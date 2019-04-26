Samsung Galaxy Fold iFixit incelemesi Samsung’un isteği üzerine yayından kaldırıldı

Samsung’un katlanabilir amiral gemisi Galaxy Fold, firmanın istediği tarihte satışa sunulamadı. Cihaz sahip olduğu ciddi ekran sıkıntıları sebebiyle ertelenirken Galaxy Fold’un iç yapısını inceleyenler de bu içerikleri yayınlamışlardı. Bunlardan biri olan iFixit, Samsung’tan aracı firmaya gelen istek üzerine incelemesini kaldırdı.

iFixit’ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre incelemeyi yayından kaldırma konusunda hiçbir zorunluluk bulunmasa da aracı firmayla ilişkileri kötüleştirmemek adına inceleme kaldırılmış durumda.

İncelemesinde uzmanlar cihazı son derece kırılgan şekilde nitelendirmişti fakat şimdiki blog yazısında geçen cümle direkt olarak şöyle: “Takımımız bu hırslı cihaza bakmaktan minnettar kaldılar. Tüm yeni ürünler zorluklarla karşılaşır. Bu cihaz belki de diğerlerinden daha fazlasıyla karşılaştı.”

buradan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. İnternet ortamında hiçbir şeyin silinmediğini tabii ki biliyoruz. Internet Archive’da depolanan incelemeyeistediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

https://ifixit.org/blog/16189/about-our-galaxy-fold-teardown/