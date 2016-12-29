Yeni ThinkPad ailesi CES 2017 fuarının yolunu tuttu

Lenovo’nun beğenilen dizüstü ailesi ThinkPad, CES 2017 fuarını da es geçmiyor. Aileye ait pek çok yeni model CES 2017 fuarında katılımcıların beğenisine sunulacak. Modeller her keseye hitap ediyor.

Lenovo ThinkPad X270

Uzun kullanım süreleri arayan kurumsal müşteriler için geliştirilen ThinkPad X270, çift batarya çözümüne sahip. Ön ve arka kısımda iki bataryaya yer verilmiş. Ön kısımda 23Wh kapasiteli bir batarya bulunurken arka kısımda ise 23, 48 veya 72Wh batarya seçenekleri yer alıyor. Böylece en üst seçenekte 21 saate kadar kullanım süresi elde ediliyor.

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12.5 inçlik ekranda HD veya Full HD çözünürlük sunuluyor. Ayrıca IPS veya standart LCD seçeneği de var. Bu seçene ekran parlaklığını belirliyor. USB Tip-C bağlantısı üzerinden THunderbolt 3 ve USB 3.1 desteği sunulmuş.

En yeni Intel işlemcilerle desteklenen cihazda 16GB’a kadar DDR4 RAM, 2TB’a kadar HDD ve 512B’a kadar NVMe SSD seçenekleri sunuluyor. 20mm kalınlık değerine sahip olan bilgisayar 900$ başlangıç fiyatı ile Mart ayında satışa sunulacak.

ThinkPad Yoga 370

İkisi bir arada türünde olan ThinkPad Yoga 370, dokunmatik ekran ve entegre bir ekran kalemi barındırıyor. En son Intel işlemcilerin kullanıldığı üründe 13.3 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Bataryası 10 saate kadar kullanım ömrü sunarken 16GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar NVMe SSD seçenekleri mevcut. Ürün 1264$ başlangıç fiyatı ile Mart ayında satışa çıkacak.

ThinkPad T serisi

Yine uzun kullanım süresi arayan kurumsal tüketicileri hedefleyen T serisinde çift batarya çözümü kullanılmış. Ön ve arka batarya seçenekleri ile 21 saate kadar kullanım süresi sunan seride 3 farklı model mevcut.

En son Intel işlemcilerin kullanıldığı seride 14 ve 15.6 inç ekranlar mevcut. Çözünürlükler ise Full HD, 2560x1440 piksel ve 3840x2160 piksel olarak belirlenmiş. Yine dokunmatik ekran seçenekleri de mevcut. Dahili veya harici ekran kartı seçeneği, 32GB’a kadar DDR4 RAM, 1TB’a kadar PCI NVMe SSD seçenekleri de listede yerini almış.

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Serinin en önemli özelliği Intel’in daha hızlı ve daha verimli olduğunu duyurduğu yeni Optane belleklerin seçenek olarak eklenmesi. 3D XPoint olarak da bilinen bellek teknolojisi en önemli yenilikler arasında gösteriliyor. Şubat-Mart aylarında piyasaya çıkacak olan seri 900$ başlangıç fiyatına sahip.

ThinkPad L serisi

Fiyat-performansa oynayan L serisinde yine en son Intel işlemciler kullanılıyor. 14 inç ve 15.6 inç ekran boyutlarında 1366x768 piksel veya Full HD çözünürlük seçenekleri mevcut. 32GB’a kadar DDR4 RAM ve 512GB’a kadar SSD seçeneklerinin yanında Intel Optane bellek teknolojisi ile AMD Radeno R5 M430 bağımsız ekran kartı da sunuluyor. Seri 780$ başlangıç fiyatına sahip olacak.

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ThinkPad 13

13.3 inçlik ekranda Full HD çözünürlüğe kadar seçenekler sunan model ayrıca dokunmatik versiyonlara da sahip. En son Intel işlemcilerin güç verdiği model 32GB’a kadar DDR4 RAM ve 512GB’a kadar PCIe NVMe SSD seçeneği sunuyor. 10 saate kadar kullanım süresine sahip olan model 680$ fiyat etiketi ile Ocak ayında satışa çıkacak.