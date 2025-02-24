Samsung Güvenli Klasör'de güvenlik açığı tespit edildi

Samsung Güvenli Klasör'deki fotoğraf ve videolara erişilebiliyor
Shelter gibi uygulamalar herhangi bir cihazda bir iş profili oluşturabiliyor. Bu da birisinin telefonunuza fiziksel erişimi olduğu sürece, Shelter uygulamasını yükleyerek Güvenli Klasör'de hangi fotoğrafların ve videoların kaydedildiğini görebileceği anlamına geliyor. İşvereniniz aracılığıyla etkinleştirilmiş bir iş profiliniz varsa, iş dosyalarına hiç erişilemeyecek şekilde yapılandırmışlarsa bu açığın çalışmaması mümkün. Ancak, işveren tarafından yapılandırılan belirli iş profillerinin bu erişimi gerçekten engelleyip engellemediği doğrulanmadı.
One UI 7'deki bu güvenlik açığıyla Güvenli Klasör'de depolanan tüm dosyalara değil, yalnızca fotoğraf ve videolara erişim geniş erişim elde edilebiliyor. Fotoğrafların ve videoların Güvenli Klasör dışından erişilememesini sağlamanın yolu, şifreleme. Güvenli Klasör varsayılan olarak şifrelenmiyor ancak içindeki şifrele seçeneğiyle şifreleyebiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.