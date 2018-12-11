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Yargıtay'daki davaların sonucunu doğru tahmin eden yerli yapay zeka

ARYA isimli yapay zeka, Yargıtay'daki boşanma davalarını inceliyor ve Yargıtay'ın kararının ne olacağını yüzde 90 oranında doğru tespit ediyor. ARYA, Kodex Bilişim tarafından geliştirildi.
5 ay
6,3b
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34
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yapay zeka, hayatımızın pek çok alanında kendini göstermeye başladı. Şimdi de hukuk alanında çözüm sunan yerli çözüm geliştirildi. Kodex Bilişim tarafından hazırlanan yapay zeka, Yargıtay davalarının sonuçlarını yaklaşık olarak yüzde 90 oranında doğru tahmin ediyor.

ODTÜ Teknokent bünyesinde yer alan Kodex Bilişim’in geliştirdiği yapay zekaya ARYA ismi veriliyor. Bu isim, “avukatlar için robot yazılım arayüzü” kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor.

ARYA isimli yapay zeka, Yargıtay’daki boşanma davalarını inceliyor ve Yargıtay’ın kararının ne olacağını tahmin ediyor. Kararın ‘onama’, ‘bozma’ veya ‘düzelterek onama’ seçeneklerinden hangisi olacağını yüzde 90 oranında doğru biliyor. 

ARYA, bu tahmini yaparken Türkçe karar metinlerini ‘doğal dil işleme’ teknolojisi ile sayısal verilere dönüştürüp, daha önceki kararların sonuçlarını da göz önüne alarak istatistiki yöntemlerle sonuca varıyor.

Şimdilik sadece boşanma davaları üzerinde tahmin yapabilen ARYA’nın kapsamının genişletilmesi için çalışılıyor. Kodex Bilişim'in kurucusu Melih Ağraz, Geliştirdikleri yazılımın hakimlerin işini elinden almayacağını ancak onlara asistanlık yapabilecek bir sisteme evirilebileceğine dikkati çekiyor.

Ağraz, dava sonuçlarını tahmin eden yazılımlarının dışında, hukukçuların kullanacağı yapay zeka teknolojisinin olduğu yerli arama motoru ve problemlerini tartışabildiği yerli sosyal medya platformu projeleri olduğunu anlattı.


https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yargitay-davalarinda-yapay-zekali-tahmin/1335146 Yorum Yaz
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kültürlü cingen 5 ay en beğenilen
If(kadın.bosanmak_istiyor && erkek.bosanmak_istiyor)
{
Boşa();
Kadın.NafakaBagla(true, erkek.maas / 10);
}



If(kadın.bosanmak_istiyor && erkek.bosanmak_istiyor){Boşa();Kadın.NafakaBagla(true, erkek.maas / 10);}...
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ZewZack 5 ay
yapay zeka diyorsunuz da kime göre yapay zeka? :DD
türkiyede objektif yapay zeka olacağını düşünenler bir beğensin de görelim :D
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1 Avatar
Nike 5 ay
Genel algoritması:
if (RTE.isOnay){
Dava.sonuc(true);
}else{
Dava.sonuc(false);
}
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kültürlü cingen 5 ay
Ilginç
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
Yalnız şu var bu robotlarıda insan yapıyor insanın yaptığı her şey kusurludur aslen.
1 Yanıt Yanıtla
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Organismus 5 ay Hendrik Johannes Cruijff
Başkan yaparsa başkanın aklıyla
Çaycı yaparsa çaycının aklıyla.
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shifisitert 5 ay
dava sonucunu tahmın etmekten kolay bısey yokkı oenmlı olan yasaalrı duzeltıp yargı ıcndekı cetelerı temızlemek. Yapay zekaya bunu yaptırsınlar
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webbie 5 ay
Yapay zekaya ne gerek var; Reis'in demeçlerini takip etmek yeterli.
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Seyrim 5 ay
İşçi alacak davalarına da baksın..
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kymelria 5 ay
Takım elbise giyenlere iyi hal indirimi de yapıyor mı?
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deniz006 5 ay
rte vs yapay zeka
rte;sen kimsin yaaaa
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kültürlü cingen 5 ay en beğenilen
If(kadın.bosanmak_istiyor && erkek.bosanmak_istiyor)
{
Boşa();
Kadın.NafakaBagla(true, erkek.maas / 10);
}



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Steppa Simian 5 ay
Yapay zekanın bu konuda yeri olamaz.
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