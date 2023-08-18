Google, kulaklıkları için temizlik bildirimi gönderecek

Pixel Buds için temizlik hatırlatıcısı
Pixel Buds uygulamasının en son sürümünde (1.0.555017123) hatırlatma özelliği mevcut. Google, uygulama aracılığıyla kullanıcılara periyodik olarak kulaklıkları temizlemelerini önerecek bir bildirim yollayacak. Kullanıcı, bildirime dokunduğunda Google, kulaklık ve şarj kutusunun en iyi nasıl temizleneceği hakkında bilgiler içeren bir kılavuza yönlendirecek.
Google, kulaklıkları temizlemenin kulaklığın ses kalitesini etkilediğini ve şarj olmama gibi sorunları azalttığını söylüyor. Uygulama, kulaklıkların ne kadar süreyle takılı olduğunu takip ediyor ve her 120 saatte bir temizlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.