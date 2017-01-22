Microsoft yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor

Geçen yılın son çeyreği ile ilgili firmaların mali tablolarını açıklamaya hazırlandığı önümüzdeki hafta, önemli gelişmelere sahne olabilir. Microsoft’un gelecek hafta işten çıkarmalara başlayabileceği konuşuluyor.

Strateji Değişimi

Geçen yıl servis aboneliklerinde artışlar yaşayan ve yeni donanım ürünlerini piyasaya süren Microsoft, bununla birlikte yeniden yapılanma sürecine devam ediyor. Firmanın bazı bölümlerde kadroları azaltıp bazı bölümlerde de kadroyu güçlendirmesi bekleniyor.

Microsoft’un geçen yıl 3000 kişiyi işten çıkaracağı açıklanmıştı. Yaklaşık 2000 kişinin işine son veren firmanın gelecek hafta itibariyle 700 kişinin daha görevine son vereceği belirtiliyor. Böylece yaklaşık olarak firmanın açıkladığı rakam da yakalanmış oluyor.

Microsoft bir yandan işçi çıkarırken bir yandan da yeni çalışanlar arıyor. Hali hazırda LinkedIn üzerinde yaklaşık 1600 adet iş ilanı açılmış durumda. Yani gidenlerin yarısı kadar iş pozisyonu mevcut.

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Microsoft hangi bölümleri azaltıyor veya hangi bölümleri takviye ediyor şimdilik net bilgiler mevcut değil ancak özellikle mobil tarafta sıkıntılar yaşandığını tahmin etmek zor değil. Takviye ise muhtemelen bulut altyapısına ve Office 365 kısmına yapılıyor.