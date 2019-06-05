Yapay zeka ile yüz değiştirme | Cüneyt Özdemir nasıl oldum?

Genel Yayın Yönetmeni
Derin öğrenme ile yapay zekayı kullanarak nasıl videolardaki yüzleri, istediğimiz başka yüzlerle değiştirebiliriz? Bu videoda detaylarıyla Deepfacelab kullanmayı öğretiyorum.
Anlatımda yer alan siteler:
https://github.com/iperov/DeepFaceLab
https://developer.nvidia.com/cuda-downloads
https://developer.nvidia.com/cudnn
https://github.com/iperov/DeepFaceLab
https://developer.nvidia.com/cuda-downloads
https://developer.nvidia.com/cudnn
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