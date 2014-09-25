Yeni USB standartı USB Type-C DisplayPort desteği ile geliyor

Öncelikle ters takma gibi büyük bir problemi ortadan kaldıracak ve her iki yönde de takılabilecek yeni USB standartı USB Type-C, tek kablo üzerinden 100W enerji beslemesi yapabilmesi ve sunduğu 10Gbps (1250MB/sn) transfer hızıyla çevre bileşenlerinin kabiliyetlerini geliştirecek.

VESA'dan yapılan yeni açıklamayla bu hız ve güç aktarım yeteneklerinden artık görüntü ve ses aktarımı için de yararlanabileceğimizi anlıyoruz. Yeni USB Type-C standartı DisplayPort standartını destekleyecek ve dizüstü bilgisayarımıza veya masaüstümüze USB portu üzerinden 4K monitörler bağlayarak kullanabileceğiz.

100W güç aktarım yetenekleri sayesinde de bu monitör için ek bir güç bağlantısına da ihtiyaç olmayacak ince küçük bir kablo görüntü, ses ve gücü aynı anda taşıyacak. DisplayPort Alt Mode olarak isimlendirilen bu destek aynı zamanda çeşitli adaptörler ile USB portu üzerinden DVI, VGA veya HDMI çıkış alınabilmesine de olanak verecek.

USB Type-C standartı DisplayPort Alt Mode, Display Port 1.2a standartında her hattan 5.4Gbps bilgi taşınabiliyor bu sayede USB Type-C'nin 4 hattı da kullanıldığında 4K 60Hz görüntü 30bit renk derinliğinde kayıpsız bir şekilde monitöre taşınabiliyor olacak.

Aynı zamanda monitör üzerine konumlandırılan USB 2.0 portları da bu tek kablo üzerinden PC ile haberleşmeye devam edebilecek. Kısaca örnek vermek gerekirse tek kablo üzerinden 4K görüntüyü monitöre aktarırken aynı zamanda monitöre bağlı web kamerası da PC'e görüntü aktarımı gerçekleştirecek.

Teknoloji aynı zamanda akıllı telefon ve tablet gibi akıllı cihazlarda da etkin bir şekilde kullanılabilecek. Böylece telefona bilgi aktarmak ve şarj için kullandığımız USB portundan TV veya projeksiyon cihazı için 4K'a kadar yüksek çözünürlükte görüntü çıkışı alabileceğiz. Bu MHL portunun da tarihe karışacağı anlamına geliyor.

USB Type-C harici bileşenlerle haberleşme adına büyük yenilikler sunacak bir bağlantı birimi olacak. Yaygınlaşmasının 2016 başlarını bulması bekleniyor olsa da şimdiden bende büyük merak uyandırmış durumda ya siz ne düşünüyorsunuz?