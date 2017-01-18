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Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü "Alınabilecek en iyisi!"

2 yıl
44,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dell'in ultra ince ekran çerçeveleri ile merak uyandıran başarılı XPS ailesinin yeni üyesi Dell XPS 13 2si1, şık dizaynı, ekranı, kullanım kolaylıkları ve güvenlik seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Amerika LasVegas’ta düzenlenen CES 2017 kapsamında deneme fırsatı bulduğumuz yeni dell xps 13 2si1 arada, Dell XPS ailesinin ikonik çerçevesiz ekran dizaynını devam ettiriyor ve 13.3” dokunmatik IGZO IPS panel 3200x1800 piksel çözünürlük sunuyor.


Tabi seçime göre Full HD çözünürlükte panelle temin etmek de mümkün. Intel’in Y serisi Kaby Lake Core i5 ve Core i7 işlemci seçeneklerinin sunulduğu bilgisayarda 16GB’a kadar LPDDR3 bellek ve PCIe tabanlı 256GB’a kadar SSD seçenekleri kullanıcıya sunuluyor.
Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü
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Dışı alüminyum içi karbon fiber malzeme ile kaplı kasası ile 1,23kg ağırlığı bulunan yeni dell xps 13 2si1 arada’nın güvenlik konusunda sunduğu seçenekler de dikkat çekici.
Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü
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Yeni nesil parmak izi okuyucuya sahip olan bilgisayarın aynı zamanda infrared özellikli kamerası Windows 10’un yüz tanıma fonksiyonunu destekliyor ve kullanıcının şifre girmesine gerek kalmadan PC başına oturduğu anda sistemin açılmasını sağlıyor.
Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü
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2si1 arada bir bilgisayardan söz ediyoruz. Dell XPS 13 2si1’de tablet moduna geçmek için ekranı klavye arkasına kıvırmanız gerekiyor. Tuşların arkada kaldığı kullanım şekli yanında dilerseniz üçgen posizyonunda masaya konumlandırıp kullanmak da mümkün.
Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü
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Klavye tam boyutlu ve alttan aydınlatmalı tuşların geri bildirim seviyeleri oldukça yeterli düzeyde.
Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü
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Touchpad’de büyük tasarımı ve hassasiyeti ile büyük kullanım kolaylığı sunuyor. Çoklu dokunmayı desteklemesi sayesinde de genelde dokunmatik ekrana dokunmaya ihtiyaç duymadan bütün işinizi bu kısımdan görebiliyorsunuz.
Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü
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Dokunmatik ekranda kalem kullanmak da mümkün. Basınç duyarlı olan kalemle az bastırdığınızda basınca göre de kalın hatlar çizmek mümkün. Ekranın yüksek çözünürlüğü de hesaba katıldığında iyi bir çizim tahtası olacağı kesin.

En kalın noktası 13,7mm yüksekliğinde olan dizüstüde giriş çıkış portları olarak Display port ve Thunderbolt 3.0 çıkışı da alınabilen 2 adet Type-C USB 3.1 portu, microSD kart okuyucu, ve 3.5mm ses çıkışı konumlandırılmış. Aynı zamanda yan panele yerleştirilen ledler sayesinde dizüstüyü açmaya gerek kalmadan pil durumu hakkında da bilgi alabiliyorsunuz.
Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü
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Dell’in belirttiğine göre Full HD panelli versiyon 15 saate kadar 4K ekranlı versiyon ise 8 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Seçtiğiniz konfigirasyona göre 1000$ ile 1400$ arasında değişen fiyatlarla Amerika’da satışa sunulan yeni dell xps 13 2si1 aradanın Türkiye satış fiyatı ise videonun hazırlandığı zaman için henüz kesinleşmemişti.
Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü
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Hafif yapısı, taşımaya değer uzun pil ömrü, çoklu ortam, ofis, internet ve kısıtlı çoklu ortam içeriği düzenlemek için yeterli performansı, fansız yapısı ile sessiz bir çalışma ortamı sunmasıyla Dell XPS 13 2si1 arada Apple’ın Macbook’una iyi bir alternatif arayanlara göz kırpıyor.
Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü
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Özellikle çerçevesiz 4K dokunmatik IGZO paneli kullanım zevkini arttıran önemli unsurlardan biri.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
flexii_87 2 yıl en beğenilen
i7 7Y75 (1.3 ghz-3.6 ghz) nedir arkadaş

