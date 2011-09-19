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Yazılım devi Oracle'dan TTNET'e ödül

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Yazılım alanında dünyanın önemli organizasyonlarının başında gelen Oracle İnovasyon Ödülleri'nin bu seneki ayağında "Arakatman Yazılım Birleştirme" ödülü, Tek Şifre uygulaması ile TTNET'in oldu.

TTNET kullanıcılarının sadece tek bir şifre ile TTNET'in sunduğu bütün hizmetlere ulaşabilme ve pek çok işlemi gerçekleştirmesine imakn sunan "Tek Şifre" uygulaması, Oracle'ın ara katman ürünlerini kullanarak gerçekleştirdiği bu entegrasyon sayesinde servisleri arasında bir bütünlük kurarak kullanıcılarına büyük rahatlık sağlıyor. TTNET, 2011 Arakatman Yazılım Birleştirme İnovasyon Ödülü'nü 2-6 Ekim 2011 tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecek olan Oracle OpenWorld 2011 etkinliğinde alacak.

Her yıl dünyanın birçok ülkesinden yapılan yüzlerce başvuru arasında birincilerin belirlendiği Oracle İnovasyon Ödülleri, yazılım dünyasının önde gelen organizasyonlarından biri. Oracle'ın orta katman ürünlerini kendi iş çözümleri içinde en başarılı şekilde kullanan ve iş ihtiyaçları doğrultusunda en inovatif çözümü geliştiren firmalara verdiği ödüller, geçen sene 6 kategoride 25 markaya verilmişti.


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DH Misafiri 7 yıl
ALLAH belasını versin bu TTNET'in
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selenga_68 7 yıl
ttnet rezil internet böyle lanet böyle saçma bir firma böyle ottan bir hizmet olamaz bir an evvel batsa teşekkür namazı kılacağım...
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DH Misafiri 7 yıl
tt netin yapabildigi suan sadece superonline engellemeye calışmak habire dava acmak.yok öyle yok böyle .sen önce hizmet ver insanlarada böyle yorumlar yapılmasın cıg gibi insanlar abonelik sonlandırmasın.yakında tt net abona iptal merkezleri acar bu gidişle.
bir de yalın adsl diye bisey cıkarmıslar oda tam sacmalık .telin fişini cek 20-30 arası geliyor.superonline bu olay güzel telefon zorunlugu yok.
dilenirse 40 daire birleşip 1000 mbit alabiliyor daire bası 20 tl duser hız 1000 uploadda 5 mbit hersey sınızsız tam özgürlük.
yakında söylediklerine göre tüm mahalleler apartmanlara kadar girilecek.gecmiste ne idi ne asamaya geldi kendi sitesinden takip edebilrisiniz.superonline en ufak biseyim yok kimseyi tanımam hangisi işime gelirse hangizi bizler için faydalı ise benim için odur.
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escapethelife 7 yıl
internette biraz araştırdım bazı efsaneler dolanıyor ama doğrumu bilmiyorum
superonline da ttnet gibi limitsiz tarifeleri sınırlandırdı falan yazıyor bazı haber sitelerinde. kullandığınız internetin 5 katı kadar sınırlanmış yazıyor. 10mb kullanıyorsanız 50 gb kota varmış 512kbps ye düşürüyolarmış eğer kota aşılırsa. bi kaç yerde okudum falan ama ne kadarı doğru acaba??
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CodeMachine 7 yıl
Oracle ne bilmeden saçma saçma yorum yapmış millet, Oracle senin ttnetine mi muhtaçta bozacı şıracı muhabbeti yapacak. Biride soyguncu demiş, sistem uzmanı olarak bi firmada çalıştığını varsayıyorum, o zaman git mysql kullan, eğer işkembeden salladıysan git öğren ne olduğunu sonra yorum yap.
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saygi 7 yıl
Oracle bayağı parta kazanmış belli. Kota sorgularken bile he rgirişimde bilgilendirmeyi onaylamam gereken bir entegrasyona ne demeli. SAdece kota öğreniyor başka şey öğrenemiyorum. Hepsini tek sayfadan halletrsene TTnet. DAha yazılım alanında yapacağı çok şey var.
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sezar2009s 7 yıl
Aynen katılıyorum türkiyede internet=super online
Türkiyede fiber internetin olduğu biyerde yaşayıpta ttnetten hala ayrılmayanları anlamak biraz güç :)(Tabi ayrılamak isteyipte ttnetin zorla tuttuğu kişiler hariç ) Mantıken ;
FİNER İNTERNET 10 Mbps(Limitsiz):49 TL
TTnet 8 Mbps ye kadar (Limitsiz):55 TL
TTnet 8 Mbps (Limitsiz):109TL
İşte mantık formülü budur :D
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DH Misafiri 7 yıl
İki soyguncu firmadan biri diğerine ödül vermiş, hepsi o kadar işte.
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Volkanbaba 7 yıl
Bi kerede bizim işimize yarar bişey yapsın ne yapalım ödülü biz ödülün kopyasınımı yollıcak bize.
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Just Silence 7 yıl
ödül almayı bıraksın da altyapısal çalışmaya önem versin ttnet...-.- ulan Antalya'da 2 mbit alabiliyorum onu bile yüksek ping ile cehennem ediyorlar...
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SystemApps 7 yıl
Ya yeter bütün düşündüğüm şeyleri yazmışsınız bana birşey kalmamamış

