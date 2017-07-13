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Yapay zeka sahte Obama videosu oluşturdu

Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacıların geliştirdiği yapay zeka, bireylerin ağız hareketlerini taklit ederek onlara ait olmayan konuşma videoları oluşturabiliyor.
1 yıl
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24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yapay zekanın göz ardı edilen yeteneklerinden birisi de gerçek olup olmadığını anlamanın oldukça zor olduğu sahte ses ve görüntüler üretebilmesi. Halihazırda pek çok şirket geliştirdikleri sanal asistanlarla yapay zekanın insan sesini neredeyse ayırt edilemeyecek şekilde taklit etmesini hedefliyor ancak Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacılar işi bir adım daha ileriye taşımış. Ekibin geliştirdiği yapay zeka insanların ağız hareketlerini taklit edip onlara ait olmayan açıklamalardan oluşan sahte videolar oluşturabiliyor.

 

Araştırmacıların geliştirdiği yapay zekanın örnek videosu için ABD’nin eski başkanı Barack Obama’yı tercih etti. Obama’nın yüksek çözünürlükte pek çok videosunun olmasının işlerini kolaylaştırdığını belirten araştırmacılar, derin öğrenmeye sahip olan yapay zekaya toplam 17 saat boyunca Obama’nın konuşma videolarını izletti ve sonunda yapay zeka, Obama’nın önceki videolarından aldığı sese uygun ağız hareketlerini yerleştirerek sahte bir konuşma videosu hazırladı.

 

Oldukça Gerçekçi 

Tabi ortaya çıkan video tam anlamıyla mükemmel değil. Videolar dikkatli incelendiği zaman ağız hareketlerinin bulanık olduğu ve bazı titremelerin mevcut olduğu gözlemlenebiliyor ancak yine de geliştirilen yapay zekayla hazırlanan video pek çok insanı bu konuşmaya inandırabilecek kadar gerçekçi.

 

Ekibin geliştirdiği teknoloji sahte haberlere yeni bir boyut kazandıracak, oldukça tehlikeli bir yöntem olsa da yapay zekanın geliştirilme amacı aslında insanlara ait olmayan konuşma videoları hazırlamak değil. Araştırmacılar, yapay zekayı Skype gibi platformlarda görüntülü konuşma yaparken yaşanan bağlantı problemlerinde kullanıcıların sadece seslerinin alınması ve ağız hareketlerinin taklit edilmesi için geliştirdi. Yani yapay zeka tam anlamıyla kullanılabilir hale geldiğinde internet bağlantısı zayıf olsa da görüntülü konuşma esnasında karşı taraf bunu anlamayacak ve görüşme problemsiz bir şekilde devam edecek.

 

Yapay zeka sahte Obama videosu oluşturdu

Ekip ayrıca yapay zekadaki sinir ağlarının Obama’nın ağız hareketlerini taklit etmek üzere geliştirildiğini ve başka birine ait seslerle sahte bir Obama videosu oluşturulamayacağının altını çiziyor. Tabi ekip bu açıklamayı yapsa da ilerleyen yıllarda daha gelişmiş yapay zekaların gerçekten ayırt edilmesi neredeyse imkansız sahte videolar oluşturduğuna şahit olabiliriz.

 

Araştırmacılar şimdi yapay zekanın oluşturduğu dudak hareketlerinin daha gerçekçi olması üzerinde çalışıyor ve sinir ağlarının 17 saatte değil çok daha kısa sürede ağız hareketlerini taklit edebilecek hale gelmesi için uğraşıyor. 

 
 
Araştırmacıların yapay zekayla oluşturduğu sahte videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

https://www.theverge.com/2017/7/12/15957844/ai-fake-video-audio-speech-obama Yorum Yaz
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hazarRS 1 yıl
hakikaten yuh
bunun gerçek olmadığını bilmeme rağmen inanmamakta güçlük çektim. Bir haber olsa ve bu video tvde yayınlansa eminim kimse 'gerçek değil, ağzı titriyor' vs şeyler demezdi. Kimse böyle konuşmalar izlerken sahteliği konusunda düşünce geliştirmez. Gördüğümüz şey, hele ki tvde görüyorsak gerçektir. Daha önceden bunun sahte olabilme ihtimaliyle ilgili referans alacak bir tecrübemiz yok çünkü.
Yalnız dünya nasıl bir hal alıyor belli değil. İnt.de araçların katalog fotoğraflarına bakıyoruz ne güzel fotoğraf diye, halbuki pcde alınmış renderdan ibaret. Ünlü manken bilmemkim fiziğiyle büyüledi deniliyor, fotoğraf tamamen photoshoptan ibaret. Bizi nasıl bir sahte hayat bekliyor kimbilir
hakikaten yuhbunun gerçek olmadığını bilmeme rağmen inanmamakta güçlük çektim. Bir haber olsa ve bu video tvde yayınlansa eminim kimse 'gerçek değil,...
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muratkaya 1 yıl
İnanılmaz bir şey ağzım açık izledim.



Ama benim favorim bu:



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ardaq 1 yıl
artık rahatça montaj bunlarrrrr montaj diyebilirler :d
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Emre D 1 yıl
İyi güzel de bunların yüzünden insanların pisliği gerçek delillerle ortaya çıktığında bile montaj deyip geçilebilecek. Bir şeyin değeri bize neler kattığıyla değil, bizden neler getirdiğiyle ölçülmeli.
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Kuralları Çiğneyen Adam 1 yıl
Person of Interest is coming

Hadi samaritian çalış ta senin "asset" in olayım

"Primary" de olur
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kanaryalıyık 1 yıl
erdoğanın ses kayıtlarının yalan olduğuda bir gün anlaşılacak. bazıları yusuf yusuf olmalıki direk inkara başlamış bile. bunlar ülkenin kanserli hücreleri. kesip atacaksın
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tbbtl 1 yıl
video daki şahsın (orijinal) konuşmaları zaten sahte
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DH Misafiri 1 yıl
bu ortaya çıkan, istihbarat servislerinin elinde daha gelişmişleri mevcut.
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DH Misafiri 1 yıl
İlerde hiç bir şeye tam güvenemeyeceğiz yalan artar böyle giderse keşke yapay zekayı gerçekleri montajları ortaya çıkarmak yalanı kanıtlamak için geliştirseler de tüm insanlığa faydası dokunsa
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Serdar 1 yıl
Sahte görüntüsü yapılan kişi yapılan videodan telif hakkı talep eder, videoyu kaldırtır, olur biter.
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lordakrep 1 yıl
neymiş,
araştırmacılar, yapay zekayı Skype gibi platformlarda görüntülü konuşma yaparken yaşanan bağlantı problemlerinde kullanıcıların sadece seslerinin alınması ve ağız hareketlerinin taklit edilmesi için geliştirdi.
hali lan oradan.
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Jimmy McNulty 1 yıl
bu kadar terbiyesiz adamın, forum ile alakasız, haber ile alakasız, hatta ve hatta yaşadığımız dünya ile alakasız adamın bir arada olduğu başka bir konu daha görmemiştim.
forum artık amacının dışında seyretmeye başladı. gerçekten bu salakça şeylerin önüne geçilmesi gerekiyor.
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Adoring 1 yıl
Black mirrorda dizisinde birçok şeye değiniyorlar artık hayatımız sosyal medya yalanını aşıp gerçeklerde yalan olmaya başladı büyük buhranın içindeyiz.
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