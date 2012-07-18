Yazılım devi SAP'de yeni atama; SAP Türkiye'nin Finans Direktörü Merter Yeniay oldu

Forbes Global 2000 listesine göre Microsoft ve Oracle’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü yazılım firması olan SAP, 2001 yılında kurulan SAP Türkiye’nin finansal operasyonlarından sorumlu yöneticiliğine (CFO) Merter Yeniay getirildiğini açıkladı.

14 yıllık kariyerinde finans yönetimi konusunda uzmanlaşan Merter Yeniay, 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998 - 2002 yılları arasında Arthur Andersen Türkiye organizasyonunda Finansal Denetim bölümünde Denetçi olarak, 2002 - 2006 yılları arasında ise Siemens Business Services Türkiye organizasyonunda Kamu Sektörü Ticari Müdürü olarak çalışan Yeniay, 2006 yılından bugüne kadar Fujitsu Türkiye ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Finans Direktörlüğü görevlerini sırasıyla yürütmüş ve son olarak da Fujitsu Gelişmekte Olan Pazarlar (Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan) bölgesindeki tüm yatırım ve şirket satın almalarından sorumlu Birleşme ve Satın Almalar (M&A) Direktörlüğü yapmıştı.



