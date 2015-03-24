Yeni HTC One M9 aksesuarları tanıtıldı

HTC Dot View kılıf

HTC yeni amiral gemisi One M9'u kısa bir süre önce kendi memleketinde satışa sunarken yeni aksesuarlarını da tanıttı. Aksesuarlar arasında daha önce gördüğümüz Dot View kılıfların yeni modele uygun hali, kutu içeriğindeki kulaklık ve bazı diğer aksesuarlar yer alıyor.

Orjinal Dot View kılıfı ekstra bir yenilik sunmuyor ancak "DotView Ice case" adındaki yeni bir modelinde kılıfın arka kısmının transparan şekilde bırakması dikkat çekiyor. Bu sayede arka tarafta metal kasa ile görünümü güçlendirmek amaçlanmış.





HTC DecoStand kılıfları

Tanıtılan kılıflardan bir diğeri ise DecoStand adını taşıyor. Özellikle sağ ve sol kısımları güçlü koruyabilen kılıfın en büyük özelliği arka kısımlarındaki desenlerin açılarak stant halini alması. Özellikle dizi,film izlerken kullanışlı olabilecek standın farklı renk seçenekleri de mevcut.

Dikkat çeken kılıflardan bir diğeri ise HTC Active Case oldu. IP68 sertifikasına sahip kılıf ise toza ve suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Su altında 3 metreye kadar dayanabilen kılıf ayrıca 2 metre yükseklikten düşen telefonlarda darbeleri emerken ekran koruyucusu ile birlikte geliyor. Tam Boyutta Gör HTC Active Headset

HTC ayrıca iki yeni kulaklığı da aksesuarlar arasına eklerken bunlardan ilki HTC Pro Studio Earphones oldu. Apple EarPods benzeri olarak görünen kulaklıklar farklı olarak değiştirilebilir uçlara sahip. Seramik tweetler'e sahip kulaklık detaylı vokal sesleri ile birlikte genişletilmiş bass vadediyor.



Aksesuarlara aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

Foto Galeri | 6 Görsel Görüntüle Son olarak HTC Active Headset kulaklığı da tanıtılan bir diğer aksesuar olurken flat tabir edilen düz bir kabloya sahip olsa da uç kısımları manyetik alan ile bir arada kalarak kolay taşıma imkanı sunuyor. Ayrıca kulaklık IP57 sertifikası ile toz ve suya karşı dayanıklılık sunarken 1 metreye kadar su altında kalabiliyor.Aksesuarlara aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.