Yeni Bilgiler! Donanimhaber.com'da AMD HD 6990 incelemesi yayınlanmayacak!

Herkese Merhaba,

Öncelikle Donanimhaber.com olarak AMD'nin üst düzey ekran kartı HD 6990'ın incelemesini sizlere vaktinde ulaştıramadığımız ve ulaştıramayacağımız için ne kadar üzgün olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bir diğer bilgi vermemiz gereken şey ise bu gecikme ve kartın Donanimhaber.com'da yer almayacak olmasının tek nedeninin AMD'nin Avrupa Halkla İlişkiler Departmanı'nın yerli basın kuruluşlarının baskısına dayanamayıp Donanimhaber.com'u HD 6990 inceleme listesinden çıkartmasıdır.

Neden?

AMD'nin böylesine ilginç bir karar almasının altında yazının başında da belirttiğimiz gibi "işten önce şikayeti yaşam tarzı olarak benimsemiş" bazı "Teknoloji Blogu" yazarlarının AMD Avrupa ve Türkiye ofisleri üzerinde baskı kurması yatıyor. Baskıların nedeni ise Donanimhaber.com'un HD 6990 henüz çıkmadan haftalar öncesinde AMD'nin gizli dökümanlarına ulaşarak bunları kamuoyuyla paylaşmasıdır.

Gerçi bu bizleri takip eden kullanıcılar için alışıldık bir durum zira bugüne kadar yüzlerce gizli belge ve içeriğe Dünya basınından önce ulaşarak Donanimhaber.com ziyaretçilerinin bilgisine sunduk. Yurtdışı merkezli teknoloji siteleri ise bu haberleri Donanimhaber.com'u kaynak göstererek yayınladılar, bilgiye herkesten önce ulaşma başarımıza övgüler yağdırarak yayınlamaya da devam etmekteler.

Yurtdışındaki editörler yaptığımız işin kıymetini bilip sitelerinde haberlerimize yer verirlerken bazı "Türk Teknoloji Blogu" editörleri ve genel yayın yönetmenleri ise bizi firmalara şikayet edip, firmaları bizi kayırmakla suçlayarak vakit harcadılar. Çünkü onlar Yurtdışında yazılanla, firmalardan gelen basın bültenleriyle yetinmeye alışkın oldukları için bir Türk sitesinin nasıl olup da bilgiye herkesten önce ulaşabileceği konusunu kavrayamadılar. Buraya kadar her şey normal ve bizim için alışıldık fakat anormal olan ilk defa bir Teknoloji Şirketinin bu Blog yazarlarını ciddiye alması oldu!

Şunu belirtmek isteriz ki AMD, ne haberlerden önce ne de sonra bize herhangi bir bilgi sağlamamıştır. Bu bağlamda da aramızda yayınladığımız bilgiler üzerine gizlilik sözleşmesi bulunmamaktadır. Sözleşme ve benzeri bir şey bulunmadığı için de bilgileri ele geçirir geçirmez yayınlama ve yayma ile ilgili bir sıkıntımız yoktur. Yayınladığımız bilgiler editörlerimizden Erdi Özüağ'ın kişisel gayret ve çabaları ile elde edilmiş ve dünyada ilk defa Donanimhaber.com kullanıcıların bilgisine sunulmuştur.

Peki Şimdi Ne Olacak?

Ortada bize sağlanan özel bir içerik veya içerik gizliliği ile ilgili bir sözleşme olmamasına rağmen hazımsız "Teknoloji Blogu" yazarlarının ve AMD'nin Donanimhaber.com'a karşı böyle bir tavır alması bizce kabul edilemez.

Eğer AMD, Dünya basınına bugüne kadar yüzlerce haber servis etmiş ve milyonlarca ziyaretçisi olan Donanimhaber.com'u "Teknoloji Blogları" na tercih edecekse bizler de bu duruma karşı tepkimizi ne AMD, ne de AMD partnerlerinden gelen herhangi bir HD 6990 ekran kartının incelemesine Donanimhaber.com'da yer vermeyerek göstereceğiz.

Donanimhaber.com'un amacı en taze teknoloji haberlerini tarafsız bir şekilde Türk kullanıcıları ile buluşturmaktır. Kimse ziyaretçilerimizin bilgi edinme hakkını engelleyemez. Eğer bazı firmalar veya kişiler taze bilgi akışına engel olmaya çalışacaklarsa bu firma ve kişilere karşı en sert tepkiyi gösteririz.

Bizler, Donanimhaber.com kullanıcılarının AMD'den gelecek HD 6990'a ihtiyacı olmadığını, asıl AMD'nin bu kullanıcıların yorumlarına ve görüşlerine ihtiyacı olduğunu düşüncesindeyiz.

Sevgi ve Saygılarımla

Mesut Çevik

Donanimhaber.com Genel Yayın Yönetmeni

Güncellemeler:

25.03.2011 18:25 AMD'den beklenen açıklama geldi!

Konu ile ilgili detaylara Buraya Tıklayarak ulaşabilirsiniz.

22.03.2011 15:06 Arkadaşlar Merhaba,

AMD Türkiye Ekibi ile toplantımız henüz sona erdi. Yaşanan gelişmeler ve gelinen son noktanın değerlendirildiği toplantıda AMD, yayınlanan bilgilerin kendileri için son derece hassas olması nedeniyle bu tip bir tepki gösterildiğini fakat son gelinen noktada bu tepkinin kullanıcılara bilgi ulaştırılması konusunda önemli bir aksaklığa neden olması dolayısıyla, bundan sonraki benzeri haberlerin öncesinde karşılıklı münazara yapılması talabiyle bu durumun ortadan kaldırılarak Donanimhaber.com ile ilişkilerin eskiden olduğu gibi sorunsuz bir şekilde devam ettirilmesini arzuladıklarını dile getirdi.

Gerçekleştirilen olumlu toplantı sonrasında AMD'den konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılacak ve buna Donanimhaber.com'da yer vereceğiz.

Gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

21.03.2011 20.20: Yayınlanan haber ardından sürekli iletişimde kalarak sorunun iki tarafında yararına olacak şekilde bir çözüme kavuşması için çaba harcayan AMD Türkiye ekibi ile yarın bir öğle yemeğinde bir araya gelerek değerlendirme yapacağız. Umarız bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkar ve güzel bir açıklama yapılır.