilen konsept bir silindir şeklinde ve çıkış tablası da silindirin etrafına dolanmış vaziyette. Tamamen geleneksel yazıcı yöntemini kullanan konsept, kağıdı çıkartırken silindir tablanın içerisine doğru gönderiyor ve kağıt kıvrılıp buruşmadan dışarı çıkıyor. 

Kağıt tepsisi ise üst kısımda aynı zamanda yazıcının taşıma sapını oluşturan metal parçanın kaldırılmasıya ortaya çıkıyor. Yine buradan silindir şeklinde temiz kağıt konabiliyor. 

Circle adını alan bu konsept yazıcı ticari hayata henüz geçmedi. Ancak yerden tasarruf etmek isteyen ofisler ve odalar için oldukça rağbet görecektir.
Yanko Design'dan silindir şeklinde yazıcı konsepti
Tam Boyutta Gör




http://www.yankodesign.com/2012/05/21/the-circle-printer/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
m.safa.s 7 yıl
öyle bi tasarımı varki metrelerce a0 baskı alcak gibi duruyo
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k@llone 7 yıl
Çok kağıt sıkışır buna.
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kadirekinci 7 yıl k@llone
k@llone

Çok kağıt sıkışır buna.

+1
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C♯ 7 yıl
İşe yaramaz, kağıt yamulur :D
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merhabaadunyali 7 yıl
gayet yakı$ıklı, sürekli baskı yapmıyorsanız ideal..
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darkaura 7 yıl
hoş, bir o kadarda boş.
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alpa07 7 yıl
İlginç bir ürün ahşap görünümlüsüde olur bunun
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wuhsing1955 7 yıl
Hem süs eşyası hem yazıcı .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kdrc 7 yıl
Hanımların ilgisini çekebilir. Hem süs eşyası hem yazıcı
2 Yanıt Yanıtla +1
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kadirekinci 7 yıl kdrc
Connor Kenway

Hanımların ilgisini çekebilir. Hem süs eşyası hem yazıcı


aynen
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TeKNoYDN 7 yıl kdrc
Connor Kenway

Hanımların ilgisini çekebilir. Hem süs eşyası hem yazıcı


ona da çoçuk gelir çarpar devrilir. devrilecek gibi duruyor
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