Yeni Apple TV'nin video ekran koruyucuları Mac'e geldi

Ülkemizde 629 TL gibi yüksek bir fiyattan satışa sunulan yeni nesil Apple TV, "TimeLapse" tekniği ile çekilmiş oldukça yüksek kaliteli videolardan oluşan ekran koruyucuları kullanıyor ve bunlar Apple tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Dünyanın birçok farklı yerinden çekilen bu görüntüler, John Coates tarafından hazırlanan Aerial uygulamasıyla Mac sistemlere de geliyor.

Swift kullanılarak yazılan ve bu nedenle OS X Mavericks üstü sistemlerde çalışma gösterebilen Aerial, yeni Apple TV için hazırlanmış videoları ekran koruyucu olarak Mac bilgisayarlara getiriyor. Açık kaynak kodlu tasarlanan ve App Store yerine GitHub sitesinde yayınlanan uygulama, videoları direkt olarak Apple'dan alıyor ve birden fazla ekrana sahipseniz her ekrana ayrı bir video atayabiliyor.

Sürekli olarak güncel içeriklerle ekran koruyucularına yeniden hayat veren ve kişileri ekran koruyucusu izlemeye iten Aerial, ücretsiz olarak buradan indirilebiliyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/10/27/get-the-beautiful-apple-tv-screensavers-on-your-mac-right-now/