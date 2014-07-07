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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni akıllı saat modeli Arrow, 360 derece hareket edebilen kamerasıyla dikkat çekiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni akıllı saat modeli Arrow, 360 derece hareket edebilen kamerasıyla dikkat çekiyor
Teknoloji dünyasının son dönemde ciddi yatırımlar yaptığı akıllı saat pazarının yeni üyelerinden Arrow, dünyanın 360 derece hareketli kamera taşıyan ilk akıllı saati olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Şimdilik geliştirme aşamasının başında bulunan ve konsept tasarımlar ile tanıtılan Arrow, siyah rengin hakim olduğu sade ancak şık bir gövde yapısıyla karşımıza çıkıyor. Benzerlerinden üzerinde yer alan 360 derecelik hareketli kamera birimiyle ayrılan ve böylece her açıda fotoğraf ile video çekebilen saat, belirtildiği kadarıyla da beraberinde gelecek olan üniteyle kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Ekstra olarak barındırdığı dahili nabız sensörüyle sporculara faydalı bilgiler sağlayan Arrow, akıllı telefonlar ile Bluetooth LE (4.0) teknolojisiyle bağlantı kurarak çağrı, mesaj, müzik, navigasyon, sosyal medya ve hava durumu gibi bilgileri kendi üzerine alabiliyor. Akıllı saatin kullanacağı işletim sistemi (Android Wear ya da firmanın kendi geliştirdiği) hakkında ise henüz kesin bir bilgi yer almıyor.
Satış tarihi ve fiyatı bilinmeyen Arrow akıllı saat modelinin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.pocket-lint.com/news/129742-arrow-the-smartwatch-with-a-360-degree-rotating-camera-wireless-charging-and-hr-monitor Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
webpes 5 yıl
Olmayan ürünün haberi neden yapılır anlamıyorum , bu saat ne üretilmiş nede çalışan bir prototip var. Elemanın birisi bilgisayardan animasyon yapmış oda burada haber oluyor.
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Bradley Cooper 5 yıl
güzel düşünülmüş bir proje. fakat ekran hakkınd apek bilgi vermemişler. ekranı dokunmatik olursa pili de sağlam olursa alınabilir. tasarımı hoşuma gitti
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mbugra19 5 yıl
On numara tasarım olmuş. gerçi üçgeniyle, tek gözüyle saati alanı sanki 33. dereceden başlatacaklarmış gibi duruyor ama hayırlısı diyelim...
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Batuist 5 yıl
geleceğin en büyük sorunlarından birisi gizlilik olacak herhalde...
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semih4444 5 yıl
2 milyar fiyat çekerler :):)
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Şeker Hapı 5 yıl
Alın bir kaç tane timex takın ya saatin akıllısı mı olur şu batarya teknolojisi ile
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Captain_Ivy 5 yıl
Casus.avi
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gigaerman 5 yıl
tam aradığım saat,çok hoşuma gitti.
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