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LG dünyanın ilk esnek ve şeffaf 77 inç OLED ekranını duyurdu

LG Display, düyanın ilk esnek şeffaf 77 inç ekranını sahneye çıkardı. Güney Koreli teknoloji devinin geliştirdiği 80 derece kavis verilebilen devasa ekran, UHD çözünürlük ve %40 şeffaflık sunuyor.
1 yıl
6,9b
1
Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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LG bugün, sadece büyük değil aynı zamanda esnek ve şeffaf bir devasa ekran ürettiğini açıkladı. LG Display ekranı düyanın ilk esnek şeffaf 77 inç ekranı olarak lanse ediyor. Köşeden köşeye 77 inç uzunluğa sahip olan ekranın 16:9 görüntü oranı sunduğunu belirtelim. Ayrıca yüksekliği 170.5 santimetreye ulaşıyor.
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Teknik özelliklerine baktığımızda ekranın 3840 x 2160 piksel UHD çözünürlük ve %40 şeffaflık sunduğunu görüyoruz. Ekran, 80 derecelik bir kavis oluşturacak şekilde sabitlenebiliyor. LG, ekranın nasıl göründüğüne dair bir fotoğraf da paylaştı. Yayınlanan fotoğrafta devasa, kavisli ekranın hafif renkli bir cam şeffaflığında olduğu görülebiliyor.
Özellikle yön tabelaları ve reklam panoları için tasarlanmış ekranı yakın zamanda TV ekranı olarak göremeyebiliriz. Ancak OLED teknolojisinin yıllar içerisinde ne kadar iyi bir şekilde geliştiğini ortaya koyduğu kesin. Tüketici olarak hala esnek akıllı telefonların gelmesini bekliyoruz ve LG bunlardan birine sahip olmak isteyen markalardan biri. Bu son esnek şeffaf ekran, yakında esnek bir akıllı telefon görebileceğimizin göstergesi olabilir.

https://www.gizmochina.com/2017/06/23/lg-announces-latest-worlds-first-flexible-transparent-77-inch-oled-display/ Yorum Yaz
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