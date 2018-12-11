Facebook artık nereye gideceğinizi bile tahmin edecek

Sosyal medyanın hayatımıza girmesinden sonra, teknoloji şirketleri neredeyse attığımız her adımdan haberdar ve bu bir seviye daha ileri gidecek gibi görünüyor. Veri ihlalleri konusundan oldukça hırpalanan Facebook'un yeni aldığı bir patent, artık nereye gidebileceğimizi bile tahmin edeceğinin sinyallerini veriyor.

Reklam sunmak için de kullanacak

Diyelim ki haftanın belli günlerini spor salonuna giderek değerlendiriyorsunuz ve daha sonrasında ise sevdiğiniz restorana giderek karnınızı doyuruyorsunuz. Facebook'un yeni teknolojisi mevcut konumunuzu belirliyor ve eğer spor salonundaysanız, bir sonraki durağınızın restoran olabileceğini hesaplıyor. Daha sonra eğer restoranda telefonunuz çok iyi çekmiyorsa, Facebook haber akışı ve mesajlar sizin için önceden yüklüyor.

Bunu sadece sıradan bir örnek olarak değerlendirebilirsiniz, zira teknoloji devi bunu bir reklam aracı olarak da kullanabilecek. Örneğin bir sonraki durağınızın restoran olduğunu belirleyen uygulama size çevredeki alternatif restoran ve kafelerin reklamlarını da sunacaktır. Facebook'un bu yeni özelliği ne zaman kullanıma sunacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.

https://www.buzzfeednews.com/article/nicolenguyen/facebook-location-data-prediction-patent