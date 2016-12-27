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Gionee M2017: Kavisli ekran,çift kamera ve 7000mAh kapasiteli batarya

Bataryası yüksek kapasiteli bir akıllı telefon arayan ancak lüksten de taviz vermek istemeyen zengin kullanıcılar için Çinli Gionee’nin dikkat çekici bir teklifi var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
153,5b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyük batarya kapasitesine sahip akıllı telefonlar genelde kaba ve hantal bir görünüme sahip oluyor ancak Gionee bunun değiştirme peşinde. Firmanın 7000mAh bataryalı yeni üst seviye akıllı telefonu tasarım olarak rakiplerinden geri kalmıyor.

Donanım

Gionee M2017 adındaki yeni akıllı telefon hem yüksek fiyata hem de önemli özelliklere sahip. İlk olarak modelin Snapdragon 653 yonga setinden gücünü aldığını belirtelim. Önceki nesle göre yüzde 10 daha hızlı olan yonga setine 6GB RAM eşlik ediyor. Böylece MediaTek işlemcili hemşehrilerinden bir adım öne geçiyor. Depolama kapasitesi de 128GB veya 256GB şeklinde.

Modelin 5.7 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük yer alıyor. İki kenardan kavisli ekranın alt kısmında parmak izi okuyucu entegreli Home butonu yer alıyor. Tamamen metal kasada 3.5mm kulaklık girişine yer verilmemiş.

Kamera ve Batarya 

Diğer önemli özellik ise 7000mAh kapasiteli batarya. Firma iki adet 3500mAh kapasiteli batarya kullanarak bu seviyeye ulaşmış. Böylece kullanıcıya günlerce şarj etmeden kullanım olanağı sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Cyanogen yolun sonuna geldi"

Diğer taraftan arka kamera da çift sensöre sahip. Sensörlerden birisi 12MP çözünürlüğünde iken diğeri 13MP çözünürlüğünde. Derinlik algısı yapabilen kamera böylece bokeh efekti, daha kaliteli çekim gibi avantajlara imza atabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Fiyat 

Gelelim fiyatına. Gionee M2017 Çin’i bırakın global olarak da yüksek bir fiyat etiketine sahip. Standart versiyon için firma 1000$ fiyat istiyor. Arka kısmı hakiki İtalyan deri kaplama ve değerli taş işleme olan versiyon ise 2500$ civarında satılacak. 

 

http://www.gsmarena.com/gionee_m2017_with_7000_mah_battery_goes_official-news-22368.php Yorum Yaz
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snomask 2 yıl en beğenilen
Bu ne tipsiz bir telefondur. çok mu uğraşmışlar gerçekten?
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KaranlıktaYaşayanAdam 2 yıl nefendim
Orijinalden alıntı: nefendim

Editörün yazmadığı kısım:
Batarya tedarikçisi : "Samsung"



Herkesin bi nükleer bombası olsun demişler herhald


İyice b.kunu çıkardınız artık, Samsung yıllardır batarya üreten bir firma belki kullandığın bilgisayarın bataryasının içinde bile Samsung hücreli piller var, kim ne derse desin o telefonu patlamasının ana nedeni batarya olamaz bana kalırsa, çünkü S7 Edge modeli, Note 7 den küçük olmasına rağmen 3600 mAh batarya ile geliyor ve çıktığından beri kaç kere patlayan S7 Edge haberi duydun? Ayrıca Samsung kullanıcılara her türlü esnekliği sundu zaten, değişim imkanı olsun iade imkanı olsun, yani oturduğumuz yerden hiç bir şey üretemeyip böyle firmaların en küçük hatasında aylarca eleştirip dalga konusu haline getirmek çok trajikomik bir durum diye düşünüyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bunlarda sorunun bataryadan kaynaklanmadığını doğrulayacak gerçekler;
Samsung geri çağırdığı ürünlerde TDK adlı bir Japon batarya üreticisi firmayla anlaşır ve firma Note 7 nin "düzeltilmiş" olarak nitelendirilen 2.parti versiyonlarının bataryasını üretir, fakat patlama sorunları devam ettiği için sorunu bataryaya bağlamanın mantıksız olduğunu düşünüyorum.
Kaynak:https://www.ft.com/content/d7445be2-8f9c-11e6-8df8-d3778b55a923
Orijinalden alıntı: nefendimEditörün yazmadığı kısım:Batarya tedarikçisi : "Samsung"Herkesin bi nükleer b...
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x2yk 2 yıl
Bu ne laa metal kutu içkiler var ya aynen ona benzemiş çok uğraşmışlar telefonla belli sarhoşken tasarlamışlar anlaşılan..
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echomaniac 2 yıl
General mobile bunu beğendi??
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Angel of the Lord 2 yıl
Pahalı olmasinin sebebi ne acaba ? Herhangi bir + özellik göremedim de.
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kadirirdem 2 yıl
Tasarım süper olmuş yalnız...
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King Stannis 2 yıl
Güzel telefon olmuş ama 1000 dolara kim alacak bunu?
Xiaomi, Redmi Note 4'ün yeni versiyonunu çıkarıyor SD 653 ile gelecekmiş büyük ihtimal, bakalım fiyatı ne olacak.
gsmarena.com/...
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stalker(1979) 2 yıl
Snapdragon 653 koy ve 1000 dolar iste? İyiymiş :D
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Cluptechno 2 yıl
Değişik bir cihaz olmuş pek ilgimi çektiğini söyleyemem..
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zotacing 2 yıl
Firma iki adet 3500mAh kapasiteli batarya kullanarak bu seviyeye ulaşmış. Böylece kullanıcıya günlerce şarj etmeden kullanım olanağı sunuluyor.
Arkadaş şu yalanı bırakın artık yeter.
Günlerce şarj etmeden nasıl kullanacaksın?
3000mah bataryalı telefonu günde 2-3 defa dolduruyor kullanan herkes.
3000mah ile günü çıkaran adam varsa o telefonu 3310 kıvamında kullanıyordur zaten.
Kısaca 7000mah iyi bir özellik olsa da günlerce şarj etmeden kullanma olayı tamamen müşteriyi kandırmaya yönelik.
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darkdiva 2 yıl zotacing
zotacing

