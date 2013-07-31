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Yeni Kindle Fire tabletleri Snapdragon 800 çözümü taşıyabilir

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Kindle Fire tabletleri Snapdragon 800 çözümü taşıyabilir

Tablet segmentinde Android tarafında Kindle Fire modelleriyle başarılı satışlar yapan Amazon, son olarak Eylül ayında tanıttığı Kindle Fire HD ve Kindle Fire HD 8.9 tabletlerini yenilemek için çalışıyor.

Sektörden gelen bilgilere göre Amazon bu kez üst seviyeye oynamaya kararlı görünüyor. İlk nesil Kindle Fire ve devamı Kindle Fire HD modelleri 199$ civarında bir fiyatla pazara sunulmuştu. Full HD çözünürlük sunan Kindle Fire HD 8.9 ise 299$ fiyat etiketine sahipti.

Yeni Kindle Fire HD ve Kindle Fire HD 8.9 modelleri Qualcomm'un en üst seviye çözümü Snapdragon 800 ile gelecek ve 2GB RAM barındıracak. Her iki modelde Full HD çözünürlükte ekrana sahip olacak. 

Kindle Fire HD modelinde ek olarak iyileştirilmiş ön kamera, ilk kez hücresel ağ desteği ve 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi bulunacak. Amazon'un üzerine kendi arayüzünü yerleştirdiği Android işletim sistemi ise 4.2.2 sürümünü temel alacak. Model sonbahar döneminde piyasaya sürülecek.

Kindle Fire HD 8.9 modeli ise yıl sonuna doğru piyasaya sürülecek ve 8.1MP çözünürlükte bir arka kameraya sahip olacak. 

Amazon'un ilk göz ağrısı Kindle Fire da yenilenmeden nasibini alacak. Daha düşük bir işlemci ile gelecek olan yeni Kindle Fire 8GB/16GB/32GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Amazon bu modelin 200$’lık fiyat baremini yükseltmek istemiyor.

Snapdragon 800 işlemcili Kindle Fire HD modellerinde Amazon'un nasıl bir fiyat politikası izleyeceği merak konusu. Donanım itibariyle en güçlü tabletler arasında yerini alacak olan serinin fiyatının hatırı sayılır bir oranda yükseleceği düşünülüyor.  

http://www.androidauthority.com/kindle-fire-hd-qualcomm-snapdragon-800-250738 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
bu ürünler resmi yolardan ülkemize gelmediği sürece 3-4 katı fiyatlara almaya mecburuz
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Ginga Bishounen 5 yıl
Şu Kindle'lar artık Türkiye'de resmi olarak satışa başlasa ne iyi olur.
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DH Misafiri 5 yıl
nerede satılıyokı bu cıhaz guzel bıseye benzıyoda turkıyeye gelırmı acep bılen varmıkı acaba bende boyle donanımı guclu bı cıhaz arıyorumda tesekkurler ..
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createemir 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

nerede satılıyokı bu cıhaz guzel bıseye benzıyoda turkıyeye gelırmı acep bılen varmıkı acaba bende boyle donanımı guclu bı cıhaz arıyorumda tesekkurler ..

iPhonedo, Kindle için bir inceleme yapmıştı. Şuan mobilim, link gönderemiyorum. O incelemeyi izledikten sonra karar vermeni öneririm


Edit: İnceleme eski versiyonu için.
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allking 5 yıl
Arkadas bu apple 1ghz cift cekirdekli islemciyle yag gibi akiyor bu android ureticileri de 4 cekirdekli 1.7 ghz islemciler satmaya calisiyorlar bize. Google ureticiler el ele bizi gazliyorlar.
Edit: ayni mesaj yanlislikla oldu silinirse sevinirim
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allking 5 yıl
Arkadas bu apple 1ghz cift cekirdekli islemciyle yag gibi akiyor bu android ureticileri de 4 cekirdekli 1.7 ghz islemciler satmaya calisiyorlar bize. Google ureticiler el ele bizi gazliyorlar.
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RiséAgainst 5 yıl
Tamam grafik önemli de, kindle'ın en can alıcı özelliği e-kitap kısmı değil miydi? Sıradan tabletlere mi dönecek bu ürün şimdi?
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gel pc pc 5 yıl
400 Lira bu tablet için cidden çok uygun :) türkiye fıyatını 5e katlamazlarsa tabikide
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carter 5 yıl
Fiyat güzel fakat ülkemize gelse bile üstüne fazlasıyla koyup satarlar.
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Statistik 5 yıl
Herkes bu islemciyi kullacak zaten, Casper , Nokia bi de Apple kullanmayacak degil mi?!
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl Statistik
Statistik
Herkes bu islemciyi kullacak zaten, Casper , Nokia bi de Apple kullanmayacak degil mi?!

Yıl sonunda yeni Lumia geliyor o da S800 kullanacak büyük ihtimalle
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wolf silver 5 yıl
Bunlar türkiye ye gelip de alsaydık.. Gerçekten adamlar tam fiyat performans tableti yapıyorlar..
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Steve Jobs 5 yıl
Kindle Fire HD'yi iPad'e rakip gosteriyolardi, iPhonedo incelemisti ona gore konusuyorum, cok takiliyormus. O zamanda ne reklamlari yapilmisti Amazon'da ama sonuc ortada. Pek bi sey ummasam da beklemek lazim.
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