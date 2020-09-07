Turkcell’de ücretsiz GB paylaşma dönemi başladı

Tam Boyutta Gör

Turkcell kullanıcıların tarifesinde GB’ları transfer edebileceği ücretsiz bir özellik kullanıma sundu. Turkcell Biz isimli platform sayesinde kullanıcılar tanıdıklarıyla grup oluşturup çeşitli fırsatlardan yararlanabilecek.

Turkcell müşterileri en az 2, en fazla 5 kişiyle Turkcell Biz grubu oluşturabiliyor. Grup içerisindekilerin aynı tarifeyi kullanma zorunluluğu yok. Gruptaki kullanıcılar tarifelerinde kullanmadığı GB’larını diğer üyelere transfer edebiliyor. Aylık 2 GB'a kadarki transferler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca gruptaki 26 yaş altındaki tüm üyelere ayda 1 kez günlük 2 GB ücretsiz internet hediye ediliyor.

Turkcell Biz ekibinizi Dijital Operatör mobil uygulamasından veya turkcell.com.tr’den ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. GB transferine ek avantajlar da sunuluyor.

Turkcell Biz’in avantajları şunlar:

Sevdiklerini Turkcell müşterisi yapan ‘Turkcell Biz’ kullanıcıları, 12 ay boyunca ana paketlerine yüzde 10 indirim kazanacak, ayrıca tüm grup üyelerine 12 ay boyunca her ay günlük 1 GB internet hediye ediliyor.

‘Turkcell Biz’ ekip üyeleri her fatura döneminde kendi aralarında 2 GB’a kadar internet kotalarını ücretsiz paylaşabiliyorlar.

25 yaş ve altı her ‘Turkcell Biz’ üyesine paketine ek ayda günlük 2 GB ücretsiz internet tanımlanıyor.

65 yaş ve üstü ‘Turkcell Biz’ kullanıcıları akıllı fatura kampanyasından ücretsiz yararlanabiliyor.

‘Turkcell Biz’ üyeleri, gruplarına özel 119,90 TL’den başlayan fiyatlarla avantajlı ev interneti paketinden faydalanabiliyor.

https://www.turkcell.com.tr/turkcell-biz

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.