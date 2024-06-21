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    “Yapay zeka 10 yıl içinde insanlardan 10 bin kat daha akıllı olacak”

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden SoftBank’ın CEO’su Masayoshi Son’a göre insanlardan 10 bin kat daha akıllı yapay zekalar sadece 10 yıl içinde ortaya çıkacak.
    Yapay zeka 10 yıl içinde insanlardan 10 bin kat daha zeki olacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerinden birisi olan SoftBank’ın CEO’su Masayoshi Son, bugün yaptığı bir açıklamada insanlardan 10.000 kat daha akıllı olan yapay zekanın 10 yıl içinde ortaya çıkacağını söyledi. Son’un bu söylemleri OpenAI ve diğerlerinin ulaşmaya çalıştığı yapay genel zeka ya da AGI’den çok daha gelişmiş bir yapay zekaya işaret ediyor.

    ASI, 10 yıl içinde gelebilir

    Yapay zeka kavramı bir ana başlık olsa da esasında bunun altında birden fazla türe ayrılmış yapay zekalar bulunuyor. Kesin bir tür ayrımı olmasa da bunlar genel olarak üç başlık altında toplanıyor: Yapay dar zeka, yapay genel zeka (AGI) ve yapay süper zeka (ASI).

    Yapay dar zekalar, belirli bir göreve odaklanan ve o alanda uzmanlaşan yapay zeka türlerini ifade ediyor. Günümüzdeki ChatGPT, Gemini ve diğerleri bu türe giriyor. Yapay genel zeka ise insan zekasının tüm alanlarında uzmanlaşabilen ve herhangi bir görevi yerine getirebilen teorik bir yapay zeka türü konumunda. Bu tür bir yapay zeka henüz geliştirilmiş değil. Ve son olarak yapay süper zekalar var. Bunlar, insan zekasını her açıdan aşan ve her konuda insanlardan daha iyi performans gösterebilen teorik bir yapay zeka türü. Esasında bunun bazen “teknolojik tekillik” olarak ifade edildiği de oluyor.

    Bu ön bilgiler ışığında SoftBank CEO’su Masayoshi Son’un söylemleri biraz iddialı gibi görünse de tümüyle hatalı değil. Son, AGI’nin muhtemelen insanlardan bir ila 10 kat daha akıllı olacağını ve önümüzdeki üç ila beş yıl içinde geleceğini öngörüyor. AGI geldiğinde insanların yaşam şeklinde bir değişimin yaşanmayacağını ve buna gerek olmayacağını da ifade ediyor. Ancak konu ASI’ye yani yapay süper zekaya geldiğinde Son, büyük bir gelişme görüleceğini söylüyor. Son'a göre bu, herhangi bir insan dehasından 10.000 kat daha akıllı bir yapay zekaya yol açacak. ASI seviyesinde yapay zekaların ise 10 yıl içinde geleceğini söylüyor Son. Teknoloji devini yöneten CEO, amacının ASI’yi gerçekleştirmek olduğunun da altını çizdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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