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Yeni Twitter profilleri 12 Aralık'tan itibaren tüm kullanıcılara dağıtılacak

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı bakımından Facebook'un neredeyse yarısı olmasına rağmen rekabeti tüm hızıyla devam ettiren Twitter, bir süre önce yeni profil sayfası tasarımını duyurmuştu.

Facebook'un profil sayfasında sunduğu kapak fotoğrafı tasarımına oldukça benzeyen yenilikte, kullanıcılar bir profil resmi ve arkaplanda ise daha büyük bir resim kullanma imkanına sahip oluyor.

Duyuru sonrasında deneme aşamasına başlayan yeni profil sayfaları, 12 Aralık itibariyle tüm kullanıcılara dağıtılmaya başlayacak. Kullanıcılar ister web uygulamasından, ister mobil uygulamalardan, profil düzenleme sayfasına giderek diledikleri fotoğrafları yerleştirebilecekler. 

Güncelleme için herhangi bir işlem yapmak gerekmiyor. Gün içerisinde profillerini güncelleyenler, yeni tasarıma erişebilecekler. 

http://blog.twitter.com/2012/12/new-profiles-for-everyone.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zenci Forvet 6 yıl
Birkaç ay önce geçmiştim bu düzene daha.
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DjarumBlack- 6 yıl
Kendi kendine geçti hiç istemiyordum
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udolu1905 6 yıl
Tam olarak fark nedir ya ben goremedim ?
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umtkuru 6 yıl
Ben beğenmedim tavsiye de etmem. Açıkçası biraz gereksiz olmuş. Sayfa arkaplanının önüne bir başlık resmi ve üstünde profil resmi. Fazla resim karmaşıklık yaratır ve göz yorar. Arka plan ve profil resmi yeterli bence.
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Cefakar. 6 yıl
Önceden vardı bu özellik...

Neden yapılmış birşeyin haberini yapıyorsunuz ki?
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X-FI 6 yıl
haber yen imi ? çünkü bu özellik vardı zaten... baya oldu geleli.
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Recharged 6 yıl
Yeni tasarımı gayet güzel olmuş.Umarım bu çizgiyi bozmaz ve abartmazlar.Ne kadar çok yeni şey yaparlarsa o kadar çok sadeliği bozuyorlar.Buda Twitter'ı sevme nedenim olsan sadeliği ortadan kaldırıyor,Facebook'tan farkı kalmıyor.
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cengizhan1903 6 yıl
bakalım nasıl olmuş
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simaros 6 yıl
Hacı geldi bugun denedim
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Celtic Warrior 6 yıl
Onlarda Cloud işine geçti huh ? Facebook Instragramı almışken iyi hamle yapıyorlarlar gerçekten. Umarım Instagram o gücünü kayıp edip twitter yükselir.
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