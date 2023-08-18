Tam Boyutta Gör Diğer kulak içi kulaklıklar gibi Google Pixel Buds da doğrudan kulak kanalına yerleşen uçlara sahip. Bu da kulaklığın daha kolay kirlenmesi ve zaman zaman temizlenmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak, kulaklık temizliğine yeterli önemi göstermeyen kullancıların sayısı çok olacak ki Google, artık kulaklıkları için temizleme bildiriminde bulunacak.

AirPods kulaklıklar için ilk profesyonel temizleme kiti çıktı 8 ay önce eklendi

Pixel Buds için temizlik hatırlatıcısı

Pixel Buds uygulamasının en son sürümünde (1.0.555017123) hatırlatma özelliği mevcut. Google, uygulama aracılığıyla kullanıcılara periyodik olarak kulaklıkları temizlemelerini önerecek bir bildirim yollayacak. Kullanıcı, bildirime dokunduğunda Google, kulaklık ve şarj kutusunun en iyi nasıl temizleneceği hakkında bilgiler içeren bir kılavuza yönlendirecek.

Google, kulaklıkları temizlemenin kulaklığın ses kalitesini etkilediğini ve şarj olmama gibi sorunları azalttığını söylüyor. Uygulama, kulaklıkların ne kadar süreyle takılı olduğunu takip ediyor ve her 120 saatte bir temizlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Google, kulaklıkları için temizlik bildirimi gönderecek