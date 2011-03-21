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Yeni Bilgiler! Donanimhaber.com'da AMD HD 6990 incelemesi yayınlanmayacak!

8 yıl
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Ekran Kartı
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Herkese Merhaba,

Öncelikle Donanimhaber.com olarak AMD'nin üst düzey ekran kartı HD 6990'ın incelemesini sizlere vaktinde ulaştıramadığımız ve ulaştıramayacağımız için ne kadar üzgün olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bir diğer bilgi vermemiz gereken şey ise bu gecikme ve kartın Donanimhaber.com'da yer almayacak olmasının tek nedeninin AMD'nin Avrupa Halkla İlişkiler Departmanı'nın yerli basın kuruluşlarının baskısına dayanamayıp Donanimhaber.com'u HD 6990 inceleme listesinden çıkartmasıdır.

Neden?

AMD'nin böylesine ilginç bir karar almasının altında yazının başında da belirttiğimiz gibi "işten önce şikayeti yaşam tarzı olarak benimsemiş" bazı "Teknoloji Blogu" yazarlarının AMD Avrupa ve Türkiye ofisleri üzerinde baskı kurması yatıyor. Baskıların nedeni ise Donanimhaber.com'un HD 6990 henüz çıkmadan haftalar öncesinde AMD'nin gizli dökümanlarına ulaşarak bunları kamuoyuyla paylaşmasıdır.

Gerçi bu bizleri takip eden kullanıcılar için alışıldık bir durum zira bugüne kadar yüzlerce gizli belge ve içeriğe Dünya basınından önce ulaşarak Donanimhaber.com ziyaretçilerinin bilgisine sunduk. Yurtdışı merkezli teknoloji siteleri ise bu haberleri Donanimhaber.com'u kaynak göstererek yayınladılar, bilgiye herkesten önce ulaşma başarımıza övgüler yağdırarak yayınlamaya da devam etmekteler.

Yurtdışındaki editörler yaptığımız işin kıymetini bilip sitelerinde haberlerimize yer verirlerken bazı "Türk Teknoloji Blogu" editörleri ve genel yayın yönetmenleri ise bizi firmalara şikayet edip, firmaları bizi kayırmakla suçlayarak vakit harcadılar. Çünkü onlar Yurtdışında yazılanla, firmalardan gelen basın bültenleriyle yetinmeye alışkın oldukları için bir Türk sitesinin nasıl olup da bilgiye herkesten önce ulaşabileceği konusunu kavrayamadılar. Buraya kadar her şey normal ve bizim için alışıldık fakat anormal olan ilk defa bir Teknoloji Şirketinin bu Blog yazarlarını ciddiye alması oldu!

Şunu belirtmek isteriz ki AMD, ne haberlerden önce ne de sonra bize herhangi bir bilgi sağlamamıştır. Bu bağlamda da aramızda yayınladığımız bilgiler üzerine gizlilik sözleşmesi bulunmamaktadır. Sözleşme ve benzeri bir şey bulunmadığı için de bilgileri ele geçirir geçirmez yayınlama ve yayma ile ilgili bir sıkıntımız yoktur. Yayınladığımız bilgiler editörlerimizden Erdi Özüağ'ın kişisel gayret ve çabaları ile elde edilmiş ve dünyada ilk defa Donanimhaber.com kullanıcıların bilgisine sunulmuştur.

Peki Şimdi Ne Olacak?

Ortada bize sağlanan özel bir içerik veya içerik gizliliği ile ilgili bir sözleşme olmamasına rağmen hazımsız "Teknoloji Blogu" yazarlarının ve AMD'nin Donanimhaber.com'a karşı böyle bir tavır alması bizce kabul edilemez.

Eğer AMD, Dünya basınına bugüne kadar yüzlerce haber servis etmiş ve milyonlarca ziyaretçisi olan Donanimhaber.com'u "Teknoloji Blogları" na tercih edecekse bizler de bu duruma karşı tepkimizi ne AMD, ne de AMD partnerlerinden gelen herhangi bir HD 6990 ekran kartının incelemesine Donanimhaber.com'da yer vermeyerek göstereceğiz.

Donanimhaber.com'un amacı en taze teknoloji haberlerini tarafsız bir şekilde Türk kullanıcıları ile buluşturmaktır. Kimse ziyaretçilerimizin bilgi edinme hakkını engelleyemez. Eğer bazı firmalar veya kişiler taze bilgi akışına engel olmaya çalışacaklarsa bu firma ve kişilere karşı en sert tepkiyi gösteririz.

