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    Snapchat, yeni para kazanma programını duyurdu: İşte şartlar

    Snapchat, içerik üreticilerinin gelir elde etmesini basitleştirmeyi amaçlayan yeni para kazanma programını duyurdu. Reklamlar, hem hikayelere hem de daha uzun Spotlight videolarına yerleştirilecek.
    snapchat para kazanma programı şartları Tam Boyutta Gör
    Snapchat’in yeni para kazanma programı, Hikayeler’e gönderilen içeriklerin yanı sıra önerilen video içerikleriyle dolu keşif akışı olan Spotlight’ı kapsıyor. Program kapsamında influencer, uygun Stories ve Spotlight gönderilerine yerleştirilen reklamlardan gelir elde edecek. Öncesinde, Hikaye kazançları tek bir gruptaydı, Spotlight kazançları farklı bir program aracılığıyla işleniyordu.

    Snapchat para kazanma şartları neler?

    Yeni program şu anda küçük bir kullanıcı grubuyla test ediliyor. 1 Şubat 2025 itibarıyla çoğunluk için kullanıma sunulacak. Kullanıcıların reklam programına katılma daveti alabilmesi için belli şartları karşılaması gerekiyor. Snapchat para kazanma programı şartları şu şekilde:

    • En az 50.000 takipçiye sahip olma
    • Kaydedilen Hikayeler veya Spotlight’ta ayda en az 25 gönderi paylaşma
    • Son 28 günün en az 10’unda Spotlight veya Herkese Açık Hikaye paylaşma
    • Son 28 günde 10 milyon Snap görüntülemesi, 1 milyon Spotlight görüntülemesi, 12.000 saat izlenme
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    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 4 gün önce

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