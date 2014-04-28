Yapılacak listeleri için yeni Mac uygulaması: Toodledo

OSX 10.7 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Toodledo, yapılacak listeleri için markete yeni bir alternatif getiriyor.





Mac bilgisayarların üst barına yerleşen ve burada açılabilir şekilde çalışan Toodledo, not temelli yapılacak listeleri oluşturulmasına imkan tanıyor ve görevleri bayrak ya da etiketlemeyle öne çıkartabiliyor. Bu sayede konan farklı filtreler ile önemsiz görevleri gizleyebilen uygulama, listelere konum bilgisi dahil birçok diğer ayrıntıyı da hızlı şekilde ekleyebiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan Toodledo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id865407053?mt=12