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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yazılım devi SAP'de yeni atama; SAP Türkiye'nin Finans Direktörü Merter Yeniay oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Forbes Global 2000 listesine göre Microsoft ve Oracle’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü yazılım firması olan SAP, 2001 yılında kurulan SAP Türkiye’nin finansal operasyonlarından sorumlu yöneticiliğine (CFO) Merter Yeniay getirildiğini açıkladı.
14 yıllık kariyerinde finans yönetimi konusunda uzmanlaşan Merter Yeniay, 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998 - 2002 yılları arasında Arthur Andersen Türkiye organizasyonunda Finansal Denetim bölümünde Denetçi olarak, 2002 - 2006 yılları arasında ise Siemens Business Services Türkiye organizasyonunda Kamu Sektörü Ticari Müdürü olarak çalışan Yeniay, 2006 yılından bugüne kadar Fujitsu Türkiye ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Finans Direktörlüğü görevlerini sırasıyla yürütmüş ve son olarak da Fujitsu Gelişmekte Olan Pazarlar (Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan) bölgesindeki tüm yatırım ve şirket satın almalarından sorumlu Birleşme ve Satın Almalar (M&A) Direktörlüğü yapmıştı.


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burakdc 6 yıl
Merter Yeniay kardesimi isindeki yeni pozisyonundan dolayı kutlarım ama sunuda belırtmekte yarar var bu tarz haberlerı yaaprken artık ısın fınans kısmıyla ılgılnen adamlar yerıne teknolojı kısmıyla ılgılene adamlar gormek ısterız retım kısmıyla ılgılenen adamlar gormek ısterız buyuk sırketlerınılanlarına bakıyorumda hep satıs pazarlama elemanı arıyorlar cunku bızı sadece avrupanın satıs yapılacak pazarı olarak goruyorlar bkz "Avrupa ortak biz pazar" sozu gıbı bu sadece yabancı sırketlerde boyle degıl yurdumun buyuk sırketlerıde boyle bugun kendısının ıletısımalanında lıder oldugunu soyledıgı bır sırketın ıse alımlarını arastırmak lazım acaba 1sene ıcınde kacadet muhendıs ve teknık personel almıs kactane cagrı merkezı elemanaı kurumsal satıs pazarlama elemanı almıs konu cok basıt zaten elın oglu yapmıs bız ne ugrasıcaz satıp koseyı donelım malesef ısler bukadar duzmantık ılerlıyor turkıyede sopnrada oturup bız neye hala babamındonemınden berı gelısmıs ulke degılızde gelısmekte olan ulkeyız dıye kara kara dusunuyoruz bu yorumlarıma katılan olur katılmayan olur ama azcok herkesın bazı noktalarda hak verecegınden emınım
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nihoo383 6 yıl
Batuist
sap Türkiyenin finans direktörünün değişmesinin haber boyutu nedir? o zaman tüm şirketlerdeki atamaları haber ysapın... saçmalığa bak... banane değiştiyse bize ne!!!

bi içeriği okusan belki "Forbes Global 2000 listesine göre Microsoft ve Oracle’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü yazılım firması olan SAP, 2001 yılında kurulan SAP Türkiye’nin finansal operasyonlarından sorumlu yöneticiliğine (CFO) Merter Yeniay getirildiğini açıkladı." yazdığını görürdün.
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Batuist 6 yıl
sap Türkiyenin finans direktörünün değişmesinin haber boyutu nedir? o zaman tüm şirketlerdeki atamaları haber ysapın... saçmalığa bak... banane değiştiyse bize ne!!!
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