Yapay zeka, zeka testinde insanları geçmeyi başardı

Araştırmacılar geliştirdikleri yapay zekayı; şekillerden oluşan bir görseldeki boşluğu, boşluğa en uygun şekille tamamlaması için 60 soruluk, özellikle soyut düşünmeyi ölçen, Raven Matriks Testi’ne tabi tuttular. Yapay zekanın mimarlarından Profesör Kenneth Forbus’un açıkladığı test sonuçlarına göre yapay zeka Amerikalı yetişkinlerin %75’inden daha yüksek bir sonuç elde etti. Forbus ayrıca yapay zekanın zorlandığı soruların, insanların zorlandığı sorulara büyük bir paralellik gösterdiğini ve bu durumun geliştirilen yapay zekanın nesneleri insanlar gibi gördüğünün ve yorumladığının bir ispatı niteliğinde olduğunu açıkladı.
Yapay Zekanın Akıl Yürütmesi Şart
Yapay zeka alanında yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunun yapay zekanın nesneleri algılaması ve sınıflandırması üzerine kurulu olduğundan dem vuran Forbus, bu teknolojiyi günlük hayatta etkin bir şekilde kullanabilmek için yapay zekanın, akıl yürütme vasfına da sahip olması gerektiğinin de altını çizdi.
Araştırmacılara göre karmaşık görsel problemleri çözebilmek insan zekasına has bir yetenek ve yapay zekanın da nesneleri tanımlamanın yanı sıra onlar hakkında fikir yürütme özelliği olursa bilgisayar ve insanın kavrama yeteneği arasındaki fark giderek azalabilir. Böylece yapay zeka odadaki saati ve kapıyı incelediğinde sadece onları tanımakla kalmayıp ‘‘saat kapının üstünde’’ de diyebilir ve dünyayı gerçek anlamda bir insanın gözüyle gördüğü gibi görebilir.
http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2017/01/making-ai-systems-see-the-world-as-humans-do.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat şimdi din uzmanlarına sorulacak çok daha farklı sorular türemiş oluyor. İlk olarak yapay zeka öldüğünde nereye gidecek? Yapay zekaların iman etmesi zorunlumudur? Uzuvları olmayan bu arkadaşlarımız nasıl namaz kılacak? Nasıl vaftiz edilecek? Evlenmeleri caizmidir? Yapay zekalı bir robotla cima etmek günahmıdır? Vesaire vesaire...
Birde oyumu yapay zekaya kullandırtsam caizmidir?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3656 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
test, yapay zeka ve