Bizler, Donanimhaber.com kullanıcılarının AMD'den gelecek HD 6990'a ihtiyacı olmadığını, asıl AMD'nin bu kullanıcıların yorumlarına ve görüşlerine ihtiyacı olduğunu düşüncesindeyiz.


Sevgi ve Saygılarımla
Mesut Çevik
Donanimhaber.com Genel Yayın Yönetmeni

Güncellemeler:

25.03.2011 18:25 AMD'den beklenen açıklama geldi!

Konu ile ilgili detaylara Buraya Tıklayarak ulaşabilirsiniz.

22.03.2011 15:06 Arkadaşlar Merhaba,

AMD Türkiye Ekibi ile toplantımız henüz sona erdi. Yaşanan gelişmeler ve gelinen son noktanın değerlendirildiği toplantıda AMD, yayınlanan bilgilerin kendileri için son derece hassas olması nedeniyle bu tip bir tepki gösterildiğini fakat son gelinen noktada bu tepkinin kullanıcılara bilgi ulaştırılması konusunda önemli bir aksaklığa neden olması dolayısıyla, bundan sonraki benzeri haberlerin öncesinde karşılıklı münazara yapılması talabiyle bu durumun ortadan kaldırılarak Donanimhaber.com ile ilişkilerin eskiden olduğu gibi sorunsuz bir şekilde devam ettirilmesini arzuladıklarını dile getirdi.

Gerçekleştirilen olumlu toplantı sonrasında AMD'den konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılacak ve buna Donanimhaber.com'da yer vereceğiz.

Gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

21.03.2011 20.20: Yayınlanan haber ardından sürekli iletişimde kalarak sorunun iki tarafında yararına olacak şekilde bir çözüme kavuşması için çaba harcayan AMD Türkiye ekibi ile yarın bir öğle yemeğinde bir araya gelerek değerlendirme yapacağız. Umarız bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkar ve güzel bir açıklama yapılır.


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Speed-Step 8 yıl en beğenilen
@ knnkpln

Bizim amacımız her zaman en doğru en iyi bilgiyi, en hızlı şekilde sizlere ulaştırmak oldu. Eğer AMD haberlerini sansürlersek AMD'nin sansür zihniyetinden farkımız kalmaz. AMD ile ilişkilerimiz ne kadar kötü olursa olsun yine en doğru en tarafsız haberlere Donanimhaber.com'dan ulaşabileceksiniz.

@ amboleos

Aslen 1 haftadır bu konu hakkında bilgimiz var fakat biz AMD yetkililerine süre vererek yanlışlığı düzeltmelerini istedik. Fakat düzeltecek gibi durmuyorlar.

Bu açıklama daha çok sizlere olan borcumuzu neden yerine getiremediğimizi açıklamak istememizden dolayı yapılmıştır. HD 6990 incelemesini beklediğinizi biliyoruz ve yayınlayamayacak olmaktan dolayı da son derece üzgünüz.

Gücümüzün kaynağı ziyaretçilerimiz,
İlgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederiz.

Sevgiler,
Mesut Çevik
@ knnkplnBizim amacımız her zaman en doğru en iyi bilgiyi, en hızlı şekilde sizlere ulaştırmak oldu. Eğer AMD haberlerini sansürlersek AMD'nin sansü...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Father Torque 8 yıl
AMD gibi bir firmanın bir Türk sitesi için yaptığı bu uygulama neresinden bakarsanız bakın bizleri üzen bir durum. Ancak madalyonun bir de öteki tarafına bakmak lazım, AMD ile gizlilik anlaşması yapmamış bile olsanız, yeni ürünleri ile ilgili elde ettiğiniz bir bilginin rakip firmaya avantaj sağlayacak kadar kısa bir sürede yayınlanmaması lazım diye düşünüyorum, örneğin "haftalar öncesinden ilk biz yayınladık" diyorsunuz ama bir de kendinizi AMD'nin yerine koyun, sırf bu zamanlama sayesinde NVidia 590'da bir takım iyileştirmelere gitse ve belki de az gerisinde kalacağı bir 6990'ı şimdi geride bırakacak düzeye gelse bu durumun AMD'ye sebep olacağı maddi ve manevi kaybı bir düşünmek gerekir. Dolayısıyla ben bu olayın bir takım yerli sitelerin şikayetleri ve baskıları sonucu gelişmesinden ziyade DH'nin yayınladığı bu gizli dökümanlarla ilgili olduğunu düşünüyorum, yoksa AMD gibi bir firma DH gibi bir site varken gidip de ismini anmaya bile değmeyecek birkaç küçük blog sitesini tercih etmez.

