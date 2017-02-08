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Yeni LG Watch akıllı saatleri resmiyet kazandı

Google’ın Android Wear 2.0 işletim sisteminin duyurusunu yaptığı etkinlikte LG ile ortak olarak geliştirdiği yeni Watch serisi akıllı saatleri de resmiyet kazandı.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Android Wear 2.0 ortamı için LG ile ortak olarak geliştirdiği iki yeni akıllı saat nihayet resmiyet kazandı. Saatlerin en önemli özelliği Android Wear 2.0 işletim sistemi ile gelen ilk modeller olmaları.

İşin içinde Google olmasına rağmen akıllı saatlerin ismi LG de kalmış. LG Watch Style ve LG Watch Sport adındaki akıllı saatler yuvarlak tasarımı ile dikkat çekiyor. Google ekosistemin en hızlı Android Wear saatleri olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Apple Watch ürününden hatırlayacağımız şekilde yan kısımda bir kontrol pimi mevcut.

LG Watch Sport

Nispeten kalın olan Watch Sport modelinde 1.38 inçlik 480x480 piksel çözünürlüğünde OLED ekran yer alıyor. Gücünü ise Snapdragon 2100 yonga setinden alıyor. 768MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi barındıran modelin bataryası da 430mAh kapasiteli. WiFi, Bluetooth, NFC ve GPS yongalarının yanında LTE desteği de mevcut. Model ile temassız alışveriş yapılabiliyor.

Modelin öne çıkan özelliği çağrı kabul edebilmesi. Bunu da kullanıcısının akıllı telefonundaki telefon numarasını kullanarak yapıyor. IP68 ile suya dayanıklı olan ve nabız ölçer sensör barındıran model 14.2mm kalınlık değerine sahip. Yan tarafta 3 farklı kontrol tuşu yer alıyor. Modelin fiyatı 350$ olarak belirlenmiş.

 

Yeni LG Watch akıllı saatleri resmiyet kazandı
Tam Boyutta Gör

LG Watch Style

Daha ince olan bu saatin kasa kalınlığı 10.8mm civarında. 1.2 inçlik 360x360 piksel çözünürlüğünde OLED ekran barındıran modelin RAM kapasitesi 512MB. Yine batarya da 240mAh kapasitesine gerilemiş. LTE ve NFC desteği hariç diğer tüm bağlantılar mevcut.

Saatin yan tarafında tek bir kontrol tekerleği olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de muhtemelen kasanın biraz daha küçük olması. Akıllı saat IP67 sertifikası ile korunuyor. Modelin fiyatı 250$.

Android 2.0 Wear Yenilikleri

Yeniliklerin ilki saat temalarına geliyor. Daha önce saat temaları kısıtlı bilgi gösterimi yapıyordu ve bu bakımdan kullanıcılar istedikleri tercihi bulmakta sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise saat temasına herhangi bir uygulamadan bildirim eklemek mümkün hale geliyor. Böylece kullanıcılar istedikleri saat temasını kullanma imkanı bulacak.

Diğer yenilik ise el yazısı tanıma özelliği. Minik ekranları üzerinde akıllı saatlerde yazı yazmak oldukça zor. Bu bakımdan ekranın tamamını kullanabilmek önem taşıyor. El yazısı ile kullanıcılar artık daha büyük hareket alanı ve yazma rahatlığı elde edecek. Mesajlara ve maillere de saatlerinden daha hızlı cevap yazabilecek.

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Bunun yanında Allo uygulamasından hatırlayacağımız akıllı cevap özelliği de güncellemede yerini almış. Kullanıcılar, yazı yazmaya gerek kalmadan seçenekleri değerlendirip mesajlara cevap yazabilecek. Fitness takibi tarafında da saatiniz artık koçunuz oluyor. Yapılan aktiviteyi otomatik olarak algılayan sistem, ilgili fitness uygulamasını devreye sokuyor ve takip etmeye başlıyor. Depolanan veriler daha sonra uygulama ile senkronize edilebiliyor.

Yine Google Assistant akıllı asistan özelliği de kullanıma sunulmuş durumda. Şimdilik sadece İngilizce ve Almanca dillerinde çalışan yapay zeka yakın zamanda dil kapsamını genişletecek.

Son olarak saati daha fazla bağımsız kılacak bir yenilik geliyor. Android Wear 2.0 destekli uygulamalar, telefondan bağımsız olarak kurulabilecek ve çalışabilecek. WiFi ve 4G desteği sayesinde, aynı akıllı telefon gibi uygulamalar çalışacak ve senkronize olacak. Ayrıca Spotify artık doğrudan saat teması üzerinden başlatılabiliyor.

 

http://wccftech.com/lg-watch-sport-watch-style-announced/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xloud 2 yıl
Style modeli tam kafamdaki gibi gereksiz özellikleri atılmış ve çok daha şık... Tabi kafamda 250 dolar yoktu :( (Haberde fotoğrafı yok ekrem71 üşenmiş koymaya)
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St Batuhan 2 yıl
Smartwatch 2 kullandım bayağı uzun bir süre. Yine de yeni akıllı saatler cezbetmiyor almak istesem de. SW2'de bayağı bir özellik vardı devrine göre düşünürsek. En önemli nokta ise ekran full açık modu ve üstüne bataryanın 3-4 gün gitmesi en güzel noktalarıydı. Telefon cevaplama ve mesaj kısımları yine bulunmaktaydı. El yazısı yoktu tabii ama hazır kalıplar durumu kurtarmaya yetebilir kısımlardı.
Google el attı iyi oldu da çizdiği hatlar yetersiz ve Android Wear'a da pek güven olmuyor. SW3 mesela destek dışı gibi görünüyor. Zaten tasarım olarak da pek çekici değildi ilk neslin modellerinde olduğu gibi.
Neyse yeni modelleri iyi bir incelemeden geçirmek lazım seçerken. Tizenli Gear S3 dikkat çekiciydi ama sektörün genelinden bağımsız hareket etmesi de tercih ederken düşündürücü davrandırıyor.
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Argat 2 yıl
Samsung Gear2 kullandım. Çok Çok Çok özelliği olmasına rağmen 2 ay sonra istemedim kullanmayı. Şimdi Xiaomi Mi band kullanıyorum. Bana verdikleri 10 gün batarya gücü. Telefonuma sürekli bağlı. Telefonum çalınca titreşimle heber veriyor. Seçtiğim uygulamalardan gelen bildirimleri haber veriyor. Saat tarih adımsayar kalp ritim sensörü var. Hafif. Eğer akıllı bir saat alacaksanız aradığınız ilk özellik batarya gücü olmalı.
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WB 2 yıl
Akilli saatler icin hala cok erken, daha cok gelismeleri lazim..
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