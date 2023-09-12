iPhone 15 Pro işlemcisi Apple A17 Pro tanıtıldı! Daha iyisi yok

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz saatlerde başlayan Wonderlust etkinliği kapsamında heyecan verici duyurularda bulundu. Bunlardan en önemlisi ise markanın en güçlü telefonları iPhone 15 Pro ve Pro Max oldu diyebiliriz. Peki her iki modele güç veren Apple A17 Pro neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Performans ve verimlilik bir arada ⚡️

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine güç veren A17 Pro, uzun bir aranın ardınan yeni bir düğüm üzerine inşa edilen ilk çip olacak. Bu bağlamda yeni işlemci için Apple'ın akıllı telefonlar için ürettiği en güçlü yonga seti diyebiliriz. Öyle ki Apple, hem pil hem de performans anlamında kayda değer iyileştirmeler elde etmeyi başarmış.

Transistör: 19 milyar transistör

19 milyar transistör Neural Engine: 16 çekirdek

16 çekirdek CPU çekirdek sayısı: 6 çekirdek

6 çekirdek Performans çekirdeği: 2 adet

2 adet Verimlilik Çekirdeği: 4 adet

4 adet GPU çekirdek sayısı: 6 çekirdek

6 çekirdek Üretim Teknolojisi: TSMC3nm

TSMC3nm 5G modem: Qualcomm X65

Tam Boyutta Gör Kağıt üzerinde Apple A17 Pro, A16 işlemciden daha büyük bir kalıpla 19 milyar transistör içeriyor. Bu konuda Apple A16'nın 16 milyar transistöre sahip olduğu hatırlatalım. Ek olarak 16 çekirdekli nöral işlem birimi (Saniyede 35 trilyona kadar işlem), 2 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdekleri ile eşleştirilen işlemciye 6 çekirdekli GPU eşlik ediyor. Ayrıca bu birimin, AI ve ışın izleme yeteneklerine sahip olduğu belirtelim.

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Bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci 📱

Apple'a göre A17 Pro, selefine kıyasla yüzde 20 oranında daha yüksek performans ve yüzde 35'a kadar daha verimli olacak. Tabii ki bunun arkasında TSMC'nin gelişmiş 3nm fabrikasyon sürecinin yer aldığını belirtmekte fayda var. Niketim Apple A17 Pro, bu sürecin ilk meyvelerinden biri konumunda. Dolayısıyla artan verimlilikle birlikte pil ömründe de büyük bir ilerleme yaşanacak.

Tam Boyutta Gör Diğer bir öne çıkan bileşen ise görüntü sinyal işlemcisi. Bu işlemci, tüm birimler ile bir araya gelerek üst düzey kamera işlemlerinin altından kalkabiliyor.

Bu sayede gelişmiş görüntü düzenleme, portre modu ve gece modu gibi hesaplamalı fotoğrafçılık özelliklerinde daha iyi bir deneyim mümkün kılınmış. Apple A16 Bionic ilk olarak iPhone 14 Pro serisinde boy gösterse de yakın dönemde iPad ailesinde de yer alacağını hatırlatalım.

Apple A17 Pro, A16 ve A15 özellikleri 🆚 Özellikler A15 Bionic A16 Bionic A17 Pro Transistör Sayısı 15 Milyar 16 milyar 19 milyar Performans Çekirdeği 2 Adet 2 Adet 2 Adet Verimlilik Çekirdeği 4 Adet 4 Adet 4 Adet Toplam Çekirdek 6 Adet 6 Adet 6 Adet Grafik Birimi Çekirdeği 5 Adet 5 adet 6 Adet 5G Modem X60 X65 X65 Fabrikasyon süreci 5nm 4nm 3nm

Apple A17 Pro'nun performansına dair ilk sonuçların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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Apple A17 Pro işlemcisinin özellikleri