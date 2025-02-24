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    Samsung Güvenli Klasör'de güvenlik açığı tespit edildi

    Samsung'un Güvenli Klasörü'nde güvenlik açığı bulundu! Son bulgular Samsung'un Galaxy cihazlarında endüstri sınıfı güvenlik ve gizlilik sağlama iddiasıyla ilgili tartışmaları alevlendirdi.
    samsung güvenli klasör güvenlik açığı Tam Boyutta Gör
    Güvenli Klasörde kayıtlı fotoğraflara ve videolara erişmek için bir yöntem keşfedildi. Normalde, Android fotoğraf seçicisini kullanarak bir fotoğraf veya video eklemenizi isteyen bir uygulama başlatırsanız Android, kilidi açılmış olsa bile Güvenli Klasörde depolanan öğelere erişimi engeller. Ancak bu durum yalnızca "kişisel" bir uygulamadaki, yani ana profilde çalışan bir uygulamadaki Güvenli Klasör öğelerine erişmeye çalıştığınızda geçerli oluyor. Güvenli Klasör öğelerine bir "iş" uygulamasından erişmeye çalıştığınızda Android erişimi engellemiyor.

    Samsung Güvenli Klasör'deki fotoğraf ve videolara erişilebiliyor

    Shelter gibi uygulamalar herhangi bir cihazda bir iş profili oluşturabiliyor. Bu da birisinin telefonunuza fiziksel erişimi olduğu sürece, Shelter uygulamasını yükleyerek Güvenli Klasör'de hangi fotoğrafların ve videoların kaydedildiğini görebileceği anlamına geliyor. İşvereniniz aracılığıyla etkinleştirilmiş bir iş profiliniz varsa, iş dosyalarına hiç erişilemeyecek şekilde yapılandırmışlarsa bu açığın çalışmaması mümkün. Ancak, işveren tarafından yapılandırılan belirli iş profillerinin bu erişimi gerçekten engelleyip engellemediği doğrulanmadı.

    One UI 7'deki bu güvenlik açığıyla Güvenli Klasör'de depolanan tüm dosyalara değil, yalnızca fotoğraf ve videolara erişim geniş erişim elde edilebiliyor. Fotoğrafların ve videoların Güvenli Klasör dışından erişilememesini sağlamanın yolu, şifreleme. Güvenli Klasör varsayılan olarak şifrelenmiyor ancak içindeki şifrele seçeneğiyle şifreleyebiliyorsunuz.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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