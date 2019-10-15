Yeni Google Pixel Buds karşınızda

Geçen yıl kablosuz kulaklık pazarına ilk hamlesini yapan Google bu yıl biraz daha iddialı. İlk nesil Pixel Buds kulaklıkların üretimini durduran Google ikinci nesil Pixel Buds kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni Google Pixel Buds özellikleri ve fiyatı

Yeni Google Pixel Buds kulaklıklar yapay zekâ ile desteklenmiş bir yonga barındırıyor. Google yakın dönemde yazılım güncellemeleri ile yonganın kabiliyetlerini ortaya çıkaracağını ifade ediyor.

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Kulaklıkların kapsama alanı 110 metreye kadar çıkabiliyor. Ev içerisinde 3 odaya kadar kapsama alanı var. Böylece belirli senaryolarda iletişim kesintisiz olarak devam edebiliyor. Hey Google komutu ile Google Assistant devreye giriyor.

Kulaklık ucundaki kauçuk halka kulağı dış seslerden arındırıyor ve bass tepkilerini arttırıyor. Küçük hava kanalı ise gerektiği kadar dış sesin kulağa girmesini sağlıyor. Ses seviyesi otomatik olarak dış ortama göre ayarlanıyor. Mikrofonlar ise sesin geldiği yönü tespit edebiliyor, sesinizi ise kemik iletimi üzerinden alıyor.

Google Pixel Buds yaklaşık 5 saate kadar kullanılabiliyor. Bataryalı kılıf ile bu süre 24 saate çıkıyor. Bahar aylarında piyasaya sürülecek olan Google Pixel Buds 179$ fiyat etiketine sahip.