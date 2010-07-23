Yarıiletken üreticilerinin USB 3.0 rekabetinde tansiyon yükseliyor

USB 2.0 ile kıyaslandığında veri transfer hızını 10 kata kadar arttırmayı vaad eden USB 3.0 teknolojisi hızla yaygınlaşıyor. Piyasaya bilinirliliği açısından henüz çok yeni olmasına rağmen USB 2.0'ı yakaladığı belirtilen USB 3.0 teknolojisi, özellikle anakart üreticileri tarafından yeni nesil modellerde sıkça kullanılmaya başlandı. Geliştirdiği USB 3.0 host kontrolcüsüyle pazarın %90'nından fazlasını kontrol eden NEC, milyonlarca adet yonga satmayı başarırken, rekabete hazırlanan Tayvanlı üreticilere karşı fiyat indirimine gitmeyi planlıyor.

Piyasa gözlemcileri 2010 yılı için 20 milyon USB 3.0 yongasının satılacağını öngörürken, bu rakamın 2011'de 40 milyona ulaşması bekleniyor. Şu anda pazarın lideri olan NEC, mevcut pazar pozisyonu geliştirmek ve 2011 yılına daha güçlü girebilmek adına, bir yandan ikinci nesil USB 3.0 kontrolcüsünü geliştirirken, öte taraftan fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Uzakdoğulu kaynaklardan alınan bilgilere göre NEC, mevcut USB 3.0 kontrolcüsü için ciddi bir indirime hazırlanırken, yeni yılın ilk çeyreğinde lanse edeceği ikinci jenerasyon USB 3.0 yongasını da 2 doların altında bir fiyatlandırma ile sunmayı hedefliyor. NEC'e rakip olması beklenen firmalardan ASMedia (Asus'un alt şirketi), kendi geliştirdiği USB 3.0 yongasında fiyatı 1.7$-1.8$ seviyesine çekerken, VIA, Etron ve Fresco Logic gibi firmaların da rekabete hazırlandığı ancak pek çoğunun henüz USB-IF onayı almadığı dolayısıyla pazara girmelerinin yıl sonunu bulacağı belirtiliyor.

AMD ve Intel tarafında ise AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri için entegre USB 3.0 özelliğine sahip çipset geliştirdiği, Intel'in ise 2011 sonu veya 2012 başındna önce doğal USB 3.0 desteği sunmayacağı ifade ediliyor.