Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü "Alınabilecek en iyisi!"

Dell'in ultra ince ekran çerçeveleri ile merak uyandıran başarılı XPS ailesinin yeni üyesi Dell XPS 13 2si1, şık dizaynı, ekranı, kullanım kolaylıkları ve güvenlik seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Amerika LasVegas’ta düzenlenen CES 2017 kapsamında deneme fırsatı bulduğumuz yeni dell xps 13 2si1 arada, Dell XPS ailesinin ikonik çerçevesiz ekran dizaynını devam ettiriyor ve 13.3” dokunmatik IGZO IPS panel 3200x1800 piksel çözünürlük sunuyor.





Tabi seçime göre Full HD çözünürlükte panelle temin etmek de mümkün. Intel’in Y serisi Kaby Lake Core i5 ve Core i7 işlemci seçeneklerinin sunulduğu bilgisayarda 16GB’a kadar LPDDR3 bellek ve PCIe tabanlı 256GB’a kadar SSD seçenekleri kullanıcıya sunuluyor.

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Dışı alüminyum içi karbon fiber malzeme ile kaplı kasası ile 1,23kg ağırlığı bulunan yeni dell xps 13 2si1 arada’nın güvenlik konusunda sunduğu seçenekler de dikkat çekici. Dışı alüminyum içi karbon fiber malzeme ile kaplı kasası ile 1,23kg ağırlığı bulunan yeni dell xps 13 2si1 arada’nın güvenlik konusunda sunduğu seçenekler de dikkat çekici.

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Yeni nesil parmak izi okuyucuya sahip olan bilgisayarın aynı zamanda infrared özellikli kamerası Windows 10’un yüz tanıma fonksiyonunu destekliyor ve kullanıcının şifre girmesine gerek kalmadan PC başına oturduğu anda sistemin açılmasını sağlıyor. Yeni nesil parmak izi okuyucuya sahip olan bilgisayarın aynı zamanda infrared özellikli kamerası Windows 10’un yüz tanıma fonksiyonunu destekliyor ve kullanıcının şifre girmesine gerek kalmadan PC başına oturduğu anda sistemin açılmasını sağlıyor.

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2si1 arada bir bilgisayardan söz ediyoruz. Dell XPS 13 2si1’de tablet moduna geçmek için ekranı klavye arkasına kıvırmanız gerekiyor. Tuşların arkada kaldığı kullanım şekli yanında dilerseniz üçgen posizyonunda masaya konumlandırıp kullanmak da mümkün. 2si1 arada bir bilgisayardan söz ediyoruz. Dell XPS 13 2si1’de tablet moduna geçmek için ekranı klavye arkasına kıvırmanız gerekiyor. Tuşların arkada kaldığı kullanım şekli yanında dilerseniz üçgen posizyonunda masaya konumlandırıp kullanmak da mümkün.

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Klavye tam boyutlu ve alttan aydınlatmalı tuşların geri bildirim seviyeleri oldukça yeterli düzeyde. Klavye tam boyutlu ve alttan aydınlatmalı tuşların geri bildirim seviyeleri oldukça yeterli düzeyde.

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Touchpad’de büyük tasarımı ve hassasiyeti ile büyük kullanım kolaylığı sunuyor. Çoklu dokunmayı desteklemesi sayesinde de genelde dokunmatik ekrana dokunmaya ihtiyaç duymadan bütün işinizi bu kısımdan görebiliyorsunuz. Touchpad’de büyük tasarımı ve hassasiyeti ile büyük kullanım kolaylığı sunuyor. Çoklu dokunmayı desteklemesi sayesinde de genelde dokunmatik ekrana dokunmaya ihtiyaç duymadan bütün işinizi bu kısımdan görebiliyorsunuz.

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Dokunmatik ekranda kalem kullanmak da mümkün. Basınç duyarlı olan kalemle az bastırdığınızda basınca göre de kalın hatlar çizmek mümkün. Ekranın yüksek çözünürlüğü de hesaba katıldığında iyi bir çizim tahtası olacağı kesin. Dokunmatik ekranda kalem kullanmak da mümkün. Basınç duyarlı olan kalemle az bastırdığınızda basınca göre de kalın hatlar çizmek mümkün. Ekranın yüksek çözünürlüğü de hesaba katıldığında iyi bir çizim tahtası olacağı kesin.



En kalın noktası 13,7mm yüksekliğinde olan dizüstüde giriş çıkış portları olarak Display port ve Thunderbolt 3.0 çıkışı da alınabilen 2 adet Type-C USB 3.1 portu, microSD kart okuyucu, ve 3.5mm ses çıkışı konumlandırılmış. Aynı zamanda yan panele yerleştirilen ledler sayesinde dizüstüyü açmaya gerek kalmadan pil durumu hakkında da bilgi alabiliyorsunuz.

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Dell’in belirttiğine göre Full HD panelli versiyon 15 saate kadar 4K ekranlı versiyon ise 8 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Seçtiğiniz konfigirasyona göre 1000$ ile 1400$ arasında değişen fiyatlarla Amerika’da satışa sunulan yeni dell xps 13 2si1 aradanın Türkiye satış fiyatı ise videonun hazırlandığı zaman için henüz kesinleşmemişti. Dell’in belirttiğine göre Full HD panelli versiyon 15 saate kadar 4K ekranlı versiyon ise 8 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Seçtiğiniz konfigirasyona göre 1000$ ile 1400$ arasında değişen fiyatlarla Amerika’da satışa sunulan yeni dell xps 13 2si1 aradanın Türkiye satış fiyatı ise videonun hazırlandığı zaman için henüz kesinleşmemişti.

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Hafif yapısı, taşımaya değer uzun pil ömrü, çoklu ortam, ofis, internet ve kısıtlı çoklu ortam içeriği düzenlemek için yeterli performansı, fansız yapısı ile sessiz bir çalışma ortamı sunmasıyla Dell XPS 13 2si1 arada Apple’ın Macbook’una iyi bir alternatif arayanlara göz kırpıyor. Hafif yapısı, taşımaya değer uzun pil ömrü, çoklu ortam, ofis, internet ve kısıtlı çoklu ortam içeriği düzenlemek için yeterli performansı, fansız yapısı ile sessiz bir çalışma ortamı sunmasıyla Dell XPS 13 2si1 arada Apple’ın Macbook’una iyi bir alternatif arayanlara göz kırpıyor.

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Özellikle çerçevesiz 4K dokunmatik IGZO paneli kullanım zevkini arttıran önemli unsurlardan biri.

Özellikle çerçevesiz 4K dokunmatik IGZO paneli kullanım zevkini arttıran önemli unsurlardan biri.