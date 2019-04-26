Yapay zeka Avrupa’da Twitter ile sel takibi yapıyor

SMFR)” prototiplerini açıklıyor. Bu prototip, sel baskını altındaki alanlardan veri toplayarak bunları acil durum birimlerinin emrine sunuyor. Avrupa Komisyonu Birleşik Araştırma Merkezi tarafından yeni geliştirilen bir araç, tweetleri ve yapay zekayı kullanarak sel baskınları hakkında gerçek zamanlı veri topluyor. Arvix.org’ta yayınlanan araştırmada Avrupalı bilim insanları, “Social Media for Flood Risk ()” prototiplerini açıklıyor. Bu prototip, sel baskını altındaki alanlardan veri toplayarak bunları acil durum birimlerinin emrine sunuyor.

Avrupa’da çalışmakta olan “Avrupa Flood Awareness System (EFAS)” ile ortak çalışan SMFR, EFAS’tan bir sel ihtimali bilgisi geldiğinde tetikleniyor ve bölgeden tweetleri toplamaya başlıyor. Twitter’dan güvenilir bilgi toplamak ise işin zor kısmı.

EFAS’ın kapsama alanında 27 farklı dil kullanıldığı da hesaba katıldığında, yapay zekadan başka bir yöntem bulunmuyor. İlk olarak SMFR’ı İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca dillerinde sel ile bağlantılı sözcükleri tanımaya yönelik eğiten ekip zamanla dil sayısını da arttırdı. En son Calabria, İtalya’da bir test sırasında test edilen sistem, başarılı biçimde 14.347 tweeti üç gün içerisinde topladı. Bu tweetleri daha sonra alakaya göre sıraladı ve konum bilgisini verdi.

https://www.engadget.com/2019/04/25/european-commission-ai-twitter-flood-data/

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Birleşik Araştırma Merkezi yakın zamanda tweetlerin yanında uydu görüntüleri gibi diğer kaynaklardan elde edilen bilgileri de bir arada kullanmak üzere çalışmalarına devam ediyor.