Snapchat, yeni para kazanma programını duyurdu: İşte şartlar

Snapchat para kazanma şartları neler?
Yeni program şu anda küçük bir kullanıcı grubuyla test ediliyor. 1 Şubat 2025 itibarıyla çoğunluk için kullanıma sunulacak. Kullanıcıların reklam programına katılma daveti alabilmesi için belli şartları karşılaması gerekiyor. Snapchat para kazanma programı şartları şu şekilde:
- En az 50.000 takipçiye sahip olma
- Kaydedilen Hikayeler veya Spotlight’ta ayda en az 25 gönderi paylaşma
- Son 28 günün en az 10’unda Spotlight veya Herkese Açık Hikaye paylaşma
- Son 28 günde 10 milyon Snap görüntülemesi, 1 milyon Spotlight görüntülemesi, 12.000 saat izlenme
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor