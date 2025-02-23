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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18.4'ün ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. iOS 18.4 ile gelecek yeni özelliklerden biri robot süpürge desteği olacak. Matter aracılığıyla Apple Home uygulamasından robot süpürge kontrolü sağlanabilecek.

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Apple Home uygulamasındaki widget, kullanıcıların robot süpürgeyi başlatmasını, durdurmasını, süpürme ve paspas yapma arasında seçim yapmasını, derin temizlik, sessiz gibi çalışma modlarını seçmesini, süpürgeyi dock’a göndermesini kolaylaştıracak. Bu işlemler otomatik gerçekleştirilecek şekilde ayarlanabilecek.

Apple'ın geçen yıl robot süpürgeler için Matter desteği eklemesi bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Şu anda birkaç robot süpürge şirketi Matter desteği sunuyor:

Ecovacs X8 Pro Omni

Ecovacs Deebot X2 Combo

Switchbot S20

Switchbot S10

Switchbot K10 Pro Plus

Switchbot K10 Plus

Dreame X50 Ultra

Dreame X40 Ultra

Roborock Saros 10 ve 10R

Roborock S8 MaxV Ultra

Roomba Combo 10

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iOS 18.4 ile iPhone'dan robot süpürgeler kontrol edilebilecek