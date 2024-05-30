Japonya, Fukuşima'da radyoaktif yakıtı temizleyecek yeni robotunu tanıttı

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Tam Boyutta Gör 2011 yılında Japonya’da yaşanan 9.0 şiddetindeki deprem ve ardından gelen tsunamiyle birlikte Fukushima Daiichi Nükleer Santralinde ciddi kazalar meydana gelmişti. İlk başlarda robotlar bile radyasyon altında çalışamamış olsa da Japonya, santralin temizlenmesi için robotları yoğun bir şekilde kullandı. Şimdi ise yeni bir robot ile hasar gören reaktörlerinden birinden nükleer yakıt örneği alınacak. Fukushima Daiichi nükleer santralinin işletmecisi TEPCO, operasyonu ekim ayında tamamlamayı planlıyor.

Fukushima’da yeni bir robot çalışacak

Tam Boyutta Gör Fukushima Daiichi nükleer santralinde reaktör binalarının içini keşfetmek ve görüntüleri mühendislere iletmek için robotlar yoğun bir şekilde kullanıldı. Hatta Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, santralde veri topladı, video çekti, radyasyon dozlarını ölçtü ve radyasyon testi için enkaz örnekleri topladı. Spot gibi robotlar çok faydalı olsa da TEPCO, reaktör binalarının içindeki yüksek doz radyasyon alanının arındırılmasının ve reaktörden yakıt kalıntılarının çıkarılmasının özel bir robot gerektiğinin farkındaydı.

Tam Boyutta Gör Bu bağlamda TEPCO, hasarlı üç reaktörden erimiş yakıt kalıntılarının küçük parçalarını almak için tasarlanan yeni robotunu sergiledi. Ayrıca Mitsubishi Heavy Industries'in Japonya'nın batısındaki Kobe'de bulunan tersanesinde bir demo operasyon da gerçekleştirildi. Gerçek görev için robotun yüksek oranda radyasyonlu reaktöre girmesi, yaklaşık 3 gramlık örnekler toplaması gerekiyor.

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Bu prosedür, TEPCO'nun 30 ila 40 yıl içinde sahayı iyileştirmeye yönelik iddialı planının kritik bir parçasını oluşturacak. Mevcut durumda, yaklaşık 880 ton yüksek radyoaktiveye sahip erimiş nükleer yakıt hala hasarlı üç reaktörün içinde bulunuyor. Bazıları TEPCO’nun hedeflerini bu yüzden iyimser buluyor.

2011'de yaşanan deprem ve ardından gelen tsunami Japonya’da yaklaşık 16 bin can aldı. Fukushima Daiichi nükleer santrali ise metrelerce yükseklikteki dalgalarla vuruldu. Tsunami, soğutma sıvısı sirkülasyon pompalarına güç sağlayan dizel jeneratörlerini tahrip ederek üç nükleer erimeye, üç hidrojen patlamasına ve sahada yaygın radyoaktif kirlenmeye neden oldu.

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