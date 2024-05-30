Japonya, Fukuşima'da radyoaktif yakıtı temizleyecek yeni robotunu tanıttı

Bu prosedür, TEPCO'nun 30 ila 40 yıl içinde sahayı iyileştirmeye yönelik iddialı planının kritik bir parçasını oluşturacak. Mevcut durumda, yaklaşık 880 ton yüksek radyoaktiveye sahip erimiş nükleer yakıt hala hasarlı üç reaktörün içinde bulunuyor. Bazıları TEPCO’nun hedeflerini bu yüzden iyimser buluyor.
2011'de yaşanan deprem ve ardından gelen tsunami Japonya’da yaklaşık 16 bin can aldı. Fukushima Daiichi nükleer santrali ise metrelerce yükseklikteki dalgalarla vuruldu. Tsunami, soğutma sıvısı sirkülasyon pompalarına güç sağlayan dizel jeneratörlerini tahrip ederek üç nükleer erimeye, üç hidrojen patlamasına ve sahada yaygın radyoaktif kirlenmeye neden oldu.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.