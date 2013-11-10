Yeni SD standardı 4K video aktarımını mümkün kılacak

Haber Editörü
Mobil cihazlarımızda ve pek çok elektronik cihazda ek hafıza için kullandığımız SD kartların standartları SD Birliği tarafından belirleniyor. Birlik 4K videoların aktarımını mümkün kılacak yeni bir standart duyurdu.
Hafta içinde yapılan duyuruda SD kartlara U3 sembolü ile temsil edilen ve Ultra High Speed Class 3 anlamına gelen yeni bir standart eklendiği açıklandı. Bu standart saniyede en az 30Mb veri aktarımını destekliyor ve 4K videoların aktarımı için yeterli bant genişliğini de sağlıyor.
Bu sayede 4K videoların yanında canlı yayın ve içerikler de kartlara kaydedilecek ve oynatılabilecek. Belirtilen hızların yakalanması için hem cihazın hem de kartın U3 sembolünü taşıması gerekiyor.
U3 standardı UHS-I ve UHS-II uyumlu SDXC ve SDHC kartlarda kullanılabilecek. Birlik maksimum yazma hızlarının 312Mb seviyesine kadar çıkabileceğini belirtiyor. Standard geçmişe dönük olarak uyumlu da olacak. U3 standardının önümüzdeki aylarda cihazlarda ve hafıza kartlarında yerini alması bekleniyor.
https://www.sdcard.org/home/New_SDXC_and_SDHC_Memory_Cards_Now_Support_4K2K_Video_11-6-2013_FINAL_2.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O değerler yaklaşık olarak belirtilen miktarlardır.
Sürekli 30mb saniye yazma ve 90mb sn okuma yapmazlar. Bu değerler en fazla çıktıkları gözlemlenen değerlerdir. Senin söylediğin piyasadaki yer alan mevcut kartlar.
Yazıya dikkat edersen en az 30mb sn diyor, yani buda 30mb/sn altına inmeyecek anlamına gelmekte. Max 30mb/sn aktarım yapacak denilmiyor.
Bu yüzden en az sürekli 30mb dosya aktarımı yaparak 4k gibi yüksek veri transferine ihtiyaç duyan formatlar için süreklilik ve performans demek.