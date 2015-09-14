Yazılımsal olarak mobil cihazlarda kullanıcı tecrübesinden taviz vermeden enerji tasarrufu sağlamak mümkün

Günümüzde en çok eleştirilen konulardan birisi olan akıllı telefon bataryaları konusunda henüz devrimsel bir teknolojiye rastlamadık. Genelde üreticiler hızlı şarj ile kısa zamanda dolum sağlama veya yazılımsal olarak kullanım sürelerini uzatma çözümleri geliştiriyor.





Yazılımsal olarak kullanım süresini uzatma Samsung'un Ultra Power Saving Mode teknolojisinden da hatırlayacağımız üzere bazı kısıtlamalarla bunu sağlıyor. Purdue Üniversitesi araştırmacıları ise kullanıcı tecrübesinin kısıtlanmasına bir çözüm bulmak amacında.





Hush adında yeni bir yazılım geliştiren araştırmacılar, kullanıcının cihazındaki kullanım alışkanlıklarını devamlı takip ederek öğreniyor arka planda çalışan uygulamaları bu verilere göre kontrol ediyor, gerekirse kapatıyor veya açık tutuyor.





Hush sık kullandığınız uygulamaları veya sistem için önem taşıyan süreçleri ekran kapalı iken de çalıştırmaya devam ediyor. Bununla birlikte az kullanılan ve önemsiz uygulamaları durduruyor. Bu sayede bataryada yüzde 16'ya kadar enerji tasarrufu yapabiliyor.





Yüzde 16 elbette çok büyük bir rakam gibi görünmeyebilir ancak kritik durumlarda 5-10 dakikalık bir kullanım süresi bile hayati önem taşıyabiliyor. Yazılımın dezavantajı ise kaynak kodu halinde bulunması. Bu bakımdan geliştiricilerin kodları temel alarak ortaya bir uygulama koyması gerekiyor.











