Yayıncılara yönelik Skype TX lanse edildi





Microsoft tarafından 8 milyar dolar karşılığında satın alınan ve sonrasında tüm Live Messenger servislerinin yerini alan Skype, bu kez farklı bir alana el atıyor.





NAB 2014 fuarında lanse edilen Skype TX son kullanıcıdan ziyade yayıncılara hitap ediyor ve en yüksek kalitede ses ve video çıkışı sağlıyor.





Microsoft'un bir süre önce satın aldığı Cat and Mouse firmasının teknolojilerini barındıran Skype TX, medya profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu ses ve video kalitesini sunuyor. HD-SDI yayın standardına destek sunan Skype TX tek bir arayüzde birden fazla görüşmeyi takip etmenizi sağlıyor. Ayrıca görüşme esnasında çağrı bildirimleri veya reklamlar gibi araya girebilecek fonksiyonları da devre dışı bırakıyor.





Skype TX örneğin dinleyicileri ile çoklu oturumlarda biraraya gelen radyo yayıncıları için uygun bir çözüm olacak. Bunun gibi pek çok örnek verilebilir. Skype TX için şimdilik bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma açıklanmadı.

https://media.skype.com/