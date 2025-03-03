Lenovo 3 yeni ThinkPad modeliyle her bütçeye uygun seçenekler sunuyor

Lenovo, 2025 Mobil Dünya Kongresi'nde iş dünyasına yönelik yeni ThinkPad modellerini tanıttı. Seriye eklenen en dikkat çekici cihazlardan biri, dönüştürülebilir yapısıyla öne çıkan ThinkPad T14s 2-in-1 oldu. Yoga serisinden esinlenen bu model, manyetik Yoga Pen kalem desteği sunarken, 14 inç WUXGA dokunmatik ekran, Intel Core Ultra 7 veya AMD Ryzen AI Pro işlemci seçenekleri, 64 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla geliyor. Daha geleneksel bir tasarım tercih edenler için ise ThinkPad T14s Gen 6 ve ThinkPad T14 Gen 6 modelleri sunuluyor.

Öne çıkan bir diğer model ThinkPad X13 Gen 6, yalnızca 930 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Hafif yapısına rağmen güçlü donanımlara sahip olan bu model, Intel Core Ultra veya AMD Ryzen AI Pro işlemcilerle donatılmış ve 64 GB'a kadar RAM desteği sunuyor. Wi-Fi 7 ve isteğe bağlı 5G bağlantısıyla her yerde yüksek hızda internet erişimi sağlıyor.

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ThinkPad serisindeki güncellemeler yalnızca bu modellerle sınırlı değil. ThinkPad E14 Gen 7 ve E16 Gen 3, Intel Core Ultra 7 işlemciler ve 64 GB'a kadar RAM ile güçlendirilirken, ThinkPad T16 Gen 4 modeli 32 GB RAM'e kadar destek sunuyor.

Yeni ThinkPad modelleri yaz aylarında satışa çıkacak. ThinkPad T14s 2-in-1, ThinkPad T14s Gen 6 ve ThinkPad X13 Gen 6 modelleri haziran ayında sırasıyla 1.719 dolar, 1.674 dolar ve 1.139 dolardan piyasaya sürülecek. Mayıs ayında ise ThinkPad T14 Gen 6 ve ThinkPad T16 Gen 4, sırasıyla 1.359 ve 1.623 dolara satışa sunulacak. ThinkPad E14 Gen 7 ve E16 Gen 3 modelleri ise ikinci çeyrekte 849 dolar ve 859 dolarlık fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alacak.

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