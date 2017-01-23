Yapay zeka, zeka testinde insanları geçmeyi başardı

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka teknolojisinin her gün bir adım daha ilerlediğine şahit oluyoruz ancak bu teknoloji henüz dünyayı insanlar gibi algılayıp tanıyabilecek düzeye gelmiş değil. Northwestern Üniversitesi’ndeki araştırmacıların geliştirdiği bir yapay zeka ise akıl yürütmeye dayalı zeka testinde pek çok Amerikalıdan daha yüksek bir skora ulaştı. Araştırmacılara göre yapay zekanın aldığı bu sonuç dünyayı insanların gözünden görebilecek yeni teknolojinin ayak sesi olabilir.

Araştırmacılar geliştirdikleri yapay zekayı; şekillerden oluşan bir görseldeki boşluğu, boşluğa en uygun şekille tamamlaması için 60 soruluk, özellikle soyut düşünmeyi ölçen, Raven Matriks Testi’ne tabi tuttular. Yapay zekanın mimarlarından Profesör Kenneth Forbus’un açıkladığı test sonuçlarına göre yapay zeka Amerikalı yetişkinlerin %75’inden daha yüksek bir sonuç elde etti. Forbus ayrıca yapay zekanın zorlandığı soruların, insanların zorlandığı sorulara büyük bir paralellik gösterdiğini ve bu durumun geliştirilen yapay zekanın nesneleri insanlar gibi gördüğünün ve yorumladığının bir ispatı niteliğinde olduğunu açıkladı.

Yapay Zekanın Akıl Yürütmesi Şart

Yapay zeka alanında yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunun yapay zekanın nesneleri algılaması ve sınıflandırması üzerine kurulu olduğundan dem vuran Forbus, bu teknolojiyi günlük hayatta etkin bir şekilde kullanabilmek için yapay zekanın, akıl yürütme vasfına da sahip olması gerektiğinin de altını çizdi.

Araştırmacılara göre karmaşık görsel problemleri çözebilmek insan zekasına has bir yetenek ve yapay zekanın da nesneleri tanımlamanın yanı sıra onlar hakkında fikir yürütme özelliği olursa bilgisayar ve insanın kavrama yeteneği arasındaki fark giderek azalabilir. Böylece yapay zeka odadaki saati ve kapıyı incelediğinde sadece onları tanımakla kalmayıp ‘‘saat kapının üstünde’’ de diyebilir ve dünyayı gerçek anlamda bir insanın gözüyle gördüğü gibi görebilir.

http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2017/01/making-ai-systems-see-the-world-as-humans-do.html