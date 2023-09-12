iPhone 15 Pro işlemcisi Apple A17 Pro tanıtıldı! Daha iyisi yok

- Performans ve verimlilik bir arada ⚡️
- Bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci 📱
- Apple A17 Pro, A16 ve A15 özellikleri 🆚
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Performans ve verimlilik bir arada ⚡️
iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine güç veren A17 Pro, uzun bir aranın ardınan yeni bir düğüm üzerine inşa edilen ilk çip olacak. Bu bağlamda yeni işlemci için Apple'ın akıllı telefonlar için ürettiği en güçlü yonga seti diyebiliriz. Öyle ki Apple, hem pil hem de performans anlamında kayda değer iyileştirmeler elde etmeyi başarmış.
- Transistör: 19 milyar transistör
- Neural Engine: 16 çekirdek
- CPU çekirdek sayısı: 6 çekirdek
- Performans çekirdeği: 2 adet
- Verimlilik Çekirdeği: 4 adet
- GPU çekirdek sayısı: 6 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: TSMC3nm
- 5G modem: Qualcomm X65
Bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci 📱
Apple'a göre A17 Pro, selefine kıyasla yüzde 20 oranında daha yüksek performans ve yüzde 35'a kadar daha verimli olacak. Tabii ki bunun arkasında TSMC'nin gelişmiş 3nm fabrikasyon sürecinin yer aldığını belirtmekte fayda var. Niketim Apple A17 Pro, bu sürecin ilk meyvelerinden biri konumunda. Dolayısıyla artan verimlilikle birlikte pil ömründe de büyük bir ilerleme yaşanacak.
Bu sayede gelişmiş görüntü düzenleme, portre modu ve gece modu gibi hesaplamalı fotoğrafçılık özelliklerinde daha iyi bir deneyim mümkün kılınmış. Apple A16 Bionic ilk olarak iPhone 14 Pro serisinde boy gösterse de yakın dönemde iPad ailesinde de yer alacağını hatırlatalım.
|Özellikler
|A15 Bionic
|A16 Bionic
|A17 Pro
|Transistör Sayısı
|15 Milyar
|16 milyar
|19 milyar
|Performans Çekirdeği
|2 Adet
|2 Adet
|2 Adet
|Verimlilik Çekirdeği
|4 Adet
|4 Adet
|4 Adet
|Toplam Çekirdek
|6 Adet
|6 Adet
|6 Adet
|Grafik Birimi Çekirdeği
|5 Adet
|5 adet
|6 Adet
|5G Modem
|X60
|X65
|X65
|Fabrikasyon süreci
|5nm
|4nm
|3nm
Apple A17 Pro'nun performansına dair ilk sonuçların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.