Tabi henüz kimsenin bahsetmediği, olayın bir başka yönü daha var. 6990 yanılmıyorsam 9 martta lanse edilmişti ve tüm dünyadan birçok sitenin incelemelerini aynı tarihte okuduk. Eskiden DH de diğer büyük siteler gibi lansman tarihinde (hatta bazen gece yarısı) dünyayla aynı anda incelemelerini yayınlardı. Hatta öncesinde onca gürültü koparılan 480'in inceleme için ayrılan birkaç tanesi, dünyada sadece az sayıda bilişim sitesi için sunulan bir ayrıcalıkla DH'ye de verilmişti ve DH incelemesini diğer tüm büyük sitelerinkiyle aynı anda izlemiştik. Oysa örneğin 580'de yabancı siteleri geçtim, DH bazı yerli sitelerden bile sonra incelemesini yayınlamak zorunda kalmıştı. Şimdi de AMD 6990'ı vermeyecek diyorsunuz ama kusura bakmayın, aradan 2 haftaya yakın süre geçmiş, yabancı sitelerin tamamı yine incelemelerini yayınlamışlar, hatta yine birkaç yerli site bile 6990 incelemesini yayınlamış, şu dakikadan sonra AMD size kartı vermiş vermemiş ne farkeder? Bu ve bunun gibi örneklerden yola çıkarak maalesef son zamanlarda DH'nin donanım üreticileri nezdinde değer yitirmeye başladığını düşünüyorum. Umarım yanlış bir gözlemde bulunuyorumdur.
AMD gibi bir firmanın bir Türk sitesi için yaptığı bu uygulama neresinden bakarsanız bakın bizleri üzen bir durum. Ancak madalyonun bir de öteki tarafına bakma...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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fenerlee01 8 yıl
saçma...
amd kendine zarar verir. ben dahil birçok kullanıcı, donanımların incelemesini performansını iyice araştırarak satın alıyoruz.ilk baktığım site de burası oluyor.
birisi yazdığım şeyi ingilizceye çevirip amd ye göndersin lütfen :D
saçma...amd kendine zarar verir. ben dahil birçok kullanıcı, donanımların incelemesini performansını iyice araştırarak satın alıyoruz.ilk baktığım site de bu...
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Wabbajack 8 yıl
İşine gelmeyen yol alsın.Herşeyde taraf oluyorsunuz ozaman bu durumdada taraf olucaksanız dh tarafında olun hep elin yabancısımı haklı her konuda?Biraz milliyetçi olalım.
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İstan34bul 8 yıl
Sırf donanım haber için amd radeon dan vazgeçerim.Donanım haber hiç uyumadan gece gündüz demeden çalışıyorlarsa,bırakın bazı şeylerde hakları olsun.
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Towarscke 8 yıl
Mesut Çevik...

Konuyu tatliya bagladiniz madem, adam gibi test gorelim... Kalemi gercekten kirdiysaniz, bari GTX590'in incelemesini yarim yamalak yapipta insanlarin, satin alimini yonlendirmeyin... cok kasli, en hizli falan diye.. ondan sonra AMD size urun gondermezse de uzulmeyin.. cunku bu sekilde taraf olursaniz, AMD'nin sizin icin yapabilecegi bisey zaten yok..

Donanimhaber'e guvenerek 2006'dan beri yaziyorum... bu gidisle heryerde DH taraf oldu diyecegim..
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Wabbajack 8 yıl
DH yöneticileri bence bu başlıktaki resimde olan hd6990 üzeri kalemle çizilmiş şekli kaldırın derim ne olur ne olmaz anlarsınızya.
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Proximity 8 yıl
Konu artık iyice DH ye laf sokma konusu olmuş.Beğenmiyorsanız girmeyin kardeşim,gidin başka forumlara takılın varsa daha iyisi.Silah zoruylamı üye oldunuz.Ne diye vaktinizi harcıyorsunuz burada.
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Wabbajack 8 yıl
Allah aşkına şu başlığı kaldırın dh yöneticileri her telden muhabbete döndü bu başlık! heryer reklam dolmuşmmuş bu işler çok basit geliyo galiba millete
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evo_tr 8 yıl