TTnet ismi DedeNet olsun bence :D NeneNet de olur nene hızında internet :D
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lals 7 yıl
ttnetten bir cacık olmaz rekabete girip en azından aboneleri tutma bakımından fiyatları uygun tutabilirdi.
superonline cok hızlı ve o kadar cok abone oluyorki insanlar buyuk bir hızla girdigi tüm sitelere telle birlikte tum herkes adsl aboneligi sacmalıgı iptal ediyor.
bulundugum siteyide bizzat ben gereken neyse yardımcı oldum.kendi sitemide fiber yaptım sitede 50 fazla daire yüksek fiyat düşük hızdan kurtulacak vede yüksek tel faturalarından. her zaman dedim bos reklamlarla bir yere kadar insanların secme sansı oldugunda kimse ttnetin hizmetlerinden yararlanmak istemez durum böyle iken
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selenga_68 7 yıl
herkes süperonline kullanıcıaları kadar şanslı olamayabiliyor ttnete mahkum olan bizim gibi garibanlar da var nefret ediorum iflas etse en çok ben sevinecem ama olmuor işde 3g yide denedim sırf şu lanet ttnet den kurtulayım telefondan kurtulayım dedim ilk zamanlar adsl i aratmadı ama kota derdi var sırf kota dolmasın diye 1 gün nete giriodum 1 gün giremediodum bakdım oda olacak gibi deil yeniden adsl bağlattım yani her koşulda kendine mecbur bırakıor ttnet anca kalkıp şöle sağlam bi siteye taşıncaz oda sırf net için ev ocak bark taşınmaz ne bilim süperonline i beklioruz 4 gözle oda bi 10 seneyi bulur 81 ile yayılması için ne bilim haykıracak o kadar çok şey varki ttnet tek manasıyla rezil internet...
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DH Misafiri 7 yıl
ttnetten bir cacık olmaz rekabete girip en azından aboneleri tutma bakımından fiyatları uygun tutabilirdi.
superonline cok hızlı ve o kadar cok abone oluyorki insanlar buyuk bir hızla girdigi tüm sitelere telle birlikte tum herkes adsl aboneligi sacmalıgı iptal ediyor.
bulundugum siteyide bizzat ben gereken neyse yardımcı oldum.kendi sitemide fiber yaptım sitede 50 fazla daire yüksek fiyat düşük hızdan kurtulacak vede yüksek tel faturalarından. her zaman dedim bos reklamlarla bir yere kadar insanların secme sansı oldugunda kimse ttnetin hizmetlerinden yararlanmak istemez durum böyle iken
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Colossal 7 yıl
olumsuz yorumlarımı sıralamak için girmiştim ancak baktım benden önce gereken yorumlar yazılmış, benden sonra da yazılacaktır. o yüzden bir dahaki ttnet-reklam haberine kadar yorumlarımı kendime saklıyorum.
türkiye'de internet = superonline.
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