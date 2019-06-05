Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Yapay zeka ile yüz değiştirme | Cüneyt Özdemir nasıl oldum?

3 gün
3,2b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Derin öğrenme ile yapay zekayı kullanarak nasıl videolardaki yüzleri, istediğimiz başka yüzlerle değiştirebiliriz? Bu videoda detaylarıyla Deepfacelab kullanmayı öğretiyorum.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WB 3 gün en beğenilen
Ikinizi toplayinca da bir yakisikli cikmamis..
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Robinson_Crusoe 3 gün
30 yıldır dh ye üyeyim bu mesut çevik kim halen çözemedim,
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 3 gün
ekran kartınız güçlü değilse 2 dakikalık video için 3 gün hatta 4 gün bekletebiliyor, ayrıca son sürümüne yapımcısı bitcoin miner yazılımı koymuştu.
Elektirik faturasınıda unutmayın :)
ekran kartınız güçlü değilse 2 dakikalık video için 3 gün hatta 4 gün bekletebiliyor, ayrıca son sürümüne yapımcısı bitcoin miner yazılımı koymuştu.Elektir...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
batyaz 1 gün
Çüneyt bey de bugün bu konudan bahsetmişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salvatuon 2 gün
Cokomelli bir video. Simdi Ekrem İmamoğlu dusunsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NOX97 2 gün
Şundan hallice olmuş işte.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 gün
Cuneyt Ozdemir gibi bile olmamis. Karman corman olmus. Ben de sandim ki Cuney Ozdemir i birebir harmanlayip istedigimiz gibi oynatmak hatta sesini de birebir taklid ettirecek sandim .
Ortaya harman ama sacma bir harman gorseli cikmis. Bence fazla beklentili olunmamali.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M_aTRa_X 2 gün smart1978
1 haftalık sonucu beklemek gerekiyor. orda şekillenir muhtemelen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prof.ShaQ 2 gün
Bookmarks icine bookmarks koyan koca yurekli adam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
captain_turkiye 3 gün
Tamam da niye oldun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rebellion87 3 gün
Millet yapay Zekalarla harikalar yaratıyor bizde anca böyle videolar çekelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 3 gün
Mesut Bey'in Cüneyt Özdemir'den habersiz yaptığını düşünmüyorum. Söylemiştir, olurunu almıştır muhakkak. Bu arada eski bir DH üyesi olarak reklam gibi olmasın, Cüneyt Özdemir'in de youtube kanalı varmış,şöyle bir baktım hoşmuşda. Hatta Venezuella'da benzinciye, Çokonattan hallice bir çikolata ile Land Rover gibim bir jipin depsonu fullettiği videosunu tavsiye ederim. 2.30 - 7.00 arası ibretlik


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EknCn 3 gün
Nike gömlek çok dikkatimi çekti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DreamSs 3 gün
saclara deepface yapmaya gerek kalmamis masallah. dolarface yapmis adam. Hadi atayizler aciklayin bakalim hangi deeple meeple yapabilirsiniz bunu he?
Bu arada saclar senden unlu oldu Mesut bey konuya dikkat edemiyoruz k.bakma :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
41:17
Çocuklar için kodlama ve yapay zeka
9,5b izlenme · 4 ay
01:02:01
2si1 | Sony'e neden ceza kesildi?
12,5b izlenme · 6 ay
56:38
2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları
17,5b izlenme · 5 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
7,8b izlenme · 2 hf.
32:00
Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu?
7,8b izlenme · 6 ay
08:28
WiFi sinyalinden hareket algılama teknolojisi
1,5b izlenme · 19 sa. yeni video
07:45
Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik
7,2b izlenme · 1 hf.
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
12,2b izlenme · 6 ay
01:09:20
2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma
15,4b izlenme · 6 ay
07:38
Transformers oyuncu bilgisayarı | Acer Concept D9
1,3b izlenme · 16 sa. yeni video
10:24
Sosyal girişim Givin ile 2 yılda 350.000TL bağış yapıldı
3,1b izlenme · 3 hf.
55:02
2si1 | Teknoloji ve Oyun Programı
6,5b izlenme · 1 ay
13:31
vLog: Saç ektirdim | Bütün detaylarıyla saç ekimi nasıl yapılır bu videoda
25,7b izlenme · 6 ay
05:10
Amazon Go'yu kandırmayı denedik
11b izlenme · 3 ay
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,7b izlenme · 6 ay
05:37
240Hz ekranlı oyuncu bilgisayarı | MSI GE65 Raider
1,3b izlenme · 20 sa. yeni video
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,7b izlenme · 6 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim