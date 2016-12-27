Gionee M2017: Kavisli ekran,çift kamera ve 7000mAh kapasiteli batarya

Büyük batarya kapasitesine sahip akıllı telefonlar genelde kaba ve hantal bir görünüme sahip oluyor ancak Gionee bunun değiştirme peşinde. Firmanın 7000mAh bataryalı yeni üst seviye akıllı telefonu tasarım olarak rakiplerinden geri kalmıyor.

Donanım

Gionee M2017 adındaki yeni akıllı telefon hem yüksek fiyata hem de önemli özelliklere sahip. İlk olarak modelin Snapdragon 653 yonga setinden gücünü aldığını belirtelim. Önceki nesle göre yüzde 10 daha hızlı olan yonga setine 6GB RAM eşlik ediyor. Böylece MediaTek işlemcili hemşehrilerinden bir adım öne geçiyor. Depolama kapasitesi de 128GB veya 256GB şeklinde.

Modelin 5.7 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük yer alıyor. İki kenardan kavisli ekranın alt kısmında parmak izi okuyucu entegreli Home butonu yer alıyor. Tamamen metal kasada 3.5mm kulaklık girişine yer verilmemiş.

Kamera ve Batarya

Diğer önemli özellik ise 7000mAh kapasiteli batarya. Firma iki adet 3500mAh kapasiteli batarya kullanarak bu seviyeye ulaşmış. Böylece kullanıcıya günlerce şarj etmeden kullanım olanağı sunuluyor.

Ayrıca Bkz.

"Cyanogen yolun sonuna geldi"

Diğer taraftan arka kamera da çift sensöre sahip. Sensörlerden birisi 12MP çözünürlüğünde iken diğeri 13MP çözünürlüğünde. Derinlik algısı yapabilen kamera böylece bokeh efekti, daha kaliteli çekim gibi avantajlara imza atabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Fiyat

Gelelim fiyatına. Gionee M2017 Çin’i bırakın global olarak da yüksek bir fiyat etiketine sahip. Standart versiyon için firma 1000$ fiyat istiyor. Arka kısmı hakiki İtalyan deri kaplama ve değerli taş işleme olan versiyon ise 2500$ civarında satılacak.