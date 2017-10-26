Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Hem uçan hem de yüzebilen robot arı

Harvard Üniversitesi tarafından ilk kez 2013 yılında tanıtılan RoboBee, artık suda yüzme yeteneğine de sahip. Robot arı arama kurtarma görevlerinde gözlemci rolünü üstlenecek.
1 yıl
2,9b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen RoboBee isimli robot arı, ilk kez 2013 yılında tanıtılmış ve yeteneklerini göstermişti. Geçen süre içerisinde araştırmacıların üzerinde çalıştığı ve yeni yetenekler eklediği RoboBee, son olarak geçtiğimiz yıl duvarlara yapışabilme yeteneğine kavuşmuştu. Su altında dalış yeteneğine de sahip olan ancak suyun altından çıkıp tekrar uçamayan RoboBee artık bu yeteneğe de kavuştu. Yani robot arı artık hem uçabiliyor hem de yüzebiliyor.


 

Sadece iki santimetre uzunluğu ve yaklaşık 175 miligram ağırlığıyla son derece küçük olan RoboBee için suda yüzmek bir pekmezde hareket etmek kadar suyun dışına çıkmak ise adeta tuğlayı delmek kadar zor. Bu zorluğu aşmak isteyen araştırmacılar RoboBee'nin sudan havaya sorunsuz geçiş yapmasını sağlayan yeni mekanizmalar tasarladılar. Ekip yeni mekanizmalar için ilk olarak havada ve suda hareket için farklı kanat çırpma hızını tespit etti zira su havadan çok daha yoğun olduğu için aynı kanat çırpma hızlarını iki ortamda da kullanmak RoboBee'nin hareket etmesini imkansız kılıyordu. Bu sorunu farklı kanat çırpma hızlarıyla aşan ekip, teorik modelleme ve deneysel verilerin bir kombinasyonunu kullanarak 220-300 hertzin hava yolculuğu için; 9-13 hertzin ise sudaki yolculuk için mükemmel hız olduğunu keşfetti. 


Sudan Çıkması İçin Yeni Mekanizma Geliştirildi  

Bu hızları keşfettikten sonra geriye sadece RoboBee'nin sudan dışarı çıkarken yüzey gerilimini nasıl bozabileceğini öğrenmek kalıyordu. Bu problemi aşmak içinse iki aşamalı bir yöntem kullanan ekip, ilk olarak RoboBee'nin suyun yüzeyine doğru yüzerken önüne çıkan suyu toplayabileceği bir hazne oluşturdu. Haznenin içine bir elektronik plaka da yerleştiren araştırmacılar böylece suyun oksihidrojene dönüşmesini ve robotun kanatlarının suyun yüzeyinde kalmasına yetecek kadar ekstra bir kaldırma kuvveti oluşturmasını sağladı. Son olarak ise yanıcı oksihidrojenin bulunduğu hazneye ateşleyici bir madde ekleyen ekip, oksihidrojenin adeta bir yakıt haline gelmesini ve RoboBee'nin suyun dışına çıkması için ekstra güç vermesini sağladı.


Tüm bu çalışmalar sonucunda suda ve havada başarıyla hareket edebilen RoboBee'nin arama kurtarma görevlerinde, insanlar ya da daha büyük araçlar bölgeye sevk edilmeden önce gözlem amaçlı kullanılabileceği düşünülüyor. 


https://www.engadget.com/2017/10/26/harvard-robobee-can-fly-in-and-out-of-water/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Yav he he sömürüyorlarmış. Adamlar 18.yy da sanayı devrımı yapmışlar, kullandıgın her icat o somurucu dedıgın ulkelere ait. Bu yorumu bıle onların icatları sayesınde yapıyorsun.
Bizimkiler matbağa haram dıye ülkeye sokmamıştı, Meleklerın etek altı gözükmesın dıye gözlem evlerini kapatmış bir zihniyet gelmiş somuruden bahsedıyor.
Sizin gıbılerı zaten somurmek lazım, aklını kullanmazsan sömuru olursun. Bugunde somurulmeye devam edıyoruz, bak kullandıgın her şey batının icadı, onlar üretıyor sen çalışıp alıyorsun onlar para kazanıyorlar.
Adamlar somurup kendı halkının refahını yukselyorlar, bızımkıler ise batının icadını kullanıp, ama onlar sömürücü yeaaa diye ağlıyorlar. Aklını kullan sömurulme sende üret sende sömur.
Yav he he sömürüyorlarmış. Adamlar 18.yy da sanayı devrımı yapmışlar, kullandıgın her icat o somurucu dedıgın ulkelere ait. Bu yorumu bıle onların icatları saye...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SigSauer6 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Yav he he sömürüyorlarmış. Adamlar 18.yy da sanayı devrımı yapmışlar, kullandıgın her icat o somurucu dedıgın ulkelere ait. Bu yorumu bıle onların icatları sayesınde yapıyorsun.

Bizimkiler matbağa haram dıye ülkeye sokmamıştı, Meleklerın etek altı gözükmesın dıye gözlem evlerini kapatmış bir zihniyet gelmiş somuruden bahsedıyor.

Sizin gıbılerı zaten somurmek lazım, aklını kullanmazsan sömuru olursun. Bugunde somurulmeye devam edıyoruz, bak kullandıgın her şey batının icadı, onlar üretıyor sen çalışıp alıyorsun onlar para kazanıyorlar.

Adamlar somurup kendı halkının refahını yukselyorlar, bızımkıler ise batının icadını kullanıp, ama onlar sömürücü yeaaa diye ağlıyorlar. Aklını kullan sömurulme sende üret sende sömur.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
12 Angry MenYav he he sömürüyorlarmış. Adamlar 18.yy da sanayı devrımı yapmışlar, kullandıgın her icat o somurucu dedıgın ulkelere ait. ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 1 yıl
arı degil libelulaya daha cok benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Yav he he sömürüyorlarmış. Adamlar 18.yy da sanayı devrımı yapmışlar, kullandıgın her icat o somurucu dedıgın ulkelere ait. Bu yorumu bıle onların icatları sayesınde yapıyorsun.
Bizimkiler matbağa haram dıye ülkeye sokmamıştı, Meleklerın etek altı gözükmesın dıye gözlem evlerini kapatmış bir zihniyet gelmiş somuruden bahsedıyor.
Sizin gıbılerı zaten somurmek lazım, aklını kullanmazsan sömuru olursun. Bugunde somurulmeye devam edıyoruz, bak kullandıgın her şey batının icadı, onlar üretıyor sen çalışıp alıyorsun onlar para kazanıyorlar.
Adamlar somurup kendı halkının refahını yukselyorlar, bızımkıler ise batının icadını kullanıp, ama onlar sömürücü yeaaa diye ağlıyorlar. Aklını kullan sömurulme sende üret sende sömur.
3 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SigSauer6 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Yav he he sömürüyorlarmış. Adamlar 18.yy da sanayı devrımı yapmışlar, kullandıgın her icat o somurucu dedıgın ulkelere ait. Bu yorumu bıle onların icatları sayesınde yapıyorsun.

Bizimkiler matbağa haram dıye ülkeye sokmamıştı, Meleklerın etek altı gözükmesın dıye gözlem evlerini kapatmış bir zihniyet gelmiş somuruden bahsedıyor.

Sizin gıbılerı zaten somurmek lazım, aklını kullanmazsan sömuru olursun. Bugunde somurulmeye devam edıyoruz, bak kullandıgın her şey batının icadı, onlar üretıyor sen çalışıp alıyorsun onlar para kazanıyorlar.

