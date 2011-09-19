Yazılım devi Oracle'dan TTNET'e ödül

Yazılım alanında dünyanın önemli organizasyonlarının başında gelen Oracle İnovasyon Ödülleri'nin bu seneki ayağında "Arakatman Yazılım Birleştirme" ödülü, Tek Şifre uygulaması ile TTNET'in oldu.
TTNET kullanıcılarının sadece tek bir şifre ile TTNET'in sunduğu bütün hizmetlere ulaşabilme ve pek çok işlemi gerçekleştirmesine imakn sunan "Tek Şifre" uygulaması, Oracle'ın ara katman ürünlerini kullanarak gerçekleştirdiği bu entegrasyon sayesinde servisleri arasında bir bütünlük kurarak kullanıcılarına büyük rahatlık sağlıyor. TTNET, 2011 Arakatman Yazılım Birleştirme İnovasyon Ödülü'nü 2-6 Ekim 2011 tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecek olan Oracle OpenWorld 2011 etkinliğinde alacak.
Her yıl dünyanın birçok ülkesinden yapılan yüzlerce başvuru arasında birincilerin belirlendiği Oracle İnovasyon Ödülleri, yazılım dünyasının önde gelen organizasyonlarından biri. Oracle'ın orta katman ürünlerini kendi iş çözümleri içinde en başarılı şekilde kullanan ve iş ihtiyaçları doğrultusunda en inovatif çözümü geliştiren firmalara verdiği ödüller, geçen sene 6 kategoride 25 markaya verilmişti.
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bir de yalın adsl diye bisey cıkarmıslar oda tam sacmalık .telin fişini cek 20-30 arası geliyor.superonline bu olay güzel telefon zorunlugu yok.
dilenirse 40 daire birleşip 1000 mbit alabiliyor daire bası 20 tl duser hız 1000 uploadda 5 mbit hersey sınızsız tam özgürlük.
yakında söylediklerine göre tüm mahalleler apartmanlara kadar girilecek.gecmiste ne idi ne asamaya geldi kendi sitesinden takip edebilrisiniz.superonline en ufak biseyim yok kimseyi tanımam hangisi işime gelirse hangizi bizler için faydalı ise benim için odur.
Türkiyede fiber internetin olduğu biyerde yaşayıpta ttnetten hala ayrılmayanları anlamak biraz güç :)(Tabi ayrılamak isteyipte ttnetin zorla tuttuğu kişiler hariç ) Mantıken ;
FİNER İNTERNET 10 Mbps(Limitsiz):49 TL
TTnet 8 Mbps ye kadar (Limitsiz):55 TL
TTnet 8 Mbps (Limitsiz):109TL
İşte mantık formülü budur :D
TTnet ismi DedeNet olsun bence :D NeneNet de olur nene hızında internet :D
superonline cok hızlı ve o kadar cok abone oluyorki insanlar buyuk bir hızla girdigi tüm sitelere telle birlikte tum herkes adsl aboneligi sacmalıgı iptal ediyor.
bulundugum siteyide bizzat ben gereken neyse yardımcı oldum.kendi sitemide fiber yaptım sitede 50 fazla daire yüksek fiyat düşük hızdan kurtulacak vede yüksek tel faturalarından. her zaman dedim bos reklamlarla bir yere kadar insanların secme sansı oldugunda kimse ttnetin hizmetlerinden yararlanmak istemez durum böyle iken
superonline cok hızlı ve o kadar cok abone oluyorki insanlar buyuk bir hızla girdigi tüm sitelere telle birlikte tum herkes adsl aboneligi sacmalıgı iptal ediyor.
bulundugum siteyide bizzat ben gereken neyse yardımcı oldum.kendi sitemide fiber yaptım sitede 50 fazla daire yüksek fiyat düşük hızdan kurtulacak vede yüksek tel faturalarından. her zaman dedim bos reklamlarla bir yere kadar insanların secme sansı oldugunda kimse ttnetin hizmetlerinden yararlanmak istemez durum böyle iken
türkiye'de internet = superonline.