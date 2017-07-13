Yapay zeka sahte Obama videosu oluşturdu

Yapay zekanın göz ardı edilen yeteneklerinden birisi de gerçek olup olmadığını anlamanın oldukça zor olduğu sahte ses ve görüntüler üretebilmesi. Halihazırda pek çok şirket geliştirdikleri sanal asistanlarla yapay zekanın insan sesini neredeyse ayırt edilemeyecek şekilde taklit etmesini hedefliyor ancak Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacılar işi bir adım daha ileriye taşımış. Ekibin geliştirdiği yapay zeka insanların ağız hareketlerini taklit edip onlara ait olmayan açıklamalardan oluşan sahte videolar oluşturabiliyor.

Araştırmacıların geliştirdiği yapay zekanın örnek videosu için ABD’nin eski başkanı Barack Obama’yı tercih etti. Obama’nın yüksek çözünürlükte pek çok videosunun olmasının işlerini kolaylaştırdığını belirten araştırmacılar, derin öğrenmeye sahip olan yapay zekaya toplam 17 saat boyunca Obama’nın konuşma videolarını izletti ve sonunda yapay zeka, Obama’nın önceki videolarından aldığı sese uygun ağız hareketlerini yerleştirerek sahte bir konuşma videosu hazırladı.

Oldukça Gerçekçi

Tabi ortaya çıkan video tam anlamıyla mükemmel değil. Videolar dikkatli incelendiği zaman ağız hareketlerinin bulanık olduğu ve bazı titremelerin mevcut olduğu gözlemlenebiliyor ancak yine de geliştirilen yapay zekayla hazırlanan video pek çok insanı bu konuşmaya inandırabilecek kadar gerçekçi.

Ekibin geliştirdiği teknoloji sahte haberlere yeni bir boyut kazandıracak, oldukça tehlikeli bir yöntem olsa da yapay zekanın geliştirilme amacı aslında insanlara ait olmayan konuşma videoları hazırlamak değil. Araştırmacılar, yapay zekayı Skype gibi platformlarda görüntülü konuşma yaparken yaşanan bağlantı problemlerinde kullanıcıların sadece seslerinin alınması ve ağız hareketlerinin taklit edilmesi için geliştirdi. Yani yapay zeka tam anlamıyla kullanılabilir hale geldiğinde internet bağlantısı zayıf olsa da görüntülü konuşma esnasında karşı taraf bunu anlamayacak ve görüşme problemsiz bir şekilde devam edecek.

Ekip ayrıca yapay zekadaki sinir ağlarının Obama’nın ağız hareketlerini taklit etmek üzere geliştirildiğini ve başka birine ait seslerle sahte bir Obama videosu oluşturulamayacağının altını çiziyor. Tabi ekip bu açıklamayı yapsa da ilerleyen yıllarda daha gelişmiş yapay zekaların gerçekten ayırt edilmesi neredeyse imkansız sahte videolar oluşturduğuna şahit olabiliriz.

Araştırmacılar şimdi yapay zekanın oluşturduğu dudak hareketlerinin daha gerçekçi olması üzerinde çalışıyor ve sinir ağlarının 17 saatte değil çok daha kısa sürede ağız hareketlerini taklit edebilecek hale gelmesi için uğraşıyor.

Araştırmacıların yapay zekayla oluşturduğu sahte videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

https://www.theverge.com/2017/7/12/15957844/ai-fake-video-audio-speech-obama