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Yazılımsal olarak mobil cihazlarda kullanıcı tecrübesinden taviz vermeden enerji tasarrufu sağlamak mümkün

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yazılımsal olarak mobil cihazlarda kullanıcı tecrübesinden taviz vermeden enerji tasarrufu sağlamak mümkün

Günümüzde en çok eleştirilen konulardan birisi olan akıllı telefon bataryaları konusunda henüz devrimsel bir teknolojiye rastlamadık. Genelde üreticiler hızlı şarj ile kısa zamanda dolum sağlama veya yazılımsal olarak kullanım sürelerini uzatma çözümleri geliştiriyor. 

Yazılımsal olarak kullanım süresini uzatma Samsung'un Ultra Power Saving Mode teknolojisinden da hatırlayacağımız üzere bazı kısıtlamalarla bunu sağlıyor. Purdue Üniversitesi araştırmacıları ise kullanıcı tecrübesinin kısıtlanmasına bir çözüm bulmak amacında. 

Hush adında yeni bir yazılım geliştiren araştırmacılar, kullanıcının cihazındaki kullanım alışkanlıklarını devamlı takip ederek öğreniyor arka planda çalışan uygulamaları bu verilere göre kontrol ediyor, gerekirse kapatıyor veya açık tutuyor. 

Hush sık kullandığınız uygulamaları veya sistem için önem taşıyan süreçleri ekran kapalı iken de çalıştırmaya devam ediyor. Bununla birlikte az kullanılan ve önemsiz uygulamaları durduruyor. Bu sayede bataryada yüzde 16'ya kadar enerji tasarrufu yapabiliyor. 

Yüzde 16 elbette çok büyük bir rakam gibi görünmeyebilir ancak kritik durumlarda 5-10 dakikalık bir kullanım süresi bile hayati önem taşıyabiliyor. Yazılımın dezavantajı ise kaynak kodu halinde bulunması. Bu bakımdan geliştiricilerin kodları temel alarak ortaya bir uygulama koyması gerekiyor. 




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mert1907 4 yıl en beğenilen
Bunların hepsi hikaye. Donanımsal olmadığı sürece bi anlam ifade etmiyor benim için.
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Virinom 4 yıl
" Yazılımın dezavantajı ise kaynak kodu halinde bulunması. Bu bakımdan geliştiricilerin kodları temel alarak ortaya bir uygulama koyması gerekiyor. "
İyi de bu dejavantaj değil ki aksine avantaj. Açık kaynak kodlu olması sayesinde her geliştirici ekstra özellikler ekleyebilir ayrıca her modele göre ayrı ayrı optimize edilebilir.
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tugares 4 yıl
Buna benzer uygulamalar zaten vardı hepsini bir araya toplamışlar tek farkı o bence.
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zifiri34 4 yıl
resimdeki duvar kağıdının LG G3 için olanını bulabilirmiyiz acaba
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01myavuz 4 yıl
Telefon 3G ile 1 gün, 2G ile 5 gün dayanıyor. 3G nin veya 4-5 herneyse enerji ihtiyacı azaltılırsa daha iyi olur. Artık bunlarlada pil 1 gün fazla gidiyor dersiniz.
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kadirirdem 4 yıl
donanımsal bir gelişme olmaz ise yazılımsal gözümde değeri yok.....
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fuujitsu 4 yıl
2-3 mm daha kalın yap adam akıllı batarya koy. Yazılım felan hikaye. Sanki 100 tane uygulama açıyorum da öyle kullanıyorum. Bu da arka planda çalışıp daha çok pil somurecek sadece. Aha s3 mini telefonum var 1500mAh (hatta 1450)batarya var, internete girmeye korkuyorum ulan bitecek sarz diye. Bazen günde 3 defa şarja taktigim oluyor. El kadar telefonlara tonla ömrümde en fazla 1-2 kere kullanacağım özellikler koyuyorsunuz ama herşeyin başı olan bataryaya bu kadar ilgi gostermiyorsunuz.
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Seefoo 4 yıl
Android cihazlarda root olduğu sürece zaten bu programın yaptığı ve daha fazlası hali hazırda yapılabiliyor.Androidin güzelliğide burada zaten.
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alemburda34 4 yıl
bataryayı büyüt bu kadar mı zor be
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mert1907 4 yıl en beğenilen
Bunların hepsi hikaye. Donanımsal olmadığı sürece bi anlam ifade etmiyor benim için.
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silver0021 4 yıl
Greenify varken androidin önünde hic bir engel yok. Kafası basan root yapar greenifyle çözüm yapar %15 değil %100 tasarrufu yaşar. Android son surumlerinde aslında greenify desteği sunmaya başladı ama. Yeterli değil.
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blackzeros 4 yıl
sd820'de benzer bir sistem olacak yanlış hatırlamıyorsam.
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