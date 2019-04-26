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Samsung Galaxy Fold iFixit incelemesi Samsung’un isteği üzerine yayından kaldırıldı

Samsung'un Galaxy Fold modeli bildiğiniz üzere ertelenmişti. Cihazda yer alan tasarım hataları ekranın bir iki gün içinde kırılmasına sebebiyet verince iFixit de konuyla ilgilenmişti.
3 hf.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung’un katlanabilir amiral gemisi Galaxy Fold, firmanın istediği tarihte satışa sunulamadı. Cihaz sahip olduğu ciddi ekran sıkıntıları sebebiyle ertelenirken Galaxy Fold’un iç yapısını inceleyenler de bu içerikleri yayınlamışlardı. Bunlardan biri olan iFixit, Samsung’tan aracı firmaya gelen istek üzerine incelemesini kaldırdı. 
iFixit’ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre incelemeyi yayından kaldırma konusunda hiçbir zorunluluk bulunmasa da aracı firmayla ilişkileri kötüleştirmemek adına inceleme kaldırılmış durumda. 
İncelemesinde uzmanlar cihazı son derece kırılgan şekilde nitelendirmişti fakat şimdiki blog yazısında geçen cümle direkt olarak şöyle: “Takımımız bu hırslı cihaza bakmaktan minnettar kaldılar. Tüm yeni ürünler zorluklarla karşılaşır. Bu cihaz belki de diğerlerinden daha fazlasıyla karşılaştı.” 
İnternet ortamında hiçbir şeyin silinmediğini tabii ki biliyoruz. Internet Archive’da depolanan incelemeye buradan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 

https://ifixit.org/blog/16189/about-our-galaxy-fold-teardown/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 3 hf.
Yİne note facia olmaz inşallah. Bu kadar ürün yapıldı o kadar tester var mühendis hiçbirinin elinde patlamadımı ekran? Acaba bizimkiler gibi '' abi karışma, sivrilme göze batarsın, ok de geç dışarta patlasın yeniden yapılır'' mi diyorlar çalışanlar?
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Technical_Support 3 hf.
Samsung yine çuvalladı.
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deoks 3 hf.
Yazık la :D
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edo 3 hf.
archive.org'daki backup da mevta :)
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cbabuccuoglu 3 hf. yeni yorumcu edo
Merhabalar, link güncellenmiştir. İlginiz için teşekkürler.
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