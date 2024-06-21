“Yapay zeka 10 yıl içinde insanlardan 10 bin kat daha akıllı olacak”

ASI, 10 yıl içinde gelebilir
Yapay zeka kavramı bir ana başlık olsa da esasında bunun altında birden fazla türe ayrılmış yapay zekalar bulunuyor. Kesin bir tür ayrımı olmasa da bunlar genel olarak üç başlık altında toplanıyor: Yapay dar zeka, yapay genel zeka (AGI) ve yapay süper zeka (ASI).
Yapay dar zekalar, belirli bir göreve odaklanan ve o alanda uzmanlaşan yapay zeka türlerini ifade ediyor. Günümüzdeki ChatGPT, Gemini ve diğerleri bu türe giriyor. Yapay genel zeka ise insan zekasının tüm alanlarında uzmanlaşabilen ve herhangi bir görevi yerine getirebilen teorik bir yapay zeka türü konumunda. Bu tür bir yapay zeka henüz geliştirilmiş değil. Ve son olarak yapay süper zekalar var. Bunlar, insan zekasını her açıdan aşan ve her konuda insanlardan daha iyi performans gösterebilen teorik bir yapay zeka türü. Esasında bunun bazen “teknolojik tekillik” olarak ifade edildiği de oluyor.
Bu ön bilgiler ışığında SoftBank CEO’su Masayoshi Son’un söylemleri biraz iddialı gibi görünse de tümüyle hatalı değil. Son, AGI’nin muhtemelen insanlardan bir ila 10 kat daha akıllı olacağını ve önümüzdeki üç ila beş yıl içinde geleceğini öngörüyor. AGI geldiğinde insanların yaşam şeklinde bir değişimin yaşanmayacağını ve buna gerek olmayacağını da ifade ediyor. Ancak konu ASI’ye yani yapay süper zekaya geldiğinde Son, büyük bir gelişme görüleceğini söylüyor. Son'a göre bu, herhangi bir insan dehasından 10.000 kat daha akıllı bir yapay zekaya yol açacak. ASI seviyesinde yapay zekaların ise 10 yıl içinde geleceğini söylüyor Son. Teknoloji devini yöneten CEO, amacının ASI’yi gerçekleştirmek olduğunun da altını çizdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.