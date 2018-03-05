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Yeni Spectacles gözlükleri yolda

İlk nesil Spectacles gözlükleri ile umduğunu bulamayan Snap Inc. firması ısrarından vazgeçmiyor. Firma bu sene iki yeni gözlük modeli daha piyasaya sürme niyetinde.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk aylarında büyük ilgi görmesine rağmen sonrasında adeta çakılan ve Snap Inc. firmasına 40 milyon dolar kaybettiren Spectacles gözlükleri henüz son sözü söylemedi. Firma iki yeni model üzerinde çalışıyor.

Daha gelişmiş olacak

Modellerden ilki orijinal Spectacles gözlüklerinin biraz daha iyileştirilmiş ve performansı arttırılmış bir versiyonu olacak. Bu sayede gözlüğün daha uzun kullanım süresi ve daha yüksek çözünürlükte çekimler yapabileceği tahmin ediliyor.

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İkinci model ise asıl yeni nesil gözlük diyebileceğimiz bir ürün olacak. Gözlüğün çift kamera ve gelişmiş kamera teknolojilerine sahip olacağı ifade ediliyor. Bu model 300$ yaklaşık fiyat etiketine sahip olacak.

Snap Inc.’nin ayrıca Warby Parker ve Luxottica gibi büyük gözlük firmaları ile görüşme halinde olduğu ifade ediliyor. Böylece sadece kendi markası altında değil popüler gözlük markaları altında da Spectacles teknolojileri yer alabilecek. Sonucunda da daha iyi satış rakamları elde edilecek.

Donanım tarafında firmanın ısrarcılığı gözlerden kaçmıyor. Sosyal ağ tarafında beklediği yükselişi göremeyen ve hisseleri sadece 1 dolar artan Snap Inc., görüntüleme konusunda ses getirecek bir donanım ürünü ile yükselişe geçmeyi umut ediyor.

 

http://www.ubergizmo.com/2018/03/new-spectacles-being-developed-by-snap/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 1 yıl
Sektöre yeni bir ürün sundular ama pazarlama ve maliyet gibi şeyleri beceremediler.
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Kerim5100 1 yıl
İlki sanki çok izdiham yarattı da ikincisi yolda...
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