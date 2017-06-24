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Yaşlı insanlara yardımcı olan robotun seri üretimine başlanıyor

CT Asia Robotics şirketi tarafından yaşlı insanlarla sohbet etmek ve onlara günlük hayatta yardımcı olmak için geliştirilen Dinsow isimli robotun seri üretimine başlandı. Robotun fiyatı ise 2500$.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yaşlı insanlara yardımcı olan robotun seri üretimine başlanıyor
 

Japonya’dakine benzer bir şekilde nüfusun hızla yaşlanması tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tayland’da 2030 yılına gelindiğinde nüfusun yüzde 19’unun 65 yaşın üstünde olacağı tahmin ediliyor. Yaşlı nüfusun günlük hayatta yaşayacağı problemleri çözmek içinse ülkedeki robot kullanımı hızla artıyor. Tayland'ın önde gelen eğitim kurumlarından Chulalongkorn Üniversitesi’nin mezunları tarafından kurulan ve bölgedeki pek çok robot yarışmasında olumlu sonuçlar elde eden CT Asia Robotics şirketi de geliştirdiği Dinsow isimli robotla yaşlı nüfusa yardım etmek istiyor.

Yaşlılara Yardım Ediyor 

2009 yılında Bangkok’ta kurulan şirket ilk kez 2014 yılında tanıttığı Dinsow’un seri üretimine başlamaya hazırlanıyor. Halihazırda Japonya’daki ve Tayland’daki bazı yaşlı bakım merkezlerinde kullanılan Dinsow; yaşlılarla sohbet ediyor, onlara ilaçlarını hatırlatıyor, akraba ve arkadaşları ile iletişime geçmelerini sağlıyor. Yaşlıları yakından takip eden Dinsow, 1 saatten fazla hareketsiz kalan (uyku haricinde) yaşlılarla ilgili tanıdıklarına ve bakıcılarına bilgi de veriyor.

Kısa bir süre içinde Dinsow’un seri üretimine başlayacak olan CT Asia, Taylandlı yerel bir kuruluşla 1000 adet Dinsow’un satışı için anlaşmış durumda. Şirket ayrıca 2018 yılı için de 5000 adet Dinsow siparişi aldı ve gelecek yıl toplamda 10.000 Dinsow satmayı planlıyor. Dinsow’un fiyatı ise 2500$(85.000 baht) olarak belirlenmiş durumda. 


http://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Thai-startup-ready-for-mass-production-of-elder-care-robot Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
Bence robotlar en çok kimsesiz ve yaşlılara yarayacak.
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arel.gr 1 yıl
"Dins(h)ow" manidar olmuş !
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gurkanse 1 yıl
nerde o eskiler diye ağlayıp durmazlar artık
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