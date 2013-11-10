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Yeni SD standardı 4K video aktarımını mümkün kılacak

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni SD standardı 4K video aktarımını mümkün kılacak

Mobil cihazlarımızda ve pek çok elektronik cihazda ek hafıza için kullandığımız SD kartların standartları SD Birliği tarafından belirleniyor. Birlik 4K videoların aktarımını mümkün kılacak yeni bir standart duyurdu.

Hafta içinde yapılan duyuruda SD kartlara U3 sembolü ile temsil edilen ve Ultra High Speed Class 3 anlamına gelen yeni bir standart eklendiği açıklandı. Bu standart saniyede en az 30Mb veri aktarımını destekliyor ve 4K videoların aktarımı için yeterli bant genişliğini de sağlıyor. 

Bu sayede 4K videoların yanında canlı yayın ve içerikler de kartlara kaydedilecek ve oynatılabilecek. Belirtilen hızların yakalanması için hem cihazın hem de kartın U3 sembolünü taşıması gerekiyor.

U3 standardı UHS-I ve UHS-II uyumlu SDXC ve SDHC kartlarda kullanılabilecek. Birlik maksimum yazma hızlarının 312Mb seviyesine kadar çıkabileceğini belirtiyor. Standard geçmişe dönük olarak uyumlu da olacak. U3 standardının önümüzdeki aylarda cihazlarda ve hafıza kartlarında yerini alması bekleniyor.

https://www.sdcard.org/home/New_SDXC_and_SDHC_Memory_Cards_Now_Support_4K2K_Video_11-6-2013_FINAL_2.pdf Yorum Yaz
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JrMaster 5 yıl en beğenilen
myhotyro
30Mb veri aktarımını destekliyor muş. Piyasada neredeyse iki senedir 90 MB veri aktarımının üzerine çıkan kartlar SD kart değil mi? Birlik çok geriden geliyor anlaşılan.

O değerler yaklaşık olarak belirtilen miktarlardır.
Sürekli 30mb saniye yazma ve 90mb sn okuma yapmazlar. Bu değerler en fazla çıktıkları gözlemlenen değerlerdir. Senin söylediğin piyasadaki yer alan mevcut kartlar.
Yazıya dikkat edersen en az 30mb sn diyor, yani buda 30mb/sn altına inmeyecek anlamına gelmekte. Max 30mb/sn aktarım yapacak denilmiyor.
Bu yüzden en az sürekli 30mb dosya aktarımı yaparak 4k gibi yüksek veri transferine ihtiyaç duyan formatlar için süreklilik ve performans demek.
myhotyro30Mb veri aktarımını destekliyor muş. Piyasada neredeyse iki senedir 90 MB veri aktarımının üzerine çıkan kartlar SD kart değil mi? Bir...
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OBA INC 5 yıl
Benim kullandığım SD kartların 95mb/s yazma hızı var zaten. Sandisk extreme serisi...
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JoeyBane 5 yıl
Daha 2K'yı göremedik. Adamlar aşmışlar. Demekki böyle bir yenilik bekliyorlardı ki hemen piyasaya sürüldü.
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Vahşi Hindi Süprizi 5 yıl
Stabil calisan hizli bir micro sd kart ciksada sevinsek
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JrMaster 5 yıl en beğenilen
myhotyro
30Mb veri aktarımını destekliyor muş. Piyasada neredeyse iki senedir 90 MB veri aktarımının üzerine çıkan kartlar SD kart değil mi? Birlik çok geriden geliyor anlaşılan.

O değerler yaklaşık olarak belirtilen miktarlardır.
Sürekli 30mb saniye yazma ve 90mb sn okuma yapmazlar. Bu değerler en fazla çıktıkları gözlemlenen değerlerdir. Senin söylediğin piyasadaki yer alan mevcut kartlar.
Yazıya dikkat edersen en az 30mb sn diyor, yani buda 30mb/sn altına inmeyecek anlamına gelmekte. Max 30mb/sn aktarım yapacak denilmiyor.
Bu yüzden en az sürekli 30mb dosya aktarımı yaparak 4k gibi yüksek veri transferine ihtiyaç duyan formatlar için süreklilik ve performans demek.
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myhotyro 5 yıl
"30Mb veri aktarımını destekliyor" muş. Piyasada neredeyse iki senedir 90 MB veri aktarımının üzerine çıkan kartlar SD kart değil mi? Birlik çok geriden geliyor anlaşılan.
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Led Zeppelin 5 yıl
SD yi yayın olan zanettim 720*576
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18XET01 5 yıl
Tüh ya daha Class10 Ultra High 1 standartlı kartımı alalı 1 ay olmadı acaba çok çok büyük farklar oluşur mu ki :/
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