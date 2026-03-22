Elon Musk, Twitter davasında suçlu bulundu: Milyarlarca dolar tazminat ödeyebilir!

Musk’ın ne kadar tazminat ödeyeceği henüz netleşmiş değil, fakat Associated Press’in aktardığına göre bu miktar milyarlarca doları bulabilir. Jüri, hissedarların hisse başına günlük yaklaşık 3 ila 8 dolar arasında bir kayıp yaşadığını hesapladı. Davacı avukatları bunun yaklaşık 2,1 milyar dolara denk geldiğini söyledi.

Toplu dava, Musk’ın satın alma sürecinden sonra açılan birkaç davadan biri. Davacılar, Musk’ın özellikle sahte hesaplarla ilgili yaptığı açıklamaların hisse fiyatını bilinçli şekilde düşürmeyi hedeflediğini ve böylece anlaşmayı yeniden pazarlık etmek ya da tamamen iptal etmek istediğini öne sürdü.

Dava dosyasında özellikle 13 Mayıs 2022’de Musk’ın anlaşmanın sahte hesap sayısı nedeniyle “geçici olarak askıya alındığını” söylediği tweet vurgulandı. Ayrıca birkaç gün sonra attığı ve sahte hesap oranının yüzde 20’nin üzerinde olabileceğini ima eden paylaşım da öne çıkarıldı. Bu açıklamaların ardından Twitter hisselerinde ciddi bir düşüş yaşandı.

Mahkeme sürecinde Musk, bu paylaşımların sadece "düşüncelerini ifade etmek” olduğunu savundu ve şirket yöneticilerinin bot sayısı konusunda yanlış bilgi verdiğini iddia etti. Buna karşılık eski hissedarlar, Musk’ın bu tutarsız açıklamaları nedeniyle hisselerini düşük fiyatlardan satmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Musk, satın alma süreci boyunca ve sonrasında farklı davalarla da karşı karşıya kaldı. Bunlar arasında şirketteki hissesini zamanında açıklamamasıyla ilgili davalar ve eski yöneticilerin açtığı tazminat davaları da yer aldı. Ayrıca anlaşmadan çekilme girişimi nedeniyle açılan bir davada da son anda mahkemeye gitmekten kurtuldu.