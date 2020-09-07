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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell’de ücretsiz GB paylaşma dönemi başladı

    Turkcell müşterileri Turkcell Biz özelliği sayesinde tarifesindeki GB'ları tanıdıklarına ücretsiz olarak transfer edebiliyor. Turkcell Biz başka avantajlar da sunuyor.
    4 gün
    8,8b
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    38
    Operatörler - Kurumsal Haberler
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Turkcell’de ücretsiz GB paylaşma dönemi başladı
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    Turkcell kullanıcıların tarifesinde GB’ları transfer edebileceği ücretsiz bir özellik kullanıma sundu. Turkcell Biz isimli platform sayesinde kullanıcılar tanıdıklarıyla grup oluşturup çeşitli fırsatlardan yararlanabilecek.

    Turkcell müşterileri en az 2, en fazla 5 kişiyle Turkcell Biz grubu oluşturabiliyor. Grup içerisindekilerin aynı tarifeyi kullanma zorunluluğu yok. Gruptaki kullanıcılar tarifelerinde kullanmadığı GB’larını diğer üyelere transfer edebiliyor. Aylık 2 GB'a kadarki transferler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca gruptaki 26 yaş altındaki tüm üyelere ayda 1 kez günlük 2 GB ücretsiz internet hediye ediliyor.

    Turkcell Biz ekibinizi Dijital Operatör mobil uygulamasından veya turkcell.com.tr’den ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. GB transferine ek avantajlar da sunuluyor.

    Turkcell Biz’in avantajları şunlar:

    • Sevdiklerini Turkcell müşterisi yapan ‘Turkcell Biz’ kullanıcıları, 12 ay boyunca ana paketlerine yüzde 10 indirim kazanacak, ayrıca tüm grup üyelerine 12 ay boyunca her ay günlük 1 GB internet hediye ediliyor.
    • ‘Turkcell Biz’ ekip üyeleri her fatura döneminde kendi aralarında 2 GB’a kadar internet kotalarını ücretsiz paylaşabiliyorlar.
    • 25 yaş ve altı her ‘Turkcell Biz’ üyesine paketine ek ayda günlük 2 GB ücretsiz internet tanımlanıyor.
    • 65 yaş ve üstü ‘Turkcell Biz’ kullanıcıları akıllı fatura kampanyasından ücretsiz yararlanabiliyor.
    • ‘Turkcell Biz’ üyeleri, gruplarına özel 119,90 TL’den başlayan fiyatlarla avantajlı ev interneti paketinden faydalanabiliyor.


    https://www.turkcell.com.tr/turkcell-biz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    symbiat (symbiat karalama) 4 gün en beğenilen
    keske gb transferi icin bir limit konmamis olsa.... sosyal medya musterisi cok data tuketirken, sadece email alip gonderen insanlar cok daha azi ile islerini gorebiliyor, fazla gelen neti ese cocuga vs gonderebilmek guzel olurdu. bu devirde 2gb nedir kardesim sadaka mi veriyorsunuz ? ki bide parasini odemisde almisiz o interneti... zaman mi yanlis diyarmi sezemedim, omur yetermi bu kabustan uyanmak icin bilemedim....
    keske gb transferi icin bir limit konmamis olsa.... sosyal medya musterisi cok data tuketirken, sadece email alip gonderen insanlar cok daha azi ile islerini go...
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    Yanıtla +21
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 4 gün
    Turkcell çok kalpler kırdı. Telafisi zor
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    Faydalı Bilgiler (Ayyıldız Türkiye) 4 gün (düzenlendi)
    Şu kampanyayı beğenmeyen,yok günlük 2GB nedir aylık yapsana diyen,hattımdaki bütün interneti paylaşamadıktan sonra ne işe yarar diyen kişilere şaşıyorum,gerçekten şaşıyorum. Gerçekçi olmak çok mu zor. Şu kampanyada tek eksiklik faturasız hatların yararlanamaması. 5 kişi arasında sınırsız konuşuyorum. Kullanamadığım 2GB'ı ihtiyacı olanlara 1GB + 1GB olarak ücretsiz gönderiyorum. Ayda 1GB hediye alıyorum. GNÇ olanlar ayda 2GB ekstra hediye alıyor. Kullanmayacağın fazla interneti 1GB + 1GB olarak ekiptekilere gönderebiliyorsun. Durup dururken sana bu avantajlar sağlanmış ve tü kaka deyip kötülüyorsun. ŞU KAMPANYAYI BEĞENMEYİP FİRMAYI KÖTÜLEYEN VE ASLINDA SINIRSIZ İNTERNET PAYLAŞABİLMELİYİM,HEDİYELER NEDEN HAFTALIK YADA AYLIK DEĞİL DİYENLER EVLENSE ASLA MUTLU OLMAZ,EVLİYSE DE MUTLU OLMAZ.
    Şu kampanyayı beğenmeyen,yok günlük 2GB nedir aylık yapsana diyen,hattımdaki bütün interneti paylaşamadıktan sonra ne işe yarar diyen kişilere şaşıyorum,gerçekt...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 2 gün
    E millet kaçtı tabi
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    kazuya58 (sinan polat) 3 gün
    Turkcell e geçene kadar gb bitermi diye düşündüğümü hatırlamıyorum. telekomda iken neti asla kapamadim ve ne evde nede işyerinde wifi ye bağlanma ihtiyacı duymadım.

    Turkcell e geçtim, daha fazla para vermeme rağmen ay sonu gelmiyor. aynı telefon aynı işlemler. her iki oparatörde şehrin tamamında 4.5g full çekiyor.

    kota dolunca "akıllı" stop yapıp netimi kesiyor, herhangi biryerden (bip, salla kazan, sağdan soldan kodla hediye vs) gb kazanıyorum ama kullanamıyorum :D
    çok akıllı çoook
    neyseki sözleşmemin dolmasına 19gün kaldı, birdaha tövbe.
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    WeDneS (Ercan Turyan) 3 gün
    10 sene once Turkcell den kaçtım daha bedeva verse geri dönmem.
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    drsdkmc 3 gün
    Sadece faturalı hatlar faydalanabiliyor
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    berkaygen (berkay genel) 3 gün
    hat 65 yaş üzerine ait benim, gnc li olup gnc paketi kullanıyorum hem akıllı fatura hemde 2 gb günlük kazanabiliyorum, kim ne derse dersin aylık en az 50 gb ekstra gb kazanıyorum günlük haftalık vs çok memnunum.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 3 gün
    Kazıkcell.ftw
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 gün
    aynı işi diğer operatörlerde de bekleriz
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 3 gün
    3+3 gb internetim var şuan ama internet paylaşmaya girince şu yazıyor : Ana paketinizdeki GB miktarı transfer etmek için yetersizdir. GB transfer edebilmek için ana paketinizdeki minimum internet miktarı 1,5GB olmalıdır.ne alaka çözemedim
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    Faydalı Bilgiler (Ayyıldız Türkiye) 3 gün homosapiens17
    mobilden giriyorsanız masaüstü sürüm yapınız tarayıcınızı ve tekrar deneyiniz. ana internet hediye içermemeli bunu da dikkate alın.
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    borukuzen (faruk puka) 3 gün
    Yani Turkcell kendisine müşteri toplamamızı mı istiyor bizden?
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    Jozwiak (Gökhan ) 3 gün
    Çok önemli bir kampanya diğer operatörlere örnek olsun.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8838 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    turkcell, turkcell gb transferi ve
    5 etiket daha gb transfer gb paylaşma internet paylaşma mobil internet Mobil Teknolojiler
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