doğal olarak intel hd 615 gpu var

en basit örneği o çözünürlükte youtube video izlerken sayfayı aşağı kaydırmada tökezlemesi (İNTEL HD 515 GPU kullandığım için tahmin edebiliyorum)
yine bok etmişler, cihazı çıkarmadan öldürmüşler vede fan soğutma yok
kağıt üzerinde yazılanlara bakmayın
3.6 ghz yine zor görür çihaz, hele biraz kullanmaya başlayın çekirdek hızı 2 ghz yi bile bulmayacak
nedenmi ? çünkü fan soğutma yok bu yüzden sıcaklıklar çoğu zaman 80 derece üzerine çıkıyor
ve cihaz 85 derece üzerine çıkınca voltaj düşmeye başlayınca çekirdek hızlarını düşürmeye başlıyor
Dell xps 12(9250)modelini kullanıyorum
4K ekran var (3840 x 2160)
işlemci : M5 6Y57 (1.1 GHZ- TURBO İLE 2.8 GHZ)
intel hd 515 GPU VAR
4K çzönürlükte kullanmaya başladıktan 5 dakika sonra cihaz 11,6 inç atom işlemcili eski notebook bilgisayarlar gibi tepki vermeye başlıyor
sonra hoopp çekirdek hızları 1.5 ghz lerde, 80-85 derece sıcaklıklar da cabası
Ya SURFACE PRO 3-4 incecik kasasının içine bile fan soğutma yerleştirip intel 6200U-6300U CPU ve intel HD 520 GPU serisi mimari kullanabiliyorsa , Dell mühendisleri ne yapıyor, çok merak ediyorum
örnek-1 link : i.ytimg.com/...
mackbook larda core M işlemci kullanmalarına lafım yok, macos çekirdek mimarisini nasıl kullanacağını bilen bir yazılım
gel gelelim windows 10 ise yüksek donanıma ihtiyaç duyan ve işlemciyi yoran yazılım, bu yüzden soğutma olmadan core M işlemciler yetmiyor
saygılarımla.
i7 7Y75 (1.3 ghz-3.6 ghz) nedir arkadaşdoğal olarak intel hd 615 gpu varen basit örneği o çözünürlükte youtube video izlerken sa...
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ensaronline 2 yıl
DELL bu işi iyi biliyo
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SeKSandDoRT 2 yıl

bu bilgisayarın su/toz sıçramalarına dayanıklılığımı var ki fansız yapıp birde altını üstünü sımsıkı kapatıyorlar, ızgara yap, ısı yer değiştirmesi prensibine göre dizayn et, içine 5ghz işlemci koysan ne olur, termal yavaşlamaya sebeb olduktuktan sonra ???
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Xagdas 2 yıl
1.23 Gram'mış, Mesut öyle söylüyor. Nohut tanesi kadar :)
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brshr 2 yıl
Türkiye satış fiyatı 5999 TL
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fyfyfy1453 2 yıl
XPS 15 ten selamlar. ALIN!
Hattta Stok yapın! cidden Dell XPS serisine harika makine yapıyor.
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tolgatelli 2 yıl
bu nasıl bir karbon fiber kaplama anlamadım,
media markt'ta incelemeye gittiğimde touchpad yanındaki bilek dayama alanları aşınmıştı, çok çirkin görünüyordu.
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evad3rs 2 yıl
Mesut abi bence sen artık iyice yaşlandın eskiden çok daha fazla seçeneği göz önünde bulundurur ona göre seçimlerde daha doğru yönlendirirdin. Şimdilerde ise ucu çok keskin çıkışlarınız size olan güvenilirliği azaltmıyor değil. Örneğin bu bilgisayar için en iyi 2 si 1 arada demişsiniz
bestbuy.com/...
Bu asus modeli acaba hangi özelliği ile dell in gerisinde kalıyor anlamış değilim. Diğer taraftan bunu bestbuy dan alınca 512 ssd yi samsung 960 pro ile kaç gb lık versiyonunu istiyorsanız aradaki fiyat farkını ödeyip bu şekilde temin edebiliyorken yineliyorum söylediklerimi acaba hangi özelliği ile şu en iyisi dediğiniz xps den geri kalıyor merak ediyorum. Cevaplarsanız sevinirim.
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Asil Türk Kanı 2 yıl evad3rs
Sadece bu sitede değil ki XPS yerli yabancı bütün sitelerde ultrabooklar arası en iyi olarak görülüyor.Nedeni güvenilirliği ,ekranı ve malzeme kalitesi sanırım.Wndows un mac i denir XPS için ve hep macbooklarla kıyaslanır
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flexii_87 2 yıl en beğenilen
i7 7Y75 (1.3 ghz-3.6 ghz) nedir arkadaş

doğal olarak intel hd 615 gpu var

en basit örneği o çözünürlükte youtube video izlerken sayfayı aşağı kaydırmada tökezlemesi (İNTEL HD 515 GPU kullandığım için tahmin edebiliyorum)
yine bok etmişler, cihazı çıkarmadan öldürmüşler vede fan soğutma yok
kağıt üzerinde yazılanlara bakmayın
3.6 ghz yine zor görür çihaz, hele biraz kullanmaya başlayın çekirdek hızı 2 ghz yi bile bulmayacak
nedenmi ? çünkü fan soğutma yok bu yüzden sıcaklıklar çoğu zaman 80 derece üzerine çıkıyor
ve cihaz 85 derece üzerine çıkınca voltaj düşmeye başlayınca çekirdek hızlarını düşürmeye başlıyor
Dell xps 12(9250)modelini kullanıyorum
4K ekran var (3840 x 2160)
işlemci : M5 6Y57 (1.1 GHZ- TURBO İLE 2.8 GHZ)
intel hd 515 GPU VAR
4K çzönürlükte kullanmaya başladıktan 5 dakika sonra cihaz 11,6 inç atom işlemcili eski notebook bilgisayarlar gibi tepki vermeye başlıyor
sonra hoopp çekirdek hızları 1.5 ghz lerde, 80-85 derece sıcaklıklar da cabası
Ya SURFACE PRO 3-4 incecik kasasının içine bile fan soğutma yerleştirip intel 6200U-6300U CPU ve intel HD 520 GPU serisi mimari kullanabiliyorsa , Dell mühendisleri ne yapıyor, çok merak ediyorum
örnek-1 link : i.ytimg.com/...
mackbook larda core M işlemci kullanmalarına lafım yok, macos çekirdek mimarisini nasıl kullanacağını bilen bir yazılım
gel gelelim windows 10 ise yüksek donanıma ihtiyaç duyan ve işlemciyi yoran yazılım, bu yüzden soğutma olmadan core M işlemciler yetmiyor
saygılarımla.
1 Yanıt Yanıtla +4
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burakk, 2 yıl flexii_87
flexii_87

i7 7Y75 (1.3 ghz-3.6 ghz) nedir arkadaş

doğal olarak intel hd 615 gpu var

en basit örneği o çözünürlükte youtube video izlerken sayfayı aşağı kaydırmada tökezlemesi (İNTEL HD 515 GPU kullandığım için tahmin edebiliyorum)

yine bok etmişler, cihazı çıkarmadan öldürmüşler vede fan soğutma yok
kağıt üzerinde yazılanlara bakmayın
3.6 ghz yine zor görür çihaz, hele biraz kullanmaya başlayın çekirdek hızı 2 ghz yi bile bulmayacak
nedenmi ? çünkü fan soğutma yok bu yüzden sıcaklıklar çoğu zaman 80 derece üzerine çıkıyor
ve cihaz 85 derece üzerine çıkınca voltaj düşmeye başlayınca çekirdek hızlarını düşürmeye başlıyor