Firma iki adet 3500mAh kapasiteli batarya kullanarak bu seviyeye ulaşmış. Böylece kullanıcıya günlerce şarj etmeden kullanım olanağı sunuluyor.


Arkadaş şu yalanı bırakın artık yeter.

Günlerce şarj etmeden nasıl kullanacaksın?

3000mah bataryalı telefonu günde 2-3 defa dolduruyor kullanan herkes.

3000mah ile günü çıkaran adam varsa o telefonu 3310 kıvamında kullanıyordur zaten.

Kısaca 7000mah iyi bir özellik olsa da günlerce şarj etmeden kullanma olayı tamamen müşteriyi kandırmaya yönelik.

3000 Mah'ı günde 2-3 kere şarj ediyorsanız oyun oynuyorsunuz anlamına gelir. Bir telefonu "kullanmak" da illa ki onunla gün boyu oyun oynamak değildir bence. 2900 Mah iPhone 7 Plus kullanıyorum, sabah 7'de yüzde 100'le evden çıkıp akşam yüzde 20-30 gibi eve dönüyorum. Gün içinde de oyun oynama dışında hemen her şeyi yapıyorum. Eğer 3000 Mah bataryalı telefonunuzu oyun oynamadığınız halde günde 2-3 defa şarj ediyorsanız, o telefonun bataryası olmamış demektir.
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PsychicPower 2 yıl zotacing
zotacing

Firma iki adet 3500mAh kapasiteli batarya kullanarak bu seviyeye ulaşmış. Böylece kullanıcıya günlerce şarj etmeden kullanım olanağı sunuluyor.


Arkadaş şu yalanı bırakın artık yeter.

Günlerce şarj etmeden nasıl kullanacaksın?

3000mah bataryalı telefonu günde 2-3 defa dolduruyor kullanan herkes.

3000mah ile günü çıkaran adam varsa o telefonu 3310 kıvamında kullanıyordur zaten.

Kısaca 7000mah iyi bir özellik olsa da günlerce şarj etmeden kullanma olayı tamamen müşteriyi kandırmaya yönelik.

Aslında sizin aksinize günde 2-3 defa 3000 mah bataryalı telefonu şarj edeni hiç görmedim. Zaten şu, kullanan herkes şöyle yapıyor, herkeste şu var, herkes şöyle gibi laflara da hastayım. İnsanlar hiç de sizin sandığınız gibi kullanım alışkanlıklarına sahip değil. İstatistik diye bir bilim var bilmem farkında mısınız? O bilim de, etrafta 1-2 örnek görünce genele vurma gibi bir hataya düşmeyin diye var zaten.
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aycibin 2 yıl
iphone fiyatına geonee satmak skoda'nın mercedes fiyatına araç satmaya çalışması kadar fuzuli
iphone'la mercedes'i eşlemiyorum.fiyat ve algı olarak diyorum
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cngzmls 2 yıl
Sayın editör kalınlık ne kadar? 7000 mah pilli telefonda bu ayrıntı nasıl atlanır? Esefle kınıyorum.
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