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Microsoft yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor

Satya Nadella ile teknoloji dünyasında önemli strateji değişikliklerine giden Microsoft, bu doğrultuda kadrolarını yeniliyor. Firma bir yandan işçi çıkarırken bir yandan da yeni çalışanlar arıyor.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılın son çeyreği ile ilgili firmaların mali tablolarını açıklamaya hazırlandığı önümüzdeki hafta, önemli gelişmelere sahne olabilir. Microsoft’un gelecek hafta işten çıkarmalara başlayabileceği konuşuluyor.

Strateji Değişimi

Geçen yıl servis aboneliklerinde artışlar yaşayan ve yeni donanım ürünlerini piyasaya süren Microsoft, bununla birlikte yeniden yapılanma sürecine devam ediyor. Firmanın bazı bölümlerde kadroları azaltıp bazı bölümlerde de kadroyu güçlendirmesi bekleniyor.

Microsoft’un geçen yıl 3000 kişiyi işten çıkaracağı açıklanmıştı. Yaklaşık 2000 kişinin işine son veren firmanın gelecek hafta itibariyle 700 kişinin daha görevine son vereceği belirtiliyor. Böylece yaklaşık olarak firmanın açıkladığı rakam da yakalanmış oluyor.

Microsoft bir yandan işçi çıkarırken bir yandan da yeni çalışanlar arıyor. Hali hazırda LinkedIn üzerinde yaklaşık 1600 adet iş ilanı açılmış durumda. Yani gidenlerin yarısı kadar iş pozisyonu mevcut.

Ayrıca Bkz. "Huawei tasarımcısına bilgi sızdırmaktan göz altı"

Microsoft hangi bölümleri azaltıyor veya hangi bölümleri takviye ediyor şimdilik net bilgiler mevcut değil ancak özellikle mobil tarafta sıkıntılar yaşandığını tahmin etmek zor değil. Takviye ise muhtemelen bulut altyapısına ve Office 365 kısmına yapılıyor. 

 

https://www.slashgear.com/microsoft-said-to-announce-700-layoffs-alongside-quarterly-earnings-next-week-21472595/ Yorum Yaz
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Delikli Nane 2 yıl en beğenilen
dolar yükselince microsofttaki maliyetlerde arttı tabi , işten çıkarmak için bahanelere bak.b belkide kadroyu yeniliyorlar fetocuları ayıklıyorlardır. Allahtan bizim ekonomimiz iyide ekmek halen 1lira
dolar yükselince microsofttaki maliyetlerde arttı tabi , işten çıkarmak için bahanelere bak.b belkide kadroyu yeniliyorlar fetocuları ayıklıyorlardır. Allahtan...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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e-Militarist 2 yıl
Microsoft windows yerine symbian ile meego işletim sistemi üzerinde dursaydı şimdiye ohooo zirvedeydi. Hem elemanlarını isten çıkarmak hem de tazminat ödemek mecburiyetinde kalmazdı. Sis ve deb uzantılı oyunları uygulamaları Bluetooth ile telefona atıp kurabildik. Mağazaya bağlı olmak zorunda kalmazdık.
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mmucit 2 yıl
Microsoft hiçbir zaman mobil pazarını bırakmayacak. Ama urettiği(Ya da yazılım vererek uretimine katkısı olduğu) cihazların yazılım desteği kısıtlı olacak, alanlar veryansın edecek.
Bu böyle devam edecek.
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sdc55 2 yıl
microsoft ta akıllı telefonlarla anlaşıp andorid gibi sistem getirirse büyük oranda kendini yenileyebilir işini geliştirebilir
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oktayakgoz 2 yıl
apple alacak o olacak bu olacak yazın bunu bir kenara bunu söyleyen 3 yıl sonra rezil olacak 10 yıl sonra rezil olmaya devam edecek :)
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exterminant 2 yıl
teğet geçer fazla önemsememek gerek
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ardaq 2 yıl
microsoft 2-3 yıla batacak bunu apple alacak ve windowsu herkese beleş yapacak sonra "windows appstore" gelecek ve bunun sayesinde bol bol para götürecek. yazın bunu bir kenara ileride adam haklıymış dersiniz. yatırım tavsiyesidir.
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smart1978 2 yıl ardaq
Cok sig bilmeden tepkisel bir cevap yazmissin.
Microsoft en cok Office uygulamasindan para kazaniyor ...
Patentleri var Android te her satilan telefon basina 5$ ile 15$ arasi lisans bedeli aliyorlar yilda milyarca Dolar sirf burdan kazanc elde etmekteler .
Microsoft likide orani en yuksek sirkettir .
Microsoft zorda kalirsa satin alir .... Normal kosullarda da satin aliyor yillardir boyle ... Firmalari satin aliyor . Uygulama gelistiren firmalari ...
Microsoft Windows isletim sistemi yayginligindan oturu imkansiz . Sen bile sikayet ediyorsun ama en azindan Windows 7 kullaniyorsundur belki de Windows 10 hatta XP ...
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Tugrul_512bit 2 yıl
Ekonomik tetikçiliği abarttılar.
Yok biri fabrikasını taşıyacakmış yok biri maliyeti azaltacakmış,..
Önce bankaları ele geçiriyorlar sonra yeraltı kaynaklarını sonra da insanları.
Bankayla vatandaşı borçlandırıyorlar, yeraltı kaynaklarını sömürerek diğer ülkelere de ekonomik tetikçi(demokrasi) getiriyorlar. İstihdamlarındaki o ülkenin vatandaşlarını kendi vatandaşlarıyla değiştiriyorlar.
2.4 milyar dolar vergi kaçırmış bir microsofttan bahsediyoruz.
Fetöcüleri ayıklıyorlarsa gene iyi ama bir işletim sistemine 400 TL verebiliyorsak bu bizim enayiliğimiz.
Microsoft, apple, intel, bunların hepsi önüne gelene dava açıyorlar, vergi kaçırıyorlar ve bilgi sızdırmak için arka kapıları var. Son zamanlarda microsoft ön kapı koydu göstere göstere. Üçü de aynı kişiye çalışan şirketler.
Ekonomik tetikçi:
youtube.com/...
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Delikli Nane 2 yıl en beğenilen
dolar yükselince microsofttaki maliyetlerde arttı tabi , işten çıkarmak için bahanelere bak.b belkide kadroyu yeniliyorlar fetocuları ayıklıyorlardır. Allahtan bizim ekonomimiz iyide ekmek halen 1lira
1 Yanıt Yanıtla +14
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Angel of the Lord 2 yıl Delikli Nane
Kocaeli'de geçen yıl 1,25ti ekmek. Şu an ne kadar bilmiyorum.
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