Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Apple TV'nin video ekran koruyucuları Mac'e geldi

John Coates tarafından ülkemizde de satışı başlayan yeni Apple TV odağında hazırlanan Mac uygulaması Aerial, aldığı yüksek kaliteli videolar ile sizi yeniden ekran koruyucusu kullanmaya itebilir.
3 yıl
2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Apple TV'nin video ekran koruyucuları Mac'e geldi

Ülkemizde 629 TL gibi yüksek bir fiyattan satışa sunulan yeni nesil Apple TV, "TimeLapse" tekniği ile çekilmiş oldukça yüksek kaliteli videolardan oluşan ekran koruyucuları kullanıyor ve bunlar Apple tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Dünyanın birçok farklı yerinden çekilen bu görüntüler, John Coates tarafından hazırlanan Aerial uygulamasıyla Mac sistemlere de geliyor.
Swift kullanılarak yazılan ve bu nedenle OS X Mavericks üstü sistemlerde çalışma gösterebilen Aerial, yeni Apple TV için hazırlanmış videoları ekran koruyucu olarak Mac bilgisayarlara getiriyor. Açık kaynak kodlu tasarlanan ve App Store yerine GitHub sitesinde yayınlanan uygulama, videoları direkt olarak Apple'dan alıyor ve birden fazla ekrana sahipseniz her ekrana ayrı bir video atayabiliyor.
Sürekli olarak güncel içeriklerle ekran koruyucularına yeniden hayat veren ve kişileri ekran koruyucusu izlemeye iten Aerial, ücretsiz olarak buradan indirilebiliyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/10/27/get-the-beautiful-apple-tv-screensavers-on-your-mac-right-now/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Uygulama Haber : Öğrenciler için işe yaracak 5 uygulama Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim