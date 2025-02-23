WhatsApp, ana ekran bildirimlerini yönetmek için büyük bir güncelleme yayınlayacak

Mesajlar okunana kadar bildirim rozeti kaybolmayacak
WhatsApp, kullanıcılara bildirim sayıları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için yeni bir özellik geliştiriyor. Şu anda, kullanıcılar WhatsApp’ı açtığında bildirim sayısı sıfırlanıyor; bu da yeni gelen mesajların gözden kaçmasına yol açıyor. Ancak, yaklaşan değişiklik, kullanıcılar tüm okunmamış mesajlarını ve cevapsız aramalarını kontrol edene kadar bildirimlerin görünür kalmasına izin verecek.
Ayarlarda ana ekran bildirimleri altında, “Görüntülenene kadar sayacı göster” seçeneği yer alacak. Etkinleştirildiğinde, WhatsApp başlatıldığında okunmamış mesajlar ve aramalar kullanıcı tarafından görüntülenene kadar ana ekran bildirimleri korunacak. Devre dışı bırakıldığında, WhatsApp yanlışlıkla açıldığında bile mesajlar okunmamış olsa dahi kırmızı bildirim simgeleri kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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