_AuRoN_

Allah aşkına şu başlığı kaldırın dh yöneticileri her telden muhabbete döndü bu başlık! heryer reklam dolmuşmmuş bu işler çok basit geliyo galiba millete


Bundan sananeki, seni rahatsız etmiyo diye herkesi etmeyeceğini mi düşünüyosun, beni ediyo.
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kasai 8 yıl
bugün yaşanan forumdaki vatanbilgisayar konusunun sebepsizce (aslında sebepli) kilitlenmesi ve sorun yaşayanların iletişimin bu şekilde kesilerek muhtemel reklamcı şirketin korunmasından sonra burada artık amatör ruh vs.. konuşması anlamsızdır. doğrudur yalnıştır ama forum kısmı kullanıcıların bilgi paylaşması içindir DH umarım bazı konulara daha dikkatli ve kullanıcı dostu bakmayı hatırlar iyi forumlar
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evo_tr 8 yıl
Forumun her yeri reklam oldu, sayfa açarken bile reklam sayfası geliyor karşıma. Kanser olucam az kaldı, para tatlı geldi.
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DH Misafiri 8 yıl
bir yorum yazmıştım, içerisinde tek bir kelime hakaret yoktu.yazdıklarımdan sadece DH'nin yaptığı yanlışlığı ve AMD'nin net haklılığı anlaşılabilirdi.yorumum yayımlanmamış ki(aslında çokda şaşırdım) buda demek oluyorki DH'nin eleştiriye tahammülü yok ve olayı kendi istediği gibi yönelendirmek istiyor.bunun üstüne de başka eleştiriye gerek kaldığını sanmıyorum.zaten AMD uzlaşmada bile gereğini yapmış.
not:yıllardır şuana kadar hiç üye olma gereksinimi duymadım, çünkü sağolsun web sitenizden ve forumunuzdan üye olmasakda bilgi alabiliyoruz.saygılar...
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peters 8 yıl

Speed-Step

Güncellemeler:


22.03.2011 15:06 Arkadaşlar Merhaba,



AMD Türkiye Ekibi ile toplantımız henüz sona erdi. Yaşanan gelişmeler ve gelinen son noktanın değerlendirildiği toplantıda AMD, yayınlanan bilgilerin kendileri için son derece hassas olması nedeniyle bu tip bir tepki gösterildiğini fakat son gelinen noktada bu tepkinin kullanıcılara bilgi ulaştırılması konusunda önemli bir aksaklığa neden olması dolayısıyla, bundan sonraki benzeri haberlerin öncesinde karşılıklı münazara yapılması talabiyle bu durumun ortadan kaldırılarak Donanimhaber.com ile ilişkilerin eskiden olduğu gibi sorunsuz bir şekilde devam ettirilmesini arzuladıklarını dile getirdi.



Gerçekleştirilen olumlu toplantı sonrasında AMD'den konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılacak ve buna Donanimhaber.com'da yer vereceğiz.



Gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.



21.03.2011 20.20: Yayınlanan haber ardından sürekli iletişimde kalarak sorunun iki tarafında yararına olacak şekilde bir çözüme kavuşması için çaba harcayan AMD Türkiye ekibi ile yarın bir öğle yemeğinde bir araya gelerek değerlendirme yapacağız. Umarız bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkar ve güzel bir açıklama yapılır.




umarım birdaha böyle bir sorun yaşanmaz.
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ysfbkrcn 8 yıl
oldu mu AMD şimdi?

şikayet mesajı attım Mesut kardeş,büyük ayıp etmişler gerçekten.
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X-FI 8 yıl
amd yi zaten sevmiyordum bu haberi duyunca dahada nefret ettim...
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ceycey11 8 yıl
üzücü
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Rwenzori 8 yıl
Mesut bey' e ve ekibine benim guvenim tam, amator ruh ile devam ediyorlar, bunu vga incekerken Mesut Bey'in yuzundeki heyecandan anlamak mumkun, sadece reklamlar cok fazlalasti, yinede bence bu konu yoruma acilmamaliydi derim, cunku gereksiz yerlere kayiyor, soylenmeyecek seyler soyleniyor...
Arkadaslar sakin olalim biraz, nihayetinde burdan da ekmek yiyen onca insan var, rekkansiz olmaz, emege saygi duyalim lutfen...
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