Yeni Kindle Fire tabletleri Snapdragon 800 çözümü taşıyabilir





Tablet segmentinde Android tarafında Kindle Fire modelleriyle başarılı satışlar yapan Amazon, son olarak Eylül ayında tanıttığı Kindle Fire HD ve Kindle Fire HD 8.9 tabletlerini yenilemek için çalışıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Amazon bu kez üst seviyeye oynamaya kararlı görünüyor. İlk nesil Kindle Fire ve devamı Kindle Fire HD modelleri 199$ civarında bir fiyatla pazara sunulmuştu. Full HD çözünürlük sunan Kindle Fire HD 8.9 ise 299$ fiyat etiketine sahipti.





Yeni Kindle Fire HD ve Kindle Fire HD 8.9 modelleri Qualcomm'un en üst seviye çözümü Snapdragon 800 ile gelecek ve 2GB RAM barındıracak. Her iki modelde Full HD çözünürlükte ekrana sahip olacak.





Kindle Fire HD modelinde ek olarak iyileştirilmiş ön kamera, ilk kez hücresel ağ desteği ve 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi bulunacak. Amazon'un üzerine kendi arayüzünü yerleştirdiği Android işletim sistemi ise 4.2.2 sürümünü temel alacak. Model sonbahar döneminde piyasaya sürülecek.





Kindle Fire HD 8.9 modeli ise yıl sonuna doğru piyasaya sürülecek ve 8.1MP çözünürlükte bir arka kameraya sahip olacak.





Amazon'un ilk göz ağrısı Kindle Fire da yenilenmeden nasibini alacak. Daha düşük bir işlemci ile gelecek olan yeni Kindle Fire 8GB/16GB/32GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Amazon bu modelin 200$’lık fiyat baremini yükseltmek istemiyor.





Snapdragon 800 işlemcili Kindle Fire HD modellerinde Amazon'un nasıl bir fiyat politikası izleyeceği merak konusu. Donanım itibariyle en güçlü tabletler arasında yerini alacak olan serinin fiyatının hatırı sayılır bir oranda yükseleceği düşünülüyor.

http://www.androidauthority.com/kindle-fire-hd-qualcomm-snapdragon-800-250738