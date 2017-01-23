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Yapay zeka, zeka testinde insanları geçmeyi başardı

Northwestern Üniversitesi’ndeki araştırmacılar dünyayı insanlar gibi algılayan ve zeka testinde pek çok insandan daha başarılı sonuçlar alan bir yapay zeka geliştirmeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yapay zeka, zeka testinde insanları geçmeyi başardı
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Yapay zeka teknolojisinin her gün bir adım daha ilerlediğine şahit oluyoruz ancak bu teknoloji henüz dünyayı insanlar gibi algılayıp tanıyabilecek düzeye gelmiş değil. Northwestern Üniversitesi’ndeki araştırmacıların geliştirdiği bir yapay zeka ise akıl yürütmeye dayalı zeka testinde pek çok Amerikalıdan daha yüksek bir skora ulaştı. Araştırmacılara göre yapay zekanın aldığı bu sonuç dünyayı insanların gözünden görebilecek yeni teknolojinin ayak sesi olabilir.

Araştırmacılar geliştirdikleri yapay zekayı; şekillerden oluşan bir görseldeki boşluğu, boşluğa en uygun şekille tamamlaması için 60 soruluk, özellikle soyut düşünmeyi ölçen, Raven Matriks Testi’ne tabi tuttular. Yapay zekanın mimarlarından Profesör Kenneth Forbus’un açıkladığı test sonuçlarına göre yapay zeka Amerikalı yetişkinlerin %75’inden daha yüksek bir sonuç elde etti. Forbus ayrıca yapay zekanın zorlandığı soruların, insanların zorlandığı sorulara büyük bir paralellik gösterdiğini ve bu durumun geliştirilen yapay zekanın nesneleri insanlar gibi gördüğünün ve yorumladığının bir ispatı niteliğinde olduğunu açıkladı. 

Yapay zeka, zeka testinde insanları geçmeyi başardı
 

Yapay Zekanın Akıl Yürütmesi Şart 

Yapay zeka alanında yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunun yapay zekanın nesneleri algılaması ve sınıflandırması üzerine kurulu olduğundan dem vuran Forbus, bu teknolojiyi günlük hayatta etkin bir şekilde kullanabilmek için yapay zekanın, akıl yürütme vasfına da sahip olması gerektiğinin de altını çizdi.

Araştırmacılara göre karmaşık görsel problemleri çözebilmek insan zekasına has bir yetenek ve yapay zekanın da nesneleri tanımlamanın yanı sıra onlar hakkında fikir yürütme özelliği olursa bilgisayar ve insanın kavrama yeteneği arasındaki fark giderek azalabilir. Böylece yapay zeka odadaki saati ve kapıyı incelediğinde sadece onları tanımakla kalmayıp ‘‘saat kapının üstünde’’ de diyebilir ve dünyayı gerçek anlamda bir insanın gözüyle gördüğü gibi görebilir.


http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2017/01/making-ai-systems-see-the-world-as-humans-do.html Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl
seks yapma özelliği de eklenirse tam evlenilecek robot olur. zeki anlayışlı güzel alımlı ve uyumlu. her erkeğin hayali.
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FIRAT_G_ 2 yıl
kendi kendini programlayabilen kendi kendini geliştiren sistemler dünyayı ele geçirecek dediler, millet hala pes oynuyor
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k2fg9 2 yıl
Çok zorlanmamış olsa gerek.


Fakat şimdi din uzmanlarına sorulacak çok daha farklı sorular türemiş oluyor. İlk olarak yapay zeka öldüğünde nereye gidecek? Yapay zekaların iman etmesi zorunlumudur? Uzuvları olmayan bu arkadaşlarımız nasıl namaz kılacak? Nasıl vaftiz edilecek? Evlenmeleri caizmidir? Yapay zekalı bir robotla cima etmek günahmıdır? Vesaire vesaire...
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bahner 2 yıl
Yapay zekanın gelişmesi birçok açıdan fayda sağlayacaktır. İstesekde istemesekte birgün devlet dairesinde göz taraması yapıp kimlik tesbit yapıp istediğimiz belgeye hemen ulaşabileceğiz. Memur arkadaşıyla çay içiyormuş derdi yok, umarım o günleri görürüm. Yada mahkemede hakim yapayzeka hiçbir etki altında kalmadan ceza verebilir. Başka ne güzellikler bizi bekliyor, kim bilir!
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Ontwerper 2 yıl
bazı arkadaşlar yapay zeka diyince aklına i7 işlemcili cooler master kasalı windows 10 işletim sistemli bir pc geliyor galiba. Adamlar ekstra yazılımlar olmadan kendi yazılımını ve ilerleyeceği yolu planlayan bir sistemi hazırlıyorlar. Bir nevi terminatördeki skynet mantığı. Sorunları kendi görüp kendine göre çözüm buluyor ve bundan amerikadaki insanların %75 inden daha başarılı olmuş. Kabul edilsin veya edilmesin teknoloji çok hızlı gelişiyor ve ülkemizde teknolojiye bakış açısı ve anlama kapasitesi çook çook gerilerde.
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St Batuhan 2 yıl
Son kısım bana çocukları hatırlattı. Aslında yapay zeka anında gelişme gösterme üzerine gibi ilerliyor yani bir insandan daha kısa sürede çok çok fazla şeyi tanımlama ve kaydetme mantığında. Bir de bir insan gibi en azından 10 sene boyunca çalışsa bunlardan bir tanesi ve dünyada gezinse, görse, algılayıp yargılasa içinde. Offf o zaman işte kıyamet kopar :D Sürücüsüz otomobillerin yapay zekası bu mantıkta tabii ve bir de onlardan da veri toplasa, Skynet is coming!
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spenx01 2 yıl
saniyede milyonlarca islem yapabilecek cipe sahip bir yapay zekanin, basit bir testte sadece insanlarin bir kismini gecememesi sacma degil mi? burada olay, konu hakkinda hic bir yazilimi olmayan yapay zekanin, konuyu cozmek uzere sifirdan strateji gelistirmesi ve kendini yeniden programlamasi. yoksa core i7 islemcili bir bilgisayar bile, saniyede yuzbinlerce sekli algilayip, arada milyonlarca iliski bulabilir. buldugu tum iliskileri es zamanli formulize edip, genel bir formule hemen erisebilir. bizse, 'eeee ucgenden sonraaaaa kare, sonraaa' falan diye dusunuruz, bazen de sekilde seilsel bir iz buluruz.
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redoracle 2 yıl
Yapay zekayla benim oyum bir mi hocam?
Birde oyumu yapay zekaya kullandırtsam caizmidir?
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Frobisher 2 yıl
skynet gelsin
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Saylan 2 yıl
1400 tl ye Türkiye şartlarında hayatta kalmayı başarsın,işte o zaman kabul ederim üstünlüğü ??
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darkaura 2 yıl
oyle gozukuyorki yapay zeka ozellestigi her alanda insani gecebiliyor. bir sonraki adin general purpose ai yani insan gibi her alanda islevsel, sadece bir alana bir isleve ozellesmemis zeka. buda cok uzakda degil. gecenlerde yapay zeka bir alanda edindigi tecrubeleri isleyip baska alandaki tecrubeleriyle birlestirmeyi basardi. bu makinalar insan gibi degilller, milyonlarca farkli aldan tecrubeler edinip bunlari birlestirip her alana uygulayabildiginde insan zekasinin cok cok otesinde bir varlik dogmus olacak. ondan sonrasini ongormekde artik imkansiz. kendinden ustun bir zekanin ne dusunecegini hangi yone gidecegini bilemezsin.
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