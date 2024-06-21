“Yapay zeka 10 yıl içinde insanlardan 10 bin kat daha akıllı olacak”

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerinden birisi olan SoftBank’ın CEO’su Masayoshi Son, bugün yaptığı bir açıklamada insanlardan 10.000 kat daha akıllı olan yapay zekanın 10 yıl içinde ortaya çıkacağını söyledi. Son’un bu söylemleri OpenAI ve diğerlerinin ulaşmaya çalıştığı yapay genel zeka ya da AGI’den çok daha gelişmiş bir yapay zekaya işaret ediyor.

ASI, 10 yıl içinde gelebilir

Yapay zeka kavramı bir ana başlık olsa da esasında bunun altında birden fazla türe ayrılmış yapay zekalar bulunuyor. Kesin bir tür ayrımı olmasa da bunlar genel olarak üç başlık altında toplanıyor: Yapay dar zeka, yapay genel zeka (AGI) ve yapay süper zeka (ASI).

Yapay dar zekalar, belirli bir göreve odaklanan ve o alanda uzmanlaşan yapay zeka türlerini ifade ediyor. Günümüzdeki ChatGPT, Gemini ve diğerleri bu türe giriyor. Yapay genel zeka ise insan zekasının tüm alanlarında uzmanlaşabilen ve herhangi bir görevi yerine getirebilen teorik bir yapay zeka türü konumunda. Bu tür bir yapay zeka henüz geliştirilmiş değil. Ve son olarak yapay süper zekalar var. Bunlar, insan zekasını her açıdan aşan ve her konuda insanlardan daha iyi performans gösterebilen teorik bir yapay zeka türü. Esasında bunun bazen “teknolojik tekillik” olarak ifade edildiği de oluyor.

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Bu ön bilgiler ışığında SoftBank CEO’su Masayoshi Son’un söylemleri biraz iddialı gibi görünse de tümüyle hatalı değil. Son, AGI’nin muhtemelen insanlardan bir ila 10 kat daha akıllı olacağını ve önümüzdeki üç ila beş yıl içinde geleceğini öngörüyor. AGI geldiğinde insanların yaşam şeklinde bir değişimin yaşanmayacağını ve buna gerek olmayacağını da ifade ediyor. Ancak konu ASI’ye yani yapay süper zekaya geldiğinde Son, büyük bir gelişme görüleceğini söylüyor. Son'a göre bu, herhangi bir insan dehasından 10.000 kat daha akıllı bir yapay zekaya yol açacak. ASI seviyesinde yapay zekaların ise 10 yıl içinde geleceğini söylüyor Son. Teknoloji devini yöneten CEO, amacının ASI’yi gerçekleştirmek olduğunun da altını çizdi.

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Yapay zeka 10 yıl içinde insanlardan 10 bin kat daha zeki olacak