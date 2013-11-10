Yeni SD standardı 4K video aktarımını mümkün kılacak





Mobil cihazlarımızda ve pek çok elektronik cihazda ek hafıza için kullandığımız SD kartların standartları SD Birliği tarafından belirleniyor. Birlik 4K videoların aktarımını mümkün kılacak yeni bir standart duyurdu.





Hafta içinde yapılan duyuruda SD kartlara U3 sembolü ile temsil edilen ve Ultra High Speed Class 3 anlamına gelen yeni bir standart eklendiği açıklandı. Bu standart saniyede en az 30Mb veri aktarımını destekliyor ve 4K videoların aktarımı için yeterli bant genişliğini de sağlıyor.





Bu sayede 4K videoların yanında canlı yayın ve içerikler de kartlara kaydedilecek ve oynatılabilecek. Belirtilen hızların yakalanması için hem cihazın hem de kartın U3 sembolünü taşıması gerekiyor.





U3 standardı UHS-I ve UHS-II uyumlu SDXC ve SDHC kartlarda kullanılabilecek. Birlik maksimum yazma hızlarının 312Mb seviyesine kadar çıkabileceğini belirtiyor. Standard geçmişe dönük olarak uyumlu da olacak. U3 standardının önümüzdeki aylarda cihazlarda ve hafıza kartlarında yerini alması bekleniyor.

https://www.sdcard.org/home/New_SDXC_and_SDHC_Memory_Cards_Now_Support_4K2K_Video_11-6-2013_FINAL_2.pdf