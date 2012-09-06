Yeni Lumia'lar için Fatboy kablosuz şarj yastığı

Dünkü lansmanda iddialı yeni Lumia modellerini tanıtan Nokia, cihaz harici yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Kablosuz şarj teknolojisi mobil cihazlara henüz yeni ulaşmışken, Nokia yaygın kullanıma geçmesi amacıyla önemli adımlar atıyor.





Lumia 920 modeli gömülü Qi teknolojisi sayesinde, Lumia 820 modeli ise uyumlu arka kapaklar sayesinde kablosuz şarj olabiliyor. Nokia'nın tanıttığı kablosuz şarj istasyonu sabun kalıbına benziyor ve Qi standardını destekliyor. Opsiyonel olarak kutu içeriğine dahil edilecek olan istasyonun yanında Fatboy firmasının ürünü de dikkat çekti.





Finlandiya-Hollanda ortak firması olan Fatboy, ilginç tasarımlara sahip günlük yaşam ürünleri pazara sunmasıyla biliniyor. Firmanın kablosuz şarj ürünü ise bir yastık içerisine gizlenmiş şarj istasyonu. Yeni Lumia modellerinizi şarj ederken, ürün oturma odanızda da sırıtmayacak şekilde tasarlanmış.





Nokia'nın diğer bir atılımı ise kablosuz şarj ünitelerinin belirli lokasyonlarda sunulması oldu. Virgin Atlantic havayolları, Heathrow havalimanındaki lounge kısmına bu ünitelerden koyacak. Ayrıca ABD, Asya ve Arabistan gibi bölgelerde faaliyet gösteren Coffe Bean şubelerinde de tezgah üzerinde bu üniteleri kullanmak mümkün olacak.





Nokia çok fazla detay paylaşmasa da kablosuz şarj konusunda yeni girişimler göreceğimiz kesin.