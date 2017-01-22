Microsoft yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor

Geçen yılın son çeyreği ile ilgili firmaların mali tablolarını açıklamaya hazırlandığı önümüzdeki hafta, önemli gelişmelere sahne olabilir. Microsoft’un gelecek hafta işten çıkarmalara başlayabileceği konuşuluyor.
Strateji Değişimi
Geçen yıl servis aboneliklerinde artışlar yaşayan ve yeni donanım ürünlerini piyasaya süren Microsoft, bununla birlikte yeniden yapılanma sürecine devam ediyor. Firmanın bazı bölümlerde kadroları azaltıp bazı bölümlerde de kadroyu güçlendirmesi bekleniyor.
Microsoft’un geçen yıl 3000 kişiyi işten çıkaracağı açıklanmıştı. Yaklaşık 2000 kişinin işine son veren firmanın gelecek hafta itibariyle 700 kişinin daha görevine son vereceği belirtiliyor. Böylece yaklaşık olarak firmanın açıkladığı rakam da yakalanmış oluyor.
Microsoft bir yandan işçi çıkarırken bir yandan da yeni çalışanlar arıyor. Hali hazırda LinkedIn üzerinde yaklaşık 1600 adet iş ilanı açılmış durumda. Yani gidenlerin yarısı kadar iş pozisyonu mevcut.Ayrıca Bkz. "Huawei tasarımcısına bilgi sızdırmaktan göz altı"
Microsoft hangi bölümleri azaltıyor veya hangi bölümleri takviye ediyor şimdilik net bilgiler mevcut değil ancak özellikle mobil tarafta sıkıntılar yaşandığını tahmin etmek zor değil. Takviye ise muhtemelen bulut altyapısına ve Office 365 kısmına yapılıyor.
https://www.slashgear.com/microsoft-said-to-announce-700-layoffs-alongside-quarterly-earnings-next-week-21472595/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu böyle devam edecek.
Microsoft en cok Office uygulamasindan para kazaniyor ...
Patentleri var Android te her satilan telefon basina 5$ ile 15$ arasi lisans bedeli aliyorlar yilda milyarca Dolar sirf burdan kazanc elde etmekteler .
Microsoft likide orani en yuksek sirkettir .
Microsoft zorda kalirsa satin alir .... Normal kosullarda da satin aliyor yillardir boyle ... Firmalari satin aliyor . Uygulama gelistiren firmalari ...
Microsoft Windows isletim sistemi yayginligindan oturu imkansiz . Sen bile sikayet ediyorsun ama en azindan Windows 7 kullaniyorsundur belki de Windows 10 hatta XP ...
Yok biri fabrikasını taşıyacakmış yok biri maliyeti azaltacakmış,..
Önce bankaları ele geçiriyorlar sonra yeraltı kaynaklarını sonra da insanları.
Bankayla vatandaşı borçlandırıyorlar, yeraltı kaynaklarını sömürerek diğer ülkelere de ekonomik tetikçi(demokrasi) getiriyorlar. İstihdamlarındaki o ülkenin vatandaşlarını kendi vatandaşlarıyla değiştiriyorlar.
2.4 milyar dolar vergi kaçırmış bir microsofttan bahsediyoruz.
Fetöcüleri ayıklıyorlarsa gene iyi ama bir işletim sistemine 400 TL verebiliyorsak bu bizim enayiliğimiz.
Microsoft, apple, intel, bunların hepsi önüne gelene dava açıyorlar, vergi kaçırıyorlar ve bilgi sızdırmak için arka kapıları var. Son zamanlarda microsoft ön kapı koydu göstere göstere. Üçü de aynı kişiye çalışan şirketler.
Ekonomik tetikçi:
youtube.com/...
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