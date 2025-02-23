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    Anlık Bildirim

    iOS 18.4 ile iPhone'dan robot süpürgeler kontrol edilebilecek

    iOS 18.4 güncellemesi, iPhone kullanıcılarının Apple Home uygulaması üzerinden robot süpürgeleri kontrol etmesine olanak tanıyacak. Peki, hangi robot süpürgeler destekleniyor?
    ios 18.4 robot süpürge iphone kontrol Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18.4'ün ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. iOS 18.4 ile gelecek yeni özelliklerden biri robot süpürge desteği olacak. Matter aracılığıyla Apple Home uygulamasından robot süpürge kontrolü sağlanabilecek.

    Apple Home uygulamasındaki widget, kullanıcıların robot süpürgeyi başlatmasını, durdurmasını, süpürme ve paspas yapma arasında seçim yapmasını, derin temizlik, sessiz gibi çalışma modlarını seçmesini, süpürgeyi dock’a göndermesini kolaylaştıracak. Bu işlemler otomatik gerçekleştirilecek şekilde ayarlanabilecek.

    Apple'ın geçen yıl robot süpürgeler için Matter desteği eklemesi bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Şu anda birkaç robot süpürge şirketi Matter desteği sunuyor:

    • Ecovacs X8 Pro Omni
    • Ecovacs Deebot X2 Combo
    • Switchbot S20
    • Switchbot S10
    • Switchbot K10 Pro Plus
    • Switchbot K10 Plus
    • Dreame X50 Ultra
    • Dreame X40 Ultra
    • Roborock Saros 10 ve 10R
    • Roborock S8 MaxV Ultra
    • Roomba Combo 10
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 2 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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