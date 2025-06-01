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    Meta, denetimde insanı geri plana itiyor: Yapay zeka devrede

    Meta, ürün güvenliği değerlendirmelerinde insan denetçilerin yerini yapay zekaya bırakmaya hazırlanıyor. Yeni sistem riskleri hızla analiz edecek. İşte detaylar:

    Meta, denetimde insanı geri plana itiyor: Yapay zeka devrede Tam Boyutta Gör
    Meta, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarında ürün güvenliği değerlendirmelerinde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirketin dahili belgelerine göre insan denetçilerin yerine yapay zekâ sistemleri getirilecek. Meta, bu sistemle ürün risk değerlendirmelerinin yüzde 90'ını yapay zeka destekli analizlerle yürütmeyi hedefliyor.

    Meta, ürün güvenliği için yapay zekaya geçiş yapıyor

    Meta’nın kararına dair ilk bilgiler, ABD merkezli yayın kuruluşu NPR tarafından ortaya çıkarıldı. NPR’nin ulaştığı iç belgeler, şirketin son iki ayda yapay zeka kullanımını ciddi oranda artırdığını gösteriyor. Artık ürün geliştirme ekipleri, yeni özellikleri kamuya sunmadan önce bir değerlendirme anketi doldurarak bunu doğrudan AI sistemine gönderiyor. Bu sistem, risk alanlarını tespit ederek anında geri bildirim sağlıyor. Ekiplerin ürünü yayınlamadan önce bu geri bildirim doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

    Bununla birlikte, hem eski hem de mevcut bazı Meta çalışanları, yapay zekânın önemli riskleri gözden kaçırabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor. Uzmanlar, özellikle genç kullanıcılar üzerindeki potansiyel etkiler, zorbalık içerikleri veya şiddet unsurlarının yapay zekâ tarafından her zaman doğru analiz edilemeyebileceğini belirtiyor. Eski bir Meta yöneticisi, insan denetiminin azalmasının bazı ürünlerin toplumsal etkilerinin fark edilmeden yayılmasına neden olabileceğini vurguluyor.

    Meta ise yapay zekanın sadece düşük riskli kararlar için kullanılacağını, karmaşık ve yeni risklerin hâlâ insan uzmanlar tarafından değerlendirileceğini belirtmekte. Şirket, bu hibrit modeli kullanarak hem hız hem de güvenliği artırmayı planlıyor.

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    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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