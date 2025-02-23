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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, ana ekran bildirimlerini yönetmek için büyük bir güncelleme yayınlayacak

    WhatsApp, ana ekranda sohbet bildirimlerinin yönetimini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellikle mesajların kaçırılmasının önüne geçilecek.
    whatsapp ana ekran bildirimleri Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ın şu anki bildirim simgesi, mesajlar okunmamış olsa bile uygulama açıldığında siliniyor. Bu da mesajların kaçırılmasına yol açıyor. Yakında yayınlanması beklenen güncellemeyle bu sorun çözülecek. WhatsApp, kullanıcıların ana ekranda sohbet bildirimlerini yönetmelerine yardımcı olacak yeni bir özellik getiriyor.

    Mesajlar okunana kadar bildirim rozeti kaybolmayacak

    WhatsApp, kullanıcılara bildirim sayıları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için yeni bir özellik geliştiriyor. Şu anda, kullanıcılar WhatsApp’ı açtığında bildirim sayısı sıfırlanıyor; bu da yeni gelen mesajların gözden kaçmasına yol açıyor. Ancak, yaklaşan değişiklik, kullanıcılar tüm okunmamış mesajlarını ve cevapsız aramalarını kontrol edene kadar bildirimlerin görünür kalmasına izin verecek.

    Ayarlarda ana ekran bildirimleri altında, “Görüntülenene kadar sayacı göster” seçeneği yer alacak. Etkinleştirildiğinde, WhatsApp başlatıldığında okunmamış mesajlar ve aramalar kullanıcı tarafından görüntülenene kadar ana ekran bildirimleri korunacak. Devre dışı bırakıldığında, WhatsApp yanlışlıkla açıldığında bile mesajlar okunmamış olsa dahi kırmızı bildirim simgeleri kalacak.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 2 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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