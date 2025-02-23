iOS 18.4 ile iPhone'dan robot süpürgeler kontrol edilebilecek

Apple Home uygulamasındaki widget, kullanıcıların robot süpürgeyi başlatmasını, durdurmasını, süpürme ve paspas yapma arasında seçim yapmasını, derin temizlik, sessiz gibi çalışma modlarını seçmesini, süpürgeyi dock’a göndermesini kolaylaştıracak. Bu işlemler otomatik gerçekleştirilecek şekilde ayarlanabilecek.
Apple'ın geçen yıl robot süpürgeler için Matter desteği eklemesi bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Şu anda birkaç robot süpürge şirketi Matter desteği sunuyor:
- Ecovacs X8 Pro Omni
- Ecovacs Deebot X2 Combo
- Switchbot S20
- Switchbot S10
- Switchbot K10 Pro Plus
- Switchbot K10 Plus
- Dreame X50 Ultra
- Dreame X40 Ultra
- Roborock Saros 10 ve 10R
- Roborock S8 MaxV Ultra
- Roomba Combo 10
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.