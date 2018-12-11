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Facebook artık nereye gideceğinizi bile tahmin edecek

Sosyal medya devi Facebook'un yeni aldığı bir patent, kullanıcıların bir yeri ziyaret ettikten sonra nereye gideceklerini tahmin eden bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor.
5 ay
4,3b
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10
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medyanın hayatımıza girmesinden sonra, teknoloji şirketleri neredeyse attığımız her adımdan haberdar ve bu bir seviye daha ileri gidecek gibi görünüyor. Veri ihlalleri konusundan oldukça hırpalanan Facebook'un yeni aldığı bir patent, artık nereye gidebileceğimizi bile tahmin edeceğinin sinyallerini veriyor.

Reklam sunmak için de kullanacak

Diyelim ki haftanın belli günlerini spor salonuna giderek değerlendiriyorsunuz ve daha sonrasında ise sevdiğiniz restorana giderek karnınızı doyuruyorsunuz. Facebook'un yeni teknolojisi mevcut konumunuzu belirliyor ve eğer spor salonundaysanız, bir sonraki durağınızın restoran olabileceğini hesaplıyor. Daha sonra eğer restoranda telefonunuz çok iyi çekmiyorsa, Facebook haber akışı ve mesajlar sizin için önceden yüklüyor.
Bunu sadece sıradan bir örnek olarak değerlendirebilirsiniz, zira teknoloji devi bunu bir reklam aracı olarak da kullanabilecek. Örneğin bir sonraki durağınızın restoran olduğunu belirleyen uygulama size çevredeki alternatif restoran ve kafelerin reklamlarını da sunacaktır. Facebook'un bu yeni özelliği ne zaman kullanıma sunacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.

https://www.buzzfeednews.com/article/nicolenguyen/facebook-location-data-prediction-patent Yorum Yaz
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Galatas4ray 5 ay en beğenilen
Facebook ve İnstagramı sildim kurtuldum.Bir uygulama nasıl olurda 1,5 gb olur anlamış değilim.
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sis651 5 ay
Google zaten tahmin ediyordu, Facebook da tahmin etsin ne olacak. Geçen yıl normal akışıma hiç uymayan bir şekilde Cumartesi sabahı bisikletle çıkıp mini çevre yolundan geçerken telefona gelen bir bildirim dikkatimi çekti. Normalde pek bakmam ama daha önümde 60 KM yol olduğu için bir bakayım, hızlı da gitmiyorum zaten dedim. Bir de ne göreyim, Google gideceğim yöne doğru üç adet rota çizmiş ve bana öneriyor. Tırsım tırsım tırstım...
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basss soud 5 ay
Siçmaya gidersek 🤣🤣
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Seyrim 5 ay
Mahremiyet bitiyor..
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kymelria 5 ay
Sifonu çekmeden önce fotoğrafını facebooka yükleyeceğim. Bakalım akşam ne yemişim bulabilecek mi?
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Tlg3 5 ay
Evimizden de alacak mı
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Redunay 5 ay
Skynet is coming
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deoks 5 ay
Bu adam akşamları yüzde 80 şu mekana gidiyor. E o zaman bu akşam da oraya gider heralde. Bu tahmin hizmetlerini basit uygulamalar bile yapıyordu çoktan.
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Galatas4ray 5 ay en beğenilen
Facebook ve İnstagramı sildim kurtuldum.Bir uygulama nasıl olurda 1,5 gb olur anlamış değilim.
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Dürüstİnsan 5 ay Galatas4ray
Ben de sildim kurtuldum. Boşa zamanını yiyor. Zaman insanlar için çok önemli.
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haQQo 5 ay
Black Mirrorlu günlere adım adım 😷
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