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Yapay zekâ ve 3D yazıcılar sayesinde klasik tablolar tekrar hayat buluyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) geliştirdiği RePaint sistemi, klasik resim tablolarını aslına uygun biçimde yeniden oluşturabiliyor. Detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Bir resim tablosunun basit bir kopyasını üretmek kolayken, orijinaline yakın bir kopya çıkarmak ise hayli zor. Modern 2D renkli yazıcılar baskı yaparken sadece 4 renk kullandıkları için klasik bir tablonun aslına yakın kopyasını almak maalesef mümkün değil.

Ancak, MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zekâ Laboratuvarı’nın (CSAIL) daha kaliteli kopyalar alabilmek için bir çözümü var gibi gözüküyor. CSAIL ekibi yapay zekânın yönettiği bir 3D yazıcı ile sanat eserlerini aslına uygun biçimde tekrar yaratabiliyor. Sistemin ismi ise RePaint. Söz konusu sistem, kopyası alınacak eser çok iyi durumda olmasa bile aslına yakın renk başarımı sağlayabiliyor.

Sistem, 10 adet şeffaf rengin yapay zekâ marifetiyle ve ince bir tabaka halinde birbirleri üzerine yığılması prensibiyle çalışıyor. Bu sayede arzu edilen renk değerleri elde edilebiliyor. RePaint aynı zamanda değişken ışık koşullarına göre hangi renkleri kullanmanın daha uygun olacağına karar verebiliyor. Sistem ayrıca yarı tonlama (halftoning-görüntünün noktalar aracılığıyla oluşturulması) tekniği kullanarak daha iyi renk başarımı elde edebiliyor.

RePainthenüz emekleme aşamasında olduğundan kusursuz olarak işlemiyor. Sistem orijinal resimlerdeki zemin dokusu ve yansımayı oluşturamadığı için mat ve parlak görünümlü kopyalar elde edemiyorsunuz. Louvre müzesinde görebileceğiniz boyutlarda kopyalar almak ise ne yazık ki mümkün değil. Şu an için sadece kartpostal boyutunda kopyalar üretilebiliyor. Son olarak, sistem geliştirildikçe baskı boyutlarının da büyüyeceği ifade ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2018/11/29/mit-ai-recreates-paintings/ Yorum Yaz
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