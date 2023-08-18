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    Anlık Bildirim

    Google, kulaklıkları için temizlik bildirimi gönderecek

    Google, Pixel Buds kulaklıklara sahip olan kullanıcıları için belli aralıklarla temizlik hatırlatmasında bulunacak. Yeni özellik, Pixel Buds uygulamasında görüldü.
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    google kulaklık temizleme hatırlatıcı Tam Boyutta Gör
    Diğer kulak içi kulaklıklar gibi Google Pixel Buds da doğrudan kulak kanalına yerleşen uçlara sahip. Bu da kulaklığın daha kolay kirlenmesi ve zaman zaman temizlenmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak, kulaklık temizliğine yeterli önemi göstermeyen kullancıların sayısı çok olacak ki Google, artık kulaklıkları için temizleme bildiriminde bulunacak.

    Pixel Buds için temizlik hatırlatıcısı

    Pixel Buds uygulamasının en son sürümünde (1.0.555017123) hatırlatma özelliği mevcut. Google, uygulama aracılığıyla kullanıcılara periyodik olarak kulaklıkları temizlemelerini önerecek bir bildirim yollayacak. Kullanıcı, bildirime dokunduğunda Google, kulaklık ve şarj kutusunun en iyi nasıl temizleneceği hakkında bilgiler içeren bir kılavuza yönlendirecek.

    Google, kulaklıkları temizlemenin kulaklığın ses kalitesini etkilediğini ve şarj olmama gibi sorunları azalttığını söylüyor. Uygulama, kulaklıkların ne kadar süreyle takılı olduğunu takip ediyor ve her 120 saatte bir temizlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

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    alex59 14 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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