Yeni Twitter profilleri 12 Aralık'tan itibaren tüm kullanıcılara dağıtılacak





Kullanıcı sayısı bakımından Facebook'un neredeyse yarısı olmasına rağmen rekabeti tüm hızıyla devam ettiren Twitter, bir süre önce yeni profil sayfası tasarımını duyurmuştu.





Facebook'un profil sayfasında sunduğu kapak fotoğrafı tasarımına oldukça benzeyen yenilikte, kullanıcılar bir profil resmi ve arkaplanda ise daha büyük bir resim kullanma imkanına sahip oluyor.





Duyuru sonrasında deneme aşamasına başlayan yeni profil sayfaları, 12 Aralık itibariyle tüm kullanıcılara dağıtılmaya başlayacak. Kullanıcılar ister web uygulamasından, ister mobil uygulamalardan, profil düzenleme sayfasına giderek diledikleri fotoğrafları yerleştirebilecekler.





Güncelleme için herhangi bir işlem yapmak gerekmiyor. Gün içerisinde profillerini güncelleyenler, yeni tasarıma erişebilecekler.

http://blog.twitter.com/2012/12/new-profiles-for-everyone.html