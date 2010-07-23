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Yarıiletken üreticilerinin USB 3.0 rekabetinde tansiyon yükseliyor

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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USB 2.0 ile kıyaslandığında veri transfer hızını 10 kata kadar arttırmayı vaad eden USB 3.0 teknolojisi hızla yaygınlaşıyor. Piyasaya bilinirliliği açısından henüz çok yeni olmasına rağmen USB 2.0'ı yakaladığı belirtilen USB 3.0 teknolojisi, özellikle anakart üreticileri tarafından yeni nesil modellerde sıkça kullanılmaya başlandı. Geliştirdiği USB 3.0 host kontrolcüsüyle pazarın %90'nından fazlasını kontrol eden NEC, milyonlarca adet yonga satmayı başarırken, rekabete hazırlanan Tayvanlı üreticilere karşı fiyat indirimine gitmeyi planlıyor.

Piyasa gözlemcileri 2010 yılı için 20 milyon USB 3.0 yongasının satılacağını öngörürken, bu rakamın 2011'de 40 milyona ulaşması bekleniyor. Şu anda pazarın lideri olan NEC, mevcut pazar pozisyonu geliştirmek ve 2011 yılına daha güçlü girebilmek adına, bir yandan ikinci nesil USB 3.0 kontrolcüsünü geliştirirken, öte taraftan fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Uzakdoğulu kaynaklardan alınan bilgilere göre NEC, mevcut USB 3.0 kontrolcüsü için ciddi bir indirime hazırlanırken, yeni yılın ilk çeyreğinde lanse edeceği ikinci jenerasyon USB 3.0 yongasını da 2 doların altında bir fiyatlandırma ile sunmayı hedefliyor. NEC'e rakip olması beklenen firmalardan ASMedia (Asus'un alt şirketi), kendi geliştirdiği USB 3.0 yongasında fiyatı 1.7$-1.8$ seviyesine çekerken, VIA, Etron ve Fresco Logic gibi firmaların da rekabete hazırlandığı ancak pek çoğunun henüz USB-IF onayı almadığı dolayısıyla pazara girmelerinin yıl sonunu bulacağı belirtiliyor.

AMD ve Intel tarafında ise AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri için entegre USB 3.0 özelliğine sahip çipset geliştirdiği, Intel'in ise 2011 sonu veya 2012 başındna önce doğal USB 3.0 desteği sunmayacağı ifade ediliyor.


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GrkmAdr 8 yıl
Aktif olarak piyasaya gelmesi niye 1 yil ? Benim laptopumda USB 3.0 var.. External hdd olarak da USB 3.0 lar su aralar satiliyor. SAdece kapasiteler kucuk 320 gb civari.. Fiyatlari da makul.
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El Mukteda 8 yıl
şuanda işyerimde olduğumdan youtube açamıyorum ve link veremiyorum siz kendiniz aratın youtube dan usb 3.0 test diye bir japonun videosu bariz farkı görürsünüz.
çok süper bir hız ama. usb 3.0 external lar flash lar türkiyeye gelene kadar usb4 filan çıkacak
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xense 8 yıl
bu cihazların aktif olarak piyasaya gelmesi en az 1 yıl. firewire 800 al canavar gibi kullan 50 - 60 mb/s arası çalışıyor..
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gerbay 8 yıl
alooooo..
usb 2.0 full speed: 12 Mb/s
usb 2.0 hi speed: 480 Mb/sn
usb 3.0 (super speed usb): 5 Gb/sn
usb.org/...
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DH Misafiri 8 yıl
300le değil 100le atsın yeter delirtio bu usb 2 beni.
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Kumandan 8 yıl
5 gb/sn derken ??


usb 2.0 = 30 mb/sn
usb 3.0 X 10 katı = 300 mb/sn eder.


tabi bu rakamlar teorik değerler ve büyük çaplı dosya aktarımlarında sözkonusu olabiliyor.
Pratikte %10 daha düşük olacaktır.
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CrySystem 8 yıl
5 gb/s hd kameralar için gayet ideal olacak
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KiLLeR© 8 yıl
Tam yaygınlaşması uzun zaman almaz umarım. Şuan bana harici 2 TB disk gerekiyor ama USB 2.0 ile 2 TB hiçte akla mantığa uygun değil. USB 3.0 destekli bi harici 2 TB bekliyorum desem yeridir. Tabi ne zamana gelir hangi fiyattan gelir Allah bilir..
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