Adamlar somurup kendı halkının refahını yukselyorlar, bızımkıler ise batının icadını kullanıp, ama onlar sömürücü yeaaa diye ağlıyorlar. Aklını kullan sömurulme sende üret sende sömur.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 1 yıl 12 Angry Men
acaba o "Bizimkiler" dediğimiz gerçekten bizimkiler mi? Yoksa o kadar yıl bizi bunlarla mı uyuttular? Kafamda deli sorular!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl 12 Angry Men
Sonuna kadar haklısın kardeş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erturkcan2 1 yıl
Kesin yardım amaçlı yapmışlardır, zaten çok yardım severler ondan sömürüyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl OnePlus 5T'nin prototipine ait görüntüler ortaya çıktı 1 yıl Google geliştiricisi: "Kamera erişim iznine sahip iPhone uygulamaları casusluk yapabilir" 1 yıl LG Mobile yine kayıplarda 1 yıl Yunuslarda Alzheimer belirtisi saptandı 1 yıl Instagram, Superzoom ile yeni bir akım başlatıyor 1 yıl Facebook Workplace büyüyor ve gelişiyor 1 yıl Cooler Master yeni işlemci soğutucularını duyurdu 1 yıl FDA kök hücre yönteminin kronik yaralarda kullanılmasını onayladı 1 yıl Android 8.1 geliştirici sürümü yayınlandı: İşte yeni özellikler 1 yıl Marvel dizisi Runaways'in uzun fragmanı yayınlandı 1 yıl Steam Cadılar Bayramı İndirimi başladı! 1 yıl Mitsubishi'den akıllı elektrikli spor araç: e-Evolution 1 yıl Microsoft Kinect tarihe karıştı 1 yıl AOC'dan şık tasarımlı taşınabilir 16 inç USB-C monitör 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Tamer Yeşildağ Cuma 20:00'da sizlerle 1 yıl Yapay zeka 30 yıl içinde insan zekasını 100'e katlayacak 1 yıl Nvidia, GeForce GTX 1070 Ti silahını çekti 1 yıl Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim! 1 yıl AMD Raven Ridge APU ailesi karşınızda 1 yıl Windows 10 Fall Creators Update bazı bilgisayarlara yüklenemiyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hem uçan hem de yüzebilen robot arı Sonraki Bitcoinde yeni çatallanma iddiası: Şimdi de Bitcoin Silver geliyor 1 yıl Nokia 3, 5 ve 6 kullanıcıları da Android 8.0 Oreo'yu test edebilecek 1 yıl Razer'ın en iyi klavyesi testte "Blackwidow V2 inceleme" 1 yıl Nissan elektrikli crossover konsteptini ortaya çıkardı 1 yıl Slack'e interaktif ekran paylaşım özelliği geliyor 1 yıl Video Hakem Uygulaması bu hafta Süper Lig'de test edilecek 1 yıl Türkiye’nin yeni uyduları Airbus işbirliği ile yapılacak 1 yıl DARPA drone-robot ordusu için fikir arıyor 1 yıl Bazı Galaxy S8 modelleri için Oreo Beta güncellemesi haftaya yayınlanacak 1 yıl Google ve Cisco, Kubernetes odaklı bulut altyapısı kuruyor 1 yıl Parrot çiftçilere ve itfaiyecilere yönelik Drone geliştirdi 1 yıl Samsung’un yeni nesil NVMe SSD kartları görünmeye başladı 1 yıl AMD’den madencilere sevindirici haber: 12 karta kadar destek geldi 1 yıl Ameliyatlarda robot kullanımı ameliyatın sonucunu etkilemiyor 1 yıl 10 soruda Turkcell'in yeni arama motoru Yaani hakkında merak edilenler 1 yıl Uber kendi kredi kartını kullanıma sunuyor 1 yıl Facebook'ta 4K video testleri başladı 1 yıl Sony Xperia Hello robot hoparlör duyuruldu 1 yıl NuTonomy firmasını satın alan Delphi otonom sürüş yarışında iddialı 1 yıl Vadaa ve Selpak fili gibi eşsiz karakterlerin tasarımcısı Ozan Kaygısız ile buluştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim