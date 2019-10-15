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    Yeni Google Pixel Buds karşınızda

    Yeni Google Pixel Buds kulaklıklar 110 metreye kadar çekim alanı sunabilirken kaliteyi yükseltiyor ve dış sesleri en aza indirgiyor. Yeni Google Pixel Buds özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Geçen yıl kablosuz kulaklık pazarına ilk hamlesini yapan Google bu yıl biraz daha iddialı. İlk nesil Pixel Buds kulaklıkların üretimini durduran Google ikinci nesil Pixel Buds kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Yeni Google Pixel Buds özellikleri ve fiyatı

    Yeni Google Pixel Buds kulaklıklar yapay zekâ ile desteklenmiş bir yonga barındırıyor. Google yakın dönemde yazılım güncellemeleri ile yonganın kabiliyetlerini ortaya çıkaracağını ifade ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Faraday Future kurucusu iflas erteleme istedi"

    Kulaklıkların kapsama alanı 110 metreye kadar çıkabiliyor. Ev içerisinde 3 odaya kadar kapsama alanı var. Böylece belirli senaryolarda iletişim kesintisiz olarak devam edebiliyor. Hey Google komutu ile Google Assistant devreye giriyor.

    Kulaklık ucundaki kauçuk halka kulağı dış seslerden arındırıyor ve bass tepkilerini arttırıyor. Küçük hava kanalı ise gerektiği kadar dış sesin kulağa girmesini sağlıyor. Ses seviyesi otomatik olarak dış ortama göre ayarlanıyor. Mikrofonlar ise sesin geldiği yönü tespit edebiliyor, sesinizi ise kemik iletimi üzerinden alıyor.

    Google Pixel Buds yaklaşık 5 saate kadar kullanılabiliyor. Bataryalı kılıf ile bu süre 24 saate çıkıyor. Bahar aylarında piyasaya sürülecek olan Google Pixel Buds 179$ fiyat etiketine sahip.

     


    https://www.phonearena.com/news/new-google-pixel-buds-announced_id119671 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Brky 1 sa.
    Kablosuz kulakiçi kulaklıkta, kabloluya yakın ses kalitesi arayanlar ve bütçe sorunu olmayanlar Sennheiser Momentum True'dan başka kulaklığa bakmasın. Airpods, Pixel Buds vs. ıvır zıvır, ergen kulaklıkları bunlar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    spencermila 27 dk. Brky
    bunuda unutmamak lazım sony wf-1000xm3 kullanıyorum üst düzey bir ürün bu üründe
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    SC0RPI0N 2 sa.
    Bu segmentte en iyi bence kalite ve tasarım olarak Beoplay E8 fiyatı pahalı ama sonuna kadar hakediyor.
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    MrKattchup 3 sa.
    Şekli çok rahatsız duruyor ama tabi kullanıcıdan kullanıcıya değişir.
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    Bay Robot 3 sa.
    Airpods 2 159$ kimse bunu almaz.
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