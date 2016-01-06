Yeni 360fly kamera kaska gömülü elde edilebiliyor

Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz ilk sürümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 360 derecelik kamera modellerinden 360fly, CES 2016 bünyesinde duyurulan ikinci jenerasyonu ile çok daha güçlü bir çözüm oluşturuyor.

İkinci sürümüyle dış tasarımı çok fazla değişmeyen 360fly, yine oldukça geniş açı lensiyle 360 derecelik videolar kaydedebiliyor. Çözünürlük seviyesi 1500 x 1500 pikselden 2880 x 2880 piksel seviyesine çıkartılan kamera, bu sayede sanal gerçeklik kullanımında daha keskin görüntüler sağlayabiliyor. Gücünü dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 800 işlemciden alan kamera, WiFi ile Bluetooth üzerinden bağlandığı akıllı telefonlardan kontrol edilebiliyor.

Zorlu şartlara dayanıklı 360fly ayrıca artık kasklara gömülü olarak da alınabiliyor. Bu noktada BRG Sports ile yapılan ortaklık kapsamında Bell ve Giro marka kasklara dahil olan 360fly, böylelikle daha kullanışlı bir hal alıyor çünkü ekstra bağlantı ekipmanlarına olan ihtiyaç ortadan kalkıyor.

Kameranın gömünü olduğu kaskların fiyatı belli değilken, 360fly tek başına 500$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.engadget.com/2016/01/06/360fly-4k-video-helmets/