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Yarıiletken sektöründe bir haftada iki önemli satın alım

3 yıl
3,4b
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Yarıiletken sektöründe bir haftada iki önemli satın alım

Donanım dünyası Tayvan'da başlayan Computex 2015 fuarındaki yeni ürünlere kilitlenmişken, yarı iletken sektöründe ise bir hafta içerisinde iki dev satın alma işlemi gerçekleşti. 

Bunlardan ilki Intel'e ait. Firma programlanabilir yongalar geliştiren ve ayrıca ARM işlemci dökümü konusunda uzun süredir ortaklık halinde olduğu yarı iletken uzmanı Altera'yı satın aldı. 

Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak da adlandırılan FGPA, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor. 

Heterojen bilişim döneminin içerisinde kabul edilen FGPA, grafik birimi veya dijital sinyal işlemcisine benzetebileceğimiz programlanması zor ve maliyetli olan yongaları kapsıyor. Intel hali hazırda 14nm fabrikasyon sürecinde FGPA üretimi yapıyor ve Xeon işlemcilerine FGPA entegrasyonu yapmayı planlıyor. 

Intel ile Alter arasındaki dedikodular yılın başından beri vardı. Intel'in Altera için cebinden çıkardığı miktar ise 16.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın en büyük satın alımı gibi görünse de asıl bomba başka. 

Uzun süre mobil cihaz pazarında ARM tabanlı yongasetleri ürettikten sonra geçen yıl sadece iletişim yongalarına odaklanan Broadcom firmasını hepimiz tanıyoruz. Broadcom geçtiğimiz hafta itibariyle Avago Technologies Ltd. adında başka bir yarı iletken firmasına satıldı. Satın alma bedeli ise 37 milyar dolar olarak açıklandı. Satın alınan firmaların borsadaki değerleri ise sıçrama yaptı. 

Böylece bir hafta içerisinde yarı iletken sektöründe 53 milyar dolarlık bir satın alım gerçekleşmiş oldu. Genelde teknoloji devleri belirli bir teknolojiyi uzun süre geliştirerek sonuç almak yerine, bu konuda çalışan firmaları satın alarak hızlı bir yol katetmiş oluyor. Intel ve Avago'nun ileride ne tür yenilikler yapacağını zamanla göreceğiz.  

http://techcrunch.com/2015/06/01/intel-altera-deal-marks-second-big-chip-companymerger-in-less-than-a-week/?ncid=txtlnkusaolp00000595#.xxfttb:rGn1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tr@mmler 3 yıl
Broadcom'dan satın alma beklerken satıldığını görmek ilginç oldu.
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umut_baris 3 yıl
Android, Apple haberi olsaydı buralarda çok su giderdi.

Forumun seviyesi belli oluyor.

Çakma 3b grafikleri oynatmaya çalışan grafik işlem birimlerine ve donanım canavarı işletim sistemlerine devam!

O tarayıcıyı 2 saniye daha erken açmak çok önemli!

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Batuist 3 yıl
hiç küçük balık kalmıcak hep büyük balıklar tarafından yutuluyorlar.. böylece dünya kutuplaşıyor. sadece kocaman kocaman şirketlerin elinde olacak pazar. küçük şirket diye birşey ileride olmicak sanırım
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St Batuhan 3 yıl
FGPA'ları FPGA yaparsak güzel olur, Field Programming Gate Array gibi bir açılımı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam.
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