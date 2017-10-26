Hem uçan hem de yüzebilen robot arı

Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen RoboBee isimli robot arı, ilk kez 2013 yılında tanıtılmış ve yeteneklerini göstermişti. Geçen süre içerisinde araştırmacıların üzerinde çalıştığı ve yeni yetenekler eklediği RoboBee, son olarak geçtiğimiz yıl duvarlara yapışabilme yeteneğine kavuşmuştu. Su altında dalış yeteneğine de sahip olan ancak suyun altından çıkıp tekrar uçamayan RoboBee artık bu yeteneğe de kavuştu. Yani robot arı artık hem uçabiliyor hem de yüzebiliyor.





Sadece iki santimetre uzunluğu ve yaklaşık 175 miligram ağırlığıyla son derece küçük olan RoboBee için suda yüzmek bir pekmezde hareket etmek kadar suyun dışına çıkmak ise adeta tuğlayı delmek kadar zor. Bu zorluğu aşmak isteyen araştırmacılar RoboBee'nin sudan havaya sorunsuz geçiş yapmasını sağlayan yeni mekanizmalar tasarladılar. Ekip yeni mekanizmalar için ilk olarak havada ve suda hareket için farklı kanat çırpma hızını tespit etti zira su havadan çok daha yoğun olduğu için aynı kanat çırpma hızlarını iki ortamda da kullanmak RoboBee'nin hareket etmesini imkansız kılıyordu. Bu sorunu farklı kanat çırpma hızlarıyla aşan ekip, teorik modelleme ve deneysel verilerin bir kombinasyonunu kullanarak 220-300 hertzin hava yolculuğu için; 9-13 hertzin ise sudaki yolculuk için mükemmel hız olduğunu keşfetti.





Sudan Çıkması İçin Yeni Mekanizma Geliştirildi

Bu hızları keşfettikten sonra geriye sadece RoboBee'nin sudan dışarı çıkarken yüzey gerilimini nasıl bozabileceğini öğrenmek kalıyordu. Bu problemi aşmak içinse iki aşamalı bir yöntem kullanan ekip, ilk olarak RoboBee'nin suyun yüzeyine doğru yüzerken önüne çıkan suyu toplayabileceği bir hazne oluşturdu. Haznenin içine bir elektronik plaka da yerleştiren araştırmacılar böylece suyun oksihidrojene dönüşmesini ve robotun kanatlarının suyun yüzeyinde kalmasına yetecek kadar ekstra bir kaldırma kuvveti oluşturmasını sağladı. Son olarak ise yanıcı oksihidrojenin bulunduğu hazneye ateşleyici bir madde ekleyen ekip, oksihidrojenin adeta bir yakıt haline gelmesini ve RoboBee'nin suyun dışına çıkması için ekstra güç vermesini sağladı.





Tüm bu çalışmalar sonucunda suda ve havada başarıyla hareket edebilen RoboBee'nin arama kurtarma görevlerinde, insanlar ya da daha büyük araçlar bölgeye sevk edilmeden önce gözlem amaçlı kullanılabileceği düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2017/10/26/harvard-robobee-can-fly-in-and-out-of-water/