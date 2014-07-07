Yeni akıllı saat modeli Arrow, 360 derece hareket edebilen kamerasıyla dikkat çekiyor

Teknoloji dünyasının son dönemde ciddi yatırımlar yaptığı akıllı saat pazarının yeni üyelerinden Arrow, dünyanın 360 derece hareketli kamera taşıyan ilk akıllı saati olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Şimdilik geliştirme aşamasının başında bulunan ve konsept tasarımlar ile tanıtılan Arrow, siyah rengin hakim olduğu sade ancak şık bir gövde yapısıyla karşımıza çıkıyor. Benzerlerinden üzerinde yer alan 360 derecelik hareketli kamera birimiyle ayrılan ve böylece her açıda fotoğraf ile video çekebilen saat, belirtildiği kadarıyla da beraberinde gelecek olan üniteyle kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Ekstra olarak barındırdığı dahili nabız sensörüyle sporculara faydalı bilgiler sağlayan Arrow, akıllı telefonlar ile Bluetooth LE (4.0) teknolojisiyle bağlantı kurarak çağrı, mesaj, müzik, navigasyon, sosyal medya ve hava durumu gibi bilgileri kendi üzerine alabiliyor. Akıllı saatin kullanacağı işletim sistemi (Android Wear ya da firmanın kendi geliştirdiği) hakkında ise henüz kesin bir bilgi yer almıyor.

Satış tarihi ve fiyatı bilinmeyen Arrow akıllı saat modelinin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/129742-arrow-the-smartwatch-with-a-360-degree-rotating-camera-wireless-charging-and-hr-monitor