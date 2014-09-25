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Yeni USB standartı USB Type-C DisplayPort desteği ile geliyor

4 yıl
2,4b
1
35
Çevre Birimleri
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yeni USB standartı USB Type-C DisplayPort desteği ile geliyor
Öncelikle ters takma gibi büyük bir problemi ortadan kaldıracak ve her iki yönde de takılabilecek yeni USB standartı USB Type-C, tek kablo üzerinden 100W enerji beslemesi yapabilmesi ve sunduğu 10Gbps (1250MB/sn) transfer hızıyla çevre bileşenlerinin kabiliyetlerini geliştirecek.
VESA'dan yapılan yeni açıklamayla bu hız ve güç aktarım yeteneklerinden artık görüntü ve ses aktarımı için de yararlanabileceğimizi anlıyoruz. Yeni USB Type-C standartı DisplayPort standartını destekleyecek ve dizüstü bilgisayarımıza veya masaüstümüze USB portu üzerinden 4K monitörler bağlayarak kullanabileceğiz.
100W güç aktarım yetenekleri sayesinde de bu monitör için ek bir güç bağlantısına da ihtiyaç olmayacak ince küçük bir kablo görüntü, ses ve gücü aynı anda taşıyacak. DisplayPort Alt Mode olarak isimlendirilen bu destek aynı zamanda çeşitli adaptörler ile USB portu üzerinden DVI, VGA veya HDMI çıkış alınabilmesine de olanak verecek.
USB Type-C standartı DisplayPort Alt Mode, Display Port 1.2a standartında her hattan 5.4Gbps bilgi taşınabiliyor bu sayede USB Type-C'nin 4 hattı da kullanıldığında 4K 60Hz  görüntü 30bit renk derinliğinde kayıpsız bir şekilde monitöre taşınabiliyor olacak.
Aynı zamanda monitör üzerine konumlandırılan USB 2.0 portları da bu tek kablo üzerinden PC ile haberleşmeye devam edebilecek. Kısaca örnek vermek gerekirse tek kablo üzerinden 4K görüntüyü monitöre aktarırken aynı zamanda monitöre bağlı web kamerası da PC'e görüntü aktarımı gerçekleştirecek.
Teknoloji aynı zamanda akıllı telefon ve tablet gibi akıllı cihazlarda da etkin bir şekilde kullanılabilecek. Böylece telefona bilgi aktarmak ve şarj için kullandığımız USB portundan TV veya projeksiyon cihazı için 4K'a kadar yüksek çözünürlükte görüntü çıkışı alabileceğiz. Bu MHL portunun da tarihe karışacağı anlamına geliyor.
USB Type-C harici bileşenlerle haberleşme adına büyük yenilikler sunacak bir bağlantı birimi olacak. Yaygınlaşmasının 2016 başlarını bulması bekleniyor olsa da şimdiden bende büyük merak uyandırmış durumda ya siz ne düşünüyorsunuz?

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underlater 3 yıl
Gelişme güzel olmasına güzel ama artık 26 Tbit gibi muazzam hızlara ulaşabilen fiberoptik teknolojisinin benzerlerinden faydalanan teknolojilerin çıkması gerek bence. USB type-c de veri aktarımı için 4 kanal kullanıldığı söyleniyor. Yani 26 Tbit x 4 kanal = 104 Tbit = 104000 gbit gibi bir hıza tekabul ediyor. Bence güç iletiminde bakır veya benzeri hatlar kullanılırken, veri iletiminde de fiber optik benzeri hatlar kullanılmalı artık!
tr.wikipedia.org/...
İntel'in yıllar önce bir çalışması vardı bu konuda ama maalesef durdurdular diye biliyorum. Belkide devam ettiriyorlardır.
techreport.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
4k laptop kullanımı atabilir. Tv ler ip olarak satılmaya başlar. Masa üstü bilgisayar 2016da antika diye satılmaya başlar.
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simbolmina 4 yıl
Veri kapasitesi az olsa da 100w cok iyi bir rakam. Benim Anlamadığım veri kapasitesi neden bu kadar az. USB 3.0 halihazirda 5gbps ve Thunderbolt 10 gbps. Madem 2016da gelecek bari iyice artırılsın da beş yıl sonra bir daha değişmesine ihtiyac duyulmasın. Zira 4k TV'ler içerik sorunu yaşatsa da satın alınabilir düzeye gelmeye başladılar. Profesyoneller 4k monitörleri kullanmaya basladi. Son kullanıcıya gelmesi 2-4 sene sürecek bu standardın. Tek kanal 20-50 gbps önümüzdeki 10 yıl icin uzun Ömürlü bir Kullanım sunacaktır.

Bu arada 4k nin bile cok gec kaldığını düşünüyorum. Cogu insan hala full hd ile bile tanışmadı. Hala 1366x768 monitörler-laptoplar satıyorlar. Son 5 yıl en azından ciddi bir tıkanma var sanki. Quantum bilgisayar mi bekliyoruz nedir artık bu dar Boğaz bi geçsin.
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Mesudum 4 yıl
Dizüstü veya anakart değişimi işini 2016'ya mı bıraksak acaba?
Öte yandan, eldeki USB kablolarını elden çıkarmak için bir yıldan daha fazla zamanımız var.
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Master_Evil 4 yıl
şu display port yıllardır var ama hiç kullanmak nasip olmadı bu sefer karşılaşırız sanırım
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Gece772 4 yıl
DDR 4 beraber gelsin bu yeni girişler
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Turuncu Sakal 4 yıl
Artık bu işe tek bir standart gelmesi gerekiyor zaten. Herşeye tek bir bağlantı türü kullanmak güzel olurdu. Bunu harici hdd'lere de getirirlerse çok iyi olur. 3.5 inç disklerdeki güç adaptöründen kurtuluruz. 2.5 inç diskler tek usb kablosuyla çalışıyor ama hem fiyatları daha pahalı hem de kapasite olarak azlar.

Ama bu sadece kabloyu geliştirmekle olmaz diye düşünüyorum. Bunun için anakartların da değişmesi gerekir. 100w az bir değer değil ve bu güç anakart üzerinden geçeceğinden güç fazlarının da geliştirilmesi gerekir. Yani bu iş ucuza olmaz gibi geliyor bana.
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fatih-8 4 yıl
e peki harici karttaki görüntüyü nasıl aktarcak?usb portu anakartın üstünde,ya kartın üstünde bi port olacak,ya da sadece ob gpu için kullanılacak.
bi de 100W aktarım bana çok ciddi geldi,komple pc bile çalıştırılır. Ama bu denli maharetli bi kablo tahminim ucuz olamaycaktır,hatta abartıp 100 liradan satmaya kalkarlarsa bi de onu destekleyen yok anakartıydı monitörü parçasıydı derken ipin ucu kaçar.Yani kesinlikle 1-2 liralık kalolar olmayacak ama fiyatta insaflı olunmazsa 5 yıl da geçse yaygınlaşmaz.
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SteveMeade 4 yıl
Şimdi Lightning düşünsün
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trewdx 4 yıl
Telefonlarada bekleriz.
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JrMaster 4 yıl
pc'ye on farklı port sokmak yerine 5 tane bu usb type-c koysunlar milleti 1239148 farklı kablodan kurtarsınlar
usb'den çalışan monitör kullanıyorum deli rahatlık ... bi kere güç kablosu derdin yok !
daha büyük monitörleri besleyebilecek gücü de elde etmiş olunur bu sayede... 2015 başı olsaydı keşke... çok geç geliyor.
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OverClocK1ng 4 yıl
Bu kapağı Thunderbolt 2 ye armağan ediyorum...
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