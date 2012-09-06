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Yeni Lumia'lar için Fatboy kablosuz şarj yastığı

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünkü lansmanda iddialı yeni Lumia modellerini tanıtan Nokia, cihaz harici yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Kablosuz şarj teknolojisi mobil cihazlara henüz yeni ulaşmışken, Nokia yaygın kullanıma geçmesi amacıyla önemli adımlar atıyor.

Lumia 920 modeli gömülü Qi teknolojisi sayesinde, Lumia 820 modeli ise uyumlu arka kapaklar sayesinde kablosuz şarj olabiliyor. Nokia'nın tanıttığı kablosuz şarj istasyonu sabun kalıbına benziyor ve Qi standardını destekliyor. Opsiyonel olarak kutu içeriğine dahil edilecek olan istasyonun yanında Fatboy firmasının ürünü de dikkat çekti.

Finlandiya-Hollanda ortak firması olan Fatboy, ilginç tasarımlara sahip günlük yaşam ürünleri pazara sunmasıyla biliniyor. Firmanın kablosuz şarj ürünü ise bir yastık içerisine gizlenmiş şarj istasyonu. Yeni Lumia modellerinizi şarj ederken, ürün oturma odanızda da sırıtmayacak şekilde tasarlanmış.

Nokia'nın diğer bir atılımı ise kablosuz şarj ünitelerinin belirli lokasyonlarda sunulması oldu. Virgin Atlantic havayolları, Heathrow havalimanındaki lounge kısmına bu ünitelerden koyacak. Ayrıca ABD, Asya ve Arabistan gibi bölgelerde faaliyet gösteren Coffe Bean şubelerinde de tezgah üzerinde bu üniteleri kullanmak mümkün olacak.

Nokia çok fazla detay paylaşmasa da kablosuz şarj konusunda yeni girişimler göreceğimiz kesin.


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StormLight 6 yıl
Lumia acaba Nokia'yı küllerinden yeniden canlandırabilecek mi ?
Donanımsal olarak sağlam bir ürün olursa piyasada Samsung ve Apple ile boy ölçebilir.
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ozkank 6 yıl
Rahmetli Palm'in yıllar önce yapıp sattığı bir sistem:
youtube.com/...
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fth-bsky 6 yıl
kimin nereden aklına geldiyse eli öpülecek adammış. kullanımda sorun çıkmazsa çok büyük buluş telefonlar için
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AAT.BH 6 yıl
nokia nın tek eksiği yazılımdı onuda halletti. Ayakta alkışlancak firma eee iphone gibi modellerini sır gibi saklamıyor yakında bu çıkıcak diye telefonu gösteriyor sipekülasyonlar olmuyor tüketici önceden karar veriyor.
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nurettinaz 6 yıl
Lumia serisi bence iphone dan sonra yan ürünler olarak en çok pazara sahip olacak bir telefon. Satış rakamlarını baz alan bu yan ürün şirketleri şimdiden kolları sıvamışa benziyor.
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erci501 6 yıl
bu sarj aparatı s3 ile uyumlu çalışsa iyiydi.
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BiqBrav3 6 yıl
Cengiz wi-fi'ler ne yayıyor kardeşim vitamin felan mı baz istasyonları onlar ne yayıyor yararlı bileşenler mi çevremiz zaten olmuş radyason telefonu eleştireceksen başka bir şey bul ;)
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cengiz4565 6 yıl
radyasyon yayıyordum kanser yapar bence almayın :)
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turbo-powwer 6 yıl
Yeni telefonum ve sarj cihazim belli oldu
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