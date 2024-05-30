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    Japonya, Fukuşima'da radyoaktif yakıtı temizleyecek yeni robotunu tanıttı

    Uzaktan kumandalı bir robot yakında Fukuşima'nın hasar gören reaktörlerinden birinden nükleer yakıt örneği alacak. TEPCO, operasyonu ekim ayında yapmayı planlıyor.
    Fukuşima'daki radyoaktif yakıtı temizleyecek yeni robot tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    2011 yılında Japonya’da yaşanan 9.0 şiddetindeki deprem ve ardından gelen tsunamiyle birlikte Fukushima Daiichi Nükleer Santralinde ciddi kazalar meydana gelmişti. İlk başlarda robotlar bile radyasyon altında çalışamamış olsa da Japonya, santralin temizlenmesi için robotları yoğun bir şekilde kullandı. Şimdi ise yeni bir robot ile hasar gören reaktörlerinden birinden nükleer yakıt örneği alınacak. Fukushima Daiichi nükleer santralinin işletmecisi TEPCO, operasyonu ekim ayında tamamlamayı planlıyor.

    Fukushima’da yeni bir robot çalışacak

    Fukuşima'daki radyoaktif yakıtı temizleyecek yeni robot tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Fukushima Daiichi nükleer santralinde reaktör binalarının içini keşfetmek ve görüntüleri mühendislere iletmek için robotlar yoğun bir şekilde kullanıldı. Hatta Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, santralde veri topladı, video çekti, radyasyon dozlarını ölçtü ve radyasyon testi için enkaz örnekleri topladı. Spot gibi robotlar çok faydalı olsa da TEPCO, reaktör binalarının içindeki yüksek doz radyasyon alanının arındırılmasının ve reaktörden yakıt kalıntılarının çıkarılmasının özel bir robot gerektiğinin farkındaydı.
    Fukuşima'daki radyoaktif yakıtı temizleyecek yeni robot tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda TEPCO, hasarlı üç reaktörden erimiş yakıt kalıntılarının küçük parçalarını almak için tasarlanan yeni robotunu sergiledi. Ayrıca Mitsubishi Heavy Industries'in Japonya'nın batısındaki Kobe'de bulunan tersanesinde bir demo operasyon da gerçekleştirildi. Gerçek görev için robotun yüksek oranda radyasyonlu reaktöre girmesi, yaklaşık 3 gramlık örnekler toplaması gerekiyor.

    Bu prosedür, TEPCO'nun 30 ila 40 yıl içinde sahayı iyileştirmeye yönelik iddialı planının kritik bir parçasını oluşturacak. Mevcut durumda, yaklaşık 880 ton yüksek radyoaktiveye sahip erimiş nükleer yakıt hala hasarlı üç reaktörün içinde bulunuyor. Bazıları TEPCO’nun hedeflerini bu yüzden iyimser buluyor.

    2011'de yaşanan deprem ve ardından gelen tsunami Japonya’da yaklaşık 16 bin can aldı. Fukushima Daiichi nükleer santrali ise metrelerce yükseklikteki dalgalarla vuruldu. Tsunami, soğutma sıvısı sirkülasyon pompalarına güç sağlayan dizel jeneratörlerini tahrip ederek üç nükleer erimeye, üç hidrojen patlamasına ve sahada yaygın radyoaktif kirlenmeye neden oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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