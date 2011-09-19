Yazılım devi Oracle'dan TTNET'e ödül

Yazılım alanında dünyanın önemli organizasyonlarının başında gelen Oracle İnovasyon Ödülleri'nin bu seneki ayağında "Arakatman Yazılım Birleştirme" ödülü, Tek Şifre uygulaması ile TTNET'in oldu.

TTNET kullanıcılarının sadece tek bir şifre ile TTNET'in sunduğu bütün hizmetlere ulaşabilme ve pek çok işlemi gerçekleştirmesine imakn sunan "Tek Şifre" uygulaması, Oracle'ın ara katman ürünlerini kullanarak gerçekleştirdiği bu entegrasyon sayesinde servisleri arasında bir bütünlük kurarak kullanıcılarına büyük rahatlık sağlıyor. TTNET, 2011 Arakatman Yazılım Birleştirme İnovasyon Ödülü'nü 2-6 Ekim 2011 tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecek olan Oracle OpenWorld 2011 etkinliğinde alacak.

Her yıl dünyanın birçok ülkesinden yapılan yüzlerce başvuru arasında birincilerin belirlendiği Oracle İnovasyon Ödülleri, yazılım dünyasının önde gelen organizasyonlarından biri. Oracle'ın orta katman ürünlerini kendi iş çözümleri içinde en başarılı şekilde kullanan ve iş ihtiyaçları doğrultusunda en inovatif çözümü geliştiren firmalara verdiği ödüller, geçen sene 6 kategoride 25 markaya verilmişti.