Dell xps 12(9250)modelini kullanıyorum
4K ekran var (3840 x 2160)
işlemci : M5 6Y57 (1.1 GHZ- TURBO İLE 2.8 GHZ)
intel hd 515 GPU VAR

4K çzönürlükte kullanmaya başladıktan 5 dakika sonra cihaz 11,6 inç atom işlemcili eski notebook bilgisayarlar gibi tepki vermeye başlıyor
sonra hoopp çekirdek hızları 1.5 ghz lerde, 80-85 derece sıcaklıklar da cabası
Ya SURFACE PRO 3-4 incecik kasasının içine bile fan soğutma yerleştirip intel 6200U-6300U CPU ve intel HD 520 GPU serisi mimari kullanabiliyorsa , Dell mühendisleri ne yapıyor, çok merak ediyorum

örnek-1 link : i.ytimg.com/...

mackbook larda core M işlemci kullanmalarına lafım yok, macos çekirdek mimarisini nasıl kullanacağını bilen bir yazılım
gel gelelim windows 10 ise yüksek donanıma ihtiyaç duyan ve işlemciyi yoran yazılım, bu yüzden soğutma olmadan core M işlemciler yetmiyor

saygılarımla.


Bu arada ben bir dipnot gireyim hd 515 ile hd 520 arasında yüzde 4 yüzde 5 fark var, fansız olması kişiden kişiye değişir, bende de o eski atom işlemcili 11.6"lik makinelerden var ve beş adet temel sıkıntısı var cihazın;

birincisi işlemcisi zaten yavaş bir de thermal throttling'e giriyor,
ikincisi gpu da zaten 4, 6 veya 8 execution unit olacaktı, iki boyut ağırlıklı uygulamalarda bile texture sayısı arttı mı ciddi anlamda zorlanıyor,
üstüne düşük performansa rağmen çok ısınıyor ve deli gibi fan sesi yapıyor,
dördüncüsü şarjı iki saati bulmuyor,
beşincisini herkes problem saymaz ama ekran çözünürlüğü...

bu cihazda fan sesi yok,
gpu yeterince güçlü ama o thermal throttling olayı var,
keza cpu da öyle,
ekran bayağı hoş,
termal bütçesine bakarsak ve kağıt üstündeki bilgilere batarya ömrü çok iyi,

Bilgisayarı zorlayacaksak 9350 al,
zorlamayacaksan bunu,

Ofiste i7-5820k ile çalışıyorum, evde kafama göre i3-3217u windows 10 tablet veya i7-4720hq Dizüstü kimi zaman diğerlerinin şarjı biterse celeron 847 o çürük bilgisayar kimi zaman ipad ile film, dizi, surf, araştırma tarzı işlerimi yapıyorum. Hepsinin yeri gerçekten farklı.

Fakat bu bilgisayar, evinde-ofisinde güçlü makine sıkıntısı çekmeyenler için sürekli yanlarında taşıyabilecekleri ve web sayfalarının çözümlenmesi gibi anlık sistem yüklerini başarıyla kaldıracak bir makine gibi gözüküyor ki anlık da olsa 3.6ghz'e çıkabilmesi çok iyi zira 5820k veya 4720hq de turbo boost'la en fazla 3.6 görüyor (5820k stock haliyle düşünürsek ki 140 watt termal bütçeden bahsediyor). Günün sonunda ise ikisi de benim anlık yükler gerektiren kullanımımda aynı performansı veriyor. Ki 5820k taşıyan masaüstünü taşıyamıyorum, 4720hq'lü makine ise sırf web gezintisi bile olsa pilini bitiriyor 2 saatte yeni bir cihaz olmasına rağmen.
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SHARINGAN 2 yıl
Ûrun ortada mac almak isteyen gitsin onu alsìn. Bence dell cok sik tasarlamis.
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gidi 2 yıl
bunun klavyesi appleınkinden daha iyi